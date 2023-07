Kim Kardashian confesó estar arrepentida de su fugaz romance con Pete Davidson y contó lo que aún siente por Kanye West

En el más reciente episodio de "The Kardashians", la socialité confesó sentirse arrepentida por la forma en que llevó su relación con Pete Davidson debido a su entonces reciente divorcio con Kanye West

En el episodio más reciente de The Kardashians, Kim Kardashian reflexionó sobre su controversial relación con Pete Davidson, comediante con el que salió poco después de haber terminado su matrimonio con Kanye West. La fundadora de SKIMS compartió con sus hermanas Kendall y Kylie lo arrepentida que se sentía de haber “usado” a Pete para tratar de olvidar todo lo relacionado con Kanye.

Kim confesó haber “saltado de una relación a otra muy rápido”, asegurando que Pete ayudó a que dejara de pensar por un tiempo en lo que había dejado detrás; no obstante, reiteró que esa no es la forma correcta de lidiar con una separación.

“Hizo que mi mente se alejara de las cosas y esa no es una manera de huir de las cosas”, declaró Kim Kardashian sobre su relación con Pete Davidson REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

“Hizo que mi mente se alejara de las cosas y esa no es una manera de huir de las cosas”, dijo Kim a sus hermanas. Aprovechando este momento de introspección, la socialité desarrolló un nuevo mantra que espera le puede servir tanto en sus relaciones futuras como en su vida en general: “Es mejor tratar. Cúrate... Trata, cúrate y luego siente”.

Anteriormente, Kim ya había compartido su culpabilidad respecto a la forma en que vivió su relación con Davidson, pues es evidente que hasta el día de hoy guarda profundos sentimientos por el padre de sus cuatro hijos. En el episodio anterior de The Kardashians, Kim rompió en llanto al hablar de las controversias en las que se ha visto envuelto su exesposo. La modelo y empresaria dijo que estaba muy molesta por la faceta tan negativa que ha mostrado West en el último año, asegurando que tiene la esperanza de que un día pueda volver a ver al Kanye del que alguna vez se enamoró.

“Apesta cuando alguien no ve lo diferente que es. Siempre seguiré buscando a esa persona. Siempre tendrás la esperanza de ver un atisbo de ellos, y espero hacerlo. Es realmente confuso para mí, es tan diferente de la persona con la que me casé. Es a quien amaba y a quien recuerdo. Haré lo que sea para recuperar a esa persona”.

"Es tan diferente de la persona con la que me casé. Es a quien amaba y a quien recuerdo. Haré lo que sea para recuperar a esa persona”, dijo Kardashian en el episodio anterior de su reality (Gettyimages)

Kim también confesó sentir pena por Kanye, asegurando que no ha tenido la oportunidad de hablar con él desde que sus comentarios antisemitas se volvieron virales y laceraron gravemente su carrera. La razón por la que Kim no ha hablado con su expareja es porque “tiene miedo de que se vaya en contra de ella”.

“Me siento tan mal por él. Ni siquiera creo que se sienta mal por sí mismo porque ni siquiera creo que sepa cómo”.

El cariño de Kim por Kanye es tal, que ha intentado por todos los medios proteger su imagen de sus propios hijos, lo que también reveló, ha sido una labor agotadora emocionalmente.

Anteriormente, Kim compartió los grandes esfuerzos que ha hecho para que sus hijos no se enteren de los comportamientos erráticos de Kanye (@kimkardashian)

“Todavía siento la necesidad de no hablar de ello y protegerlo de mis hijos y siempre me sentiré así, pero Dios, si la gente lo supiera (...) Es el sentimiento más duro ver a alguien a quien realmente querías, y con quien tienes una familia ser tan diferente de lo que conocías (...) Tengo que buscar una manera de proteger y así ellos todavía no han visto nada, pero entro en modo crisis. Yo soy la que está siendo acusada y culpada de tantas cosas. Y realmente, realmente es hiriente y apesta, pero puedo controlar cómo reacciono y puedo controlarlo. Si soy un desastre, entonces mis hijos lo verán”.

A principios de junio, Kim compartió que no deja que sus hijos vean la televisión por miedo a que se encuentren con una noticia sobre otra declaración desafortunada de Kanye. En este esfuerzo por encubrir los escándalos de su exesposo, Kim aseguró que cuando lleva a sus hijos al colegio escucha la música de West y se pone a cantar con ellos como si nada pasara, pero en cuanto los niños se bajan del auto, se rompe a llorar.

Te puede interesar: