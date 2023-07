Por qué los fans de Taylor Swift no recuerdan la experiencia de ‘The Eras Tour’: ¿alucinación colectiva o explicación neurológica?

La cantante Taylor Swift en uno de sus shows que provocan amnesia

Todo lo que tiene que ver con la última gira de Taylor Swift se convierte en noticia y en una auténtica locura (colectiva). Ahora la última noticia es que, es posible que, si vas a un concierto de The Eras Tour, puede que entres en un estado de shock que te provoque una amnesia transitoria. Es decir, que después de haber tenido que acceder a la preventa, conseguir un código y gastarte una buena cantidad de dinero, es probable que cuando vuelvas a casa no te acuerdes de nada. Y al día siguiente te preguntes, ¿qué es lo que ha pasado? ¿He visto a Taylor o lo he soñado?

Explicación científica

Al parecer hay una razón que puede probar este extraño fenómeno y tiene que ver con el estrés y la tensión a la que se encuentran expuestos los asistentes de The Eras Tour antes y durante la actuación. Es tal su nivel de nervios, de ansiedad, de excitación (en algunos casos cercanos a la histeria), que esta situación puede alcanzar unos efectos nocivos en el organismo, como por ejemplo, la pérdida de algunos recuerdos inmediatos.

Todo esto se magnifica porque, además, en este tipo de conciertos hay tanto estímulos visuales y sensoriales, que se convierten en auténticos torbellinos de sensaciones, de forma que resulta imposible quedarse con absolutamente todo. ¿Pero, no acordarse de nada?

En las últimas semanas, se han sucedido múltiples declaraciones y testimonios de espectadores en torno a las experiencias que vivieron después de asistir a alguno de los shows de The Eras Tour. Cuentan que, si no hubiera sido porque se grabaron a sí mismos en Instagram o Tik Tok coreando las canciones de la artista, hubieran creído que jamás estuvieron allí.

ARCHIVO - Taylor Swift se presenta durante la apertura de su gira Eras en Glendale, Arizona, el 17 de marzo de 2023. Swift lanzó "Speak Now (Taylor's Version)" una nueva grabación de su álbum "Speak Now" con 22 canciones, incluidas seis que fueron escritas durante la era original del álbum, pero que no se grabaron hasta hace poco. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

La explicación científica tiene que ver con la noradrenalina, una sustancia química producida por algunas células nerviosas que puede actuar como neurotransmisor o como una hormona que controla las acciones de células u órganos. Por ejemplo, el cerebro, en concreto la amígdala cerebral cuando el cuerpo se encuentra en un enorme nivel de estrés, produciéndose fenómenos disociativos. Por supuesto, se recomienda no tomar ni café, ni drogas ni alcohol, porque todas estas sustancias aumentan la posibilidad de que los síntomas se agraven.... y no te acuerdes de nada.

En cualquier caso, este fenómeno sería una mezcla de delirio y ciencia, aunque se descarta que algunas canciones de Taylor Swift provoquen una especie de hechizo (como se ha comentado) ya que este tipo de situaciones puede aparecer en otras circunstancias de enorme ansiedad, como por ejemplo, enfrentarse a un examen importante.

