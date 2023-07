Fanáticos de Taylor Swift provocaron un terremoto durante su presentación en Seattle

Taylor Swift hizo temblar la tierra durante sus dos conciertos en el Century Linkfield de Seattle (Foto AP/George Walker IV, archivo)

Taylor Swift brindó dos conciertos en el Century Link Field de Seattle donde los más de 70 mil aficionados de cada una de las noches generaron tanto ruido y euforia que terminaron por cimbrar el piso.

Según la sismóloga local Jackie Caplan-Auerbach, las vibraciones que se generaron en el estadio fueron tan fuertes que causaron un terremoto de 2.3 en la escala de Richter. El Century Link Field es bien conocido por ser la casa de los Halcones Marinos de Seattle, además de ser considerado el estadio más ruidoso de toda la NFL sólo detrás del Arrowhead de los Kansas City Chiefs.

Anteriormente, la afición de los Halcones Marinos ya había causado un terremoto. Esto en el año 2011 después de que el corredor Marshawn Lynch hiciera el que quizá es el mejor acarreo de su trayectoria profesional atravesando 67 yardas para conseguir un touchdown contra los Santos de Nueva Orleans. En aquella tarde, los fanáticos gritaron con tanta intensidad que generaron un sismo de 2.0 en la escala de Richter, apodándole al histórico acarreo como Beast Quake como referencia al apodó de Lynch, “Beast Mode” (Modo Bestia en español).

Ahora, este récord de euforia ha sido superado por los fans de Taylor Swift. Según Jackie, se encontraba recogiendo los datos de ambos noches de manera rutinaria cuando se percató que las frecuencias habían aumentado considerablemente. La noche siguiente los patrones se repitieron con una diferencia de tan sólo 26 minutos, llegando a la conclusión de que se trataba de la fanaticada de Swift.

“Tomé los datos de las dos noches del concierto y enseguida me di cuenta de que eran claramente el mismo patrón de señales. Si los superpongo, son casi idénticos. Recogí 10 horas de datos, desde que se abrieron las puertas hasta mucho después de que el público se hubiera ido a casa, y los tracé para ver cómo temblaba el suelo. Realmente no quiero entrar en una pelea de burlas entre los fans de los Halcones Marinos y los Swifties, pero diré que los Swifties lo tienen en la bolsa. Esto fue mucho mayor que el Beast Quake en términos de amplitud bruta de sacudida, y se prolongó durante mucho más tiempo, por supuesto”, explicó la sismóloga al canal local King 5 News.

Coldplay ya había generado un terremoto de 1.28 en la escala de RIchter, no obstante, queda por debajo de lo conseguido por Swift

Cabe mencionar que otros músicos también han generado terremotos durante sus conciertos. Bruce Springsteen hizo temblar la ciudad de Barcelona durante su concierto en el Camp Nou de 2017, específicamente cuando interpretó la pieza Dancing in the Dark. Rammstein dio un concierto en Hamburgo en 2022 y la gente salió de sus casas aterrada por cómo se cimbraban los cristales por el potente metal de la banda alemana.

Ese mismo año, Coldplay brindó un show en el Estadio Olímpico de Berlín frente a 70 mil espectadores; la euforia fue tal que el movimiento sísmico llegó a 1.28 en la escala de Richter. Al parecer, ni Springsteen ni Rammstein generaron tantas vibraciones como para siquiera entrar en la escala Richter, y tomando en cuenta que Coldplay apenas logró “meterse”, todo parece indicar que Swift ha roto otro récord.

“Seattle ha sido realmente uno de mis fines de semana favoritos. Gracias por todo. Todos los vítores, gritos, saltos, bailes, cantos a pleno pulmón”, escribió Taylor Swift en sus redes sociales

El show de la cantautora de Pensilvania en Seattle no sólo destacó por hacer temblar la tierra, sino también por el debut en vivo del tema No Body No Crime en compañía de la banda californiana HAIM.

