Rainn Wilson confesó que fue infeliz mientras rodaba ‘The Office’: “No lo estaba disfrutando”

Rainn Wilson contó que fue infeliz al grabar The Office y solo se sentía frustrado en aquel momento.

Rainn Wilson, quien le dio vida al famosos Dwight Schrute en ‘The Office’, reveló que fue infeliz cuando grababa la serie. Según contó en una entrevista, no se sintió totalmente cómodo durante el rodaje, ya que él esperaba otro tipo de proyecto, no una comedia y esto lo frustraba.

“Cuando estaba en The Office, pasé varios años realmente infeliz porque no era suficiente. Estaba pensando: ‘¿Por qué no soy una estrella de cine?, ¿por qué no soy el próximo Jack Black o el próximo Will Ferrell?, ¿cómo es que no puedo tener una carrera cinematográfica?’, dijo en el podcast Club Random.

“Estaba ganando cientos de miles de dólares, pero quería millones. Era una estrella de televisión, pero quería ser una estrella de cine. Nunca fue suficiente. Los humanos han vivido durante cientos de miles de años, y ‘nunca es suficiente’”, agregó.

Sin embargo, luego de mucho tiempo y pudiendo ver la situación desde otra perspectiva, el actor pudo cambiar su recuerdo sobre la exitosa serie británica.

“Ahora me doy cuenta de que estoy en un programa exitoso, nominado al Emmy todos los años, ganando mucho dinero, trabajando con Steve Carell, Jenna Fischer y John Krasinski. Y estos increíbles escritores y directores increíbles como Paul Feig. A la gente le encanta. Y yo no lo estaba disfrutando”, confesó.

El recordado Dwight Schrute confesó que se sentía frustrado porque él quería ser una estrella de cine, no de televisión

Además, aseguró que también aceptó que fue uno de los protagonistas en una serie que ha sido terapéutica para millones de personas, las cuales lo expresan en las redes sociales a diario.

“No soy capaz de decirte cuántas veces al día, tanto online como en persona, la gente me dice ‘Gracias por The Office, las risas que me dio a mí y a mi familia, nos sanó durante el COVID’. Cuando firmé no estaba pensando en el humor como un remedio terapéutico y un bálsamo. Qué honor fue formar parte de algo como eso”, aseguró.

Cabe recordar que, en el 2020 en Estados Unidos, The Office fue la serie más popular en streaming con 57.100 millones de minutos vistos en total en los últimos doce meses, según la consultora Nielsen.

Su lucha contra la ansiedad y la depresión

En el programa de Peacock del actor, “Rainn Wilson and the Geography of Bliss”, habló sobre la lucha que tiene a diario contra la ansiedad y la depresión.

El actor de 'The Office' reveló cómo es su lucha contra la depresión y la ansiedad.

“La ansiedad es algo con lo que he lidiado toda mi vida. La depresión va y viene. La soledad y la desconexión, la alienación también, algo así como todos los síntomas del mundo moderno. Así que fue una oportunidad increíble para hacer un viaje personal. Conseguí transformarme”, comentó.

