Cuero y cuerpos aceitados: Kim Kardashian realizó una de sus sesiones de fotos más atrevidas

Kim Kardashian ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses debido a las peleas con sus hermanas, sus controversiales métodos de crianza y los rumores acerca de sus relaciones amorosas. Entre todos estos escándalos, la socialité había dejado un tanto olvidada su faceta como modelo, la cual finalmente retomó brindando una de sus sesiones fotográficas más atrevidas hasta la fecha.

Como parte de una nueva campaña de su marca SKIMS, conocida por su ropa interior que busca representar a todos los tipos de cuerpo, Kim Kardashian posó en un diminuto bikini de imitación de cuero en tonos negros, gruesas gafas de sol, tacones de aguja y una diadema. Como cereza del pastel de este sensual conjunto, Kim bañó su cuerpo en aceite, que con el sol del verano le dio un brillo particular a su escultural figura.

Kim Kardashian posa junto a dos modelos para su nueva colección de SKIMS Foto: Instagram/kimkardashian/stevenkleinstudio

Kim Kardashian abrió la sesión de fotos con una imagen de ella tumbada en el suelo junto a dos modelos que también usan el conjunto creado por la empresaria con un mar turquesa en calma de fondo. En la siguiente imagen, Kardashian se recuesta sobre la espalda de un modelo que también usa una versión masculina de su nueva línea de ropa. Para la foto, Kim cambia los tacones por botas hasta el muslo y la reveladora parte de arriba del bikini por un top con cremallera. Unos guantes sedosos en tonos negros terminaron la combinación.

Kim Kardashian posa sobre un modelo como parte de su nueva colección de SKIMS Foto: Instagram/kimkardashian, stevenkleinstudio

La tercer imagen trae de vuelta a las primeras dos modelos quienes se recargan en el cristal que da hacia la playa mientras Kardashian mira directamente a las cámaras. En la cuarta imagen, Kardashian vuelve a recostarse sobre el modelo, pero ahora, agrega un aro que cuelga de una cadena donde posa una de las modelos, mientras otros dos se sostienen de una barra de gimnasia en una seductora pose.

Kim Kardashian posa junto a varios modelos para la nueva campaña de su marca SKIMS Foto: Instagram: kimkardhashian/stevenkleinstudio

Para la quinta imagen, Kardashian vuelve a posar sobre el modelo, quitándose el top y cubriendo sus pechos con sus manos. En la sexta imagen, Kardashian sigue sobre el modelo, ahora en una pose más onírica con los ojos cerrados y sus manos acariciando su rostro. Para la última imagen, la modelo de 42 años sostiene el aro con sus dos manos, mientras que los dos modelos masculinos de la sesión sostienen sus muslos.

Mientras muchos consideran esta una de las sesiones más sensuales de Kim, otros han despotricado contra las fotos tachándolas de ridículas y extrañas. “Despide al fotógrafo. Una sesión ridícula”, “Sí, porque así es como me gusta tumbarme al sol con unas botas de piel”, “Me encanta casi todo lo que hace, pero esto me está dando asco”, “¿Qué clase de anuncio para aceite de bebé es esto?”, son algunos de los comentarios que la sesión de fotos ha desatado.

Kim Kardashian ha sido objeto de muchas críticas por esta sesión Foto: Instagram: kimkardashian/stevenkleinstudio

Las fotos llegan tan sólo unos días después de que la socialité brindara una entrevista con la revista Time donde compartió detalles sobre cómo nació la idea de crear la marca SKIMS. Kim reveló que todo inició con la intención de tener ropa íntima que combinara con su tono de piel.

“Empezó simplemente encontrando ropa moldeadora que tuviera un tono de piel que combinara con mi color. Solía tomar mi shapewear y teñirlo con bolsitas de té y café en la bañera”.

La marca se ha vuelto un completo éxito, pues para enero de 2022, SKIMS tenía un valor de 3200 millones de dólares. Aunque Kim está feliz por este gran recibimiento, confesó que ha sufrido del síndrome del impostor, el cual también la ayudado a continuar trabajando.

“Obviamente tienes grandes esperanzas, pero esto definitivamente superó todo lo que jamás imaginé (...) Todavía tengo como el síndrome del impostor o lo que sea. Pero creo que eso es parte de lo que me hace seguir adelante”.

