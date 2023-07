Una mujer aseguró que el bodysuit de Kim Kardashian le salvó la vida tras recibir cuatro disparos en un tiroteo

En 2021, Kim Kardashian fundó SKIMS con la idea de crear ropa interior moldeadora que estuviera disponible en cualquier color de piel posible. Hoy en día SKIMS tiene un valor de 1.600 millones de dólares, siendo un éxito alrededor del mundo. Probablemente, Kim sabía que esta marca causaría furor, pero seguramente nunca se imaginó que podría salvar vidas.

La usuaria de TikTok conocida simplemente como Angelina compartió en su cuenta una historia que ha dejado sorprendido a más de uno. Sin dar demasiados detalles, Angelina contó que durante las fiestas de Año Nuevo recibió cuatro disparos de bala. Según la tiktoker, bajo su vestido estaba usando un bodysuit de la marca SKIMS, el cual impidió que se desangrara por las heridas y al día de hoy pueda contar esta anécdota. En resumen, el bodysuit de Kim Kardashian le salvó la vida.

“Kim Kardashian me salvó la vida. Este año nuevo me dispararon cuatro veces. La noche en que me dispararon estaba usando bajo mi vestido un bodysuit moldeador de SKIMS. Me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara. Yo lo recomiendo, definitivamente voy a comprar algunos más, es decir, debería usarlos diario, es como una armadura para mujeres. Llámenle fe o Jesús pero voy a llamarlo Kim, definitivamente voy a llamarlo Kim”, dijo Angelina en un video que ya tiene 1.4 millones de visualizaciones.

"Me apretaba tanto que literalmente evitó que me desangrara", dijo Angelina Elaine a través de TikTok

La historia de Angelina tuvo tanto impacto que la misma Kim compartió el video en sus historias de Instagram, y de esta forma, sin siquiera mover un músculo, la socialité logró hacerle publicidad a sus productos.

Los usuarios han destacado el gran sentido del humor de Angelina, quien desde el incidente ha vivido varias situaciones complicadas. Personas cercanas a Angelina abrieron una recaudación de fondos a través de GoFundMe para ayudar en la rehabilitación de “Nina”. En este, compartieron a detalle el incidente en el que Nina estuvo a punto de morir.

Tras el incidente, personas cercanas a Nina comenzaron una recaudación de fondos para apoyarla en estos meses tan difíciles (Foto: GoFundMe)

Nina salió con sus amigos a celebrar el año nuevo en Westport, Kansas City. Después de la fiesta, pidió transporte a través de una app y mientras esperaba su llegada, comenzó un tiroteo del que ni ella ni sus amigos pudieron resguardarse. Nina recibió cuatro disparos y rápidamente se llamó a una ambulancia para que la ayudaran, pero debido al escándalo creado por el tiroteo, el tráfico se detuvo y la ambulancia no pudo avanzar. Nina tuvo que ser empujada por la acera hasta la ambulancia, donde fue trasladada al hospital.

Ya en urgencias, se descubrió que Nina sufrió la rotura de su vejiga y una fisura de pelvis. Además, otra bala nunca pudo ser retirada de su abdomen. El incidente también ha dejado serias secuelas psicológicas en Nina, y por tal motivo se han recaudado fondos para que pueda mantenerse mientras se recupera del todo de este ataque. Hasta el momento, se han recaudado un total de 4.060 dólares, pero se espera a que la reciente viralización del video logre generar aún más apoyo.

"Sigo teniendo muchas luchas con mi cadera desde la fractura, así como muchos otros dolores. La bala que aún tengo dentro me provoca dolores aleatorios y, sinceramente, desde el tiroteo sufro un trastorno de estrés postraumático grave", declaró Angelina a través de GoFundMe (Foto: Instagram/angelinaaa.elaine)

En un mensaje compartido el 8 de julio, Nina brindó más detalles acerca de cómo ha vivido su recuperación a lo largo de 2023.

“Estoy continuando la terapia física y trabajando en mi salud mental con los médicos (...) Sigo teniendo muchas luchas con mi cadera desde la fractura, así como muchos otros dolores. La bala que aún tengo dentro me provoca dolores aleatorios y, sinceramente, desde el tiroteo sufro un trastorno de estrés postraumático grave. Esto ha dificultado mi vuelta al trabajo a tiempo completo. Este último año ha sido muy duro para mí y definitivamente me ha puesto en una situación financiera difícil. Cualquier ayuda que se puede dar sería tan profundamente apreciada. Gracias a todos los que me han apoyado durante esta tragedia en mi vida”.

