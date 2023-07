Sinead O’Connor preparaba un nuevo álbum antes de su muerte

La música irlandesa Sinead O'Connor estaba terminando un álbum antes de su muerte, según sus representantes (Foto AP/Matt Sayles, archivo)

Sinead O’Connor falleció el pasado miércoles en su casa de Londres. Esta noticia sorprendió al mundo entero, sobre todo a su entorno, pues se encontraba terminando un nuevo álbum, preparaba una gira y planeaba llevar su autobiografía a la pantalla, así lo anunciaron sus representantes.

“Sinead estaba terminando su último álbum, revisaba las fechas para una nueva gira en 2024 y consideraba las oportunidades para hacer una adaptación fílmica de su libro Rememberings”, el cual es autobiográfico y fue publicado en 2021, expresaron sus representantes Kenneth y Carl Papenfus, en el sitio oficial de su agencia, 67 Gestion.

“Maravillosos planes estaban en desarrollo en este momento”, resaltaron, en su comunicado también manifestaron sus condolencias a la familia de la cantante y le agradecieron a los estuvieron a su lado y trabajaron en estos proyectos.

Sinead O'connor- Nothing Compares 2u

Les advirtió a sus hijos lo que debían hacer si la encontraban muerta

Cuando O’Connor promocionaba sus memorias “Rememberings”, reveló que les había explicado a sus hijos lo importante que es proteger su música y sus finanzas, por lo que les pidió que llamaran a su contador antes de hablar con el 911 en caso de que la encontraran muerta.

“Mira, cuando los artistas están muertos, son mucho más valiosos que cuando están vivos (…) Tupac ha lanzado muchos más álbumes desde que murió que en vida, por lo que es un poco asqueroso lo que hacen las compañías discográficas”, declaró a la revista People.

“Es por eso que siempre he instruido a mis hijos desde que eran muy pequeños: ‘Si su madre se muere mañana, antes de que llames al 911, llama a mi contador y asegúrate de que las compañías discográficas no empiecen a publicar mis discos y no te digan dónde está el dinero’”, explicó.

Revelaciones de su muerte

La intérprete de ‘Nothing Compares 2 U’ fue encontrada “inconsciente” en su domicilio de Londres, informó el pasado jueves la policía británica, precisando que su muerte “no se considera sospechosa”.

“La policía recibió una llamada a las 11.18 del miércoles 26 de julio para informar de una mujer inconsciente en una dirección residencial en el área SE24″, un código postal del sureste de la capital británica, informó Scotland Yard.

La música irlandesa Sinead O'Connor estaba terminando un álbum antes de su muerte, según sus representantes (Foto AP/Matt Sayles, archivo) EFE/EPA/ENNIO LEANZA

“Una mujer de 56 años fue declarada muerta en el lugar (...) La muerte no se considera sospechosa”, agregó sin precisar su nombre, como dicta el reglamento policial en el Reino Unido.

“Los familiares han sido notificados... Se preparará un expediente para el juez de instrucción”, añadió el comunicado policial.

La familia de la cantante había anunciado su fallecimiento a medios irlandeses. “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y piden privacidad en este momento tan difícil”, indicaron en una declaración difundida por la radiotelevisión pública irlandesa RTE.

La muerte de su hijo

En 2022, su hijo Shane, de 17 años, se quitó la vida. O’Connor, que tiene otros tres hijos, tuvo que ser hospitalizada tras afirmar en las redes sociales que también ella estaba considerando el suicidio.

Seguir leyendo: