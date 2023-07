Los siete actores que tuvieron que ser “resucitados” para terminar sus películas

Paul Walker, Oliver Reed, entre otros, fallecieron cuando aún se estaba rodando la película y faltaron muchas escenas de ellos por grabar, por lo que se las tuvieron que ingeniar para que los actores sigan apareciendo en la cinta.

Realizar una película lleva mucho tiempo y trabajo incluido el de pre y post producción. Sin embargo, en algunos casos, hay situaciones imprevistas, como cuando un actor muere durante el rodaje.

Ante esta emergencia, los estudios de cine han utilizado diversas técnicas para completar sus escenas o incluso “resucitar” digitalmente a algún actor.

Paul Walker - ‘Rápidos y Furiosos 7′ (2015)

En el 2013, Hollywood se enlutó con la muerte de Paul Walker. El actor perdió la vida en un accidente automovilístico tras participar en un acto benéfico de su fundación. Cuando esta desgracia ocurrió, el recordado Brian O’Conner aún tenía programado el rodaje de algunas escenas de la séptima entrega de la franquicia ‘Rápidos y Furiosos’.

Para honrar su memoria y permitir que su personaje tuviera un cierre adecuado en la exitosa franquicia, se utilizaron varias técnicas para terminar la película. Los cineastas usaron imágenes de archivo, tomas de su hermano Cody Walker como doble de cuerpo y tecnología de efectos visuales para recrear digitalmente a Paul, de esta manera pudieron realizarle una despedida al actor.

Una de las escenas más recordadas es el final de ‘Rápidos y Furiosos 7′, donde gracias a la tecnología y a que el equipo de producción y los cineastas trabajaron en estrecha colaboración con los hermanos de Paul Walker, pudieron darle una despedida emotiva para su personaje.

Así fue como realizaron la escena final de 'Rápidos y furiosos 7' tras la muerte de Paul Walker.

Brandon Lee – ‘The Crow’ (1994)

El hijo del famoso actor Bruce Lee, murió trágicamente durante el rodaje de ‘The Crow’ debido a un accidente con una pistola de utilería. Para completar la película, se utilizaron varias técnicas. Esto incluyó el uso de imágenes de archivo de Brandon, dobles de acción y efectos visuales para recrear digitalmente su apariencia en las escenas restantes. También se reescribió parte del guion y se utilizaron ángulos de cámara creativos para minimizar la necesidad de mostrar el rostro del actor en algunas escenas.

Brandon Lee, en una foto de 1986. (AP Photo)

El equipo de producción y los cineastas trabajaron arduamente para asegurarse de que su personaje, Eric Draven, tuviera una presencia continua en la película y que se le rindiera un homenaje adecuado. La película fue lanzada en 1994 y se convirtió en un éxito de culto, debido al rendimiento de Brandon Lee y su trágica muerte durante la producción.

Oliver Reed – ‘Gladiator’ (2000)

El actor británico murió de un ataque al corazón mientras se encontraba descansando entre escena y escena del rodaje de ‘Gladiator’. El lamentable suceso hizo que la producción entrara en pánico, pues había algunas escenas que estaban sin completar.

Para darle un cierre a su personaje, los cineastas utilizaron técnicas de efectos visuales y edición creativa, además de imágenes de archivo de Reed, tomas adicionales y un doble de cuerpo para completar las escenas restantes.

Aquí también fue importante la tecnología, ya que, mediante la manipulación digital, se ajustaron las imágenes existentes y se incorporaron al metraje de la película.

Oliver Reed interpretó a Próximo, el lanista y ex gladiador que compraba al general romano Máximo cuando este era llevado a una provincia romana en África para ser vendido como esclavo. Mandatory Credit: Photo by Moviestore/Shutterstock (1590449a)

La tecnología y el trabajo de efectos visuales permitieron a los cineastas dar continuidad al personaje de Proximo y mantener la coherencia en la historia. La interpretación final de Oliver Reed en ‘Gladiator’ se completó de esta manera, permitiendo que su personaje tuviera una presencia notable en la película.

Philip Seymour Hoffman - “Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2″ (2015)

El actor murió en febrero de 2014, antes de que se completara la producción de “Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2″ (2015). Sin embargo, en el caso de esta película, no se recurrió a la “resurrección” digital de Hoffman para terminar su papel.

Philip Seymour Hoffman falleció en 2014 cuando ya había terminado de grabar su parte en la película

Cuando Hoffman murió, gran parte de sus escenas ya habían sido filmadas para la película. Los cineastas tomaron la decisión de ajustar el guion y reorganizar las escenas existentes para adaptarse a la ausencia de su personaje, Plutarch Heavensbee.

También se utilizaron técnicas de edición creativa y dobles de cuerpo para completar las secuencias restantes sin la necesidad de recurrir a la recreación digital de Hoffman.

Carrie Fisher – ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ (2019)

La popular Princesa Leia Organa falleció en 2016 y ‘Star Wars: The Last Jedi’ (2017) fue la última película en la que pudo actuar. Sin embargo, no fue su última aparición, pues ‘Star Wars: The Rise of Skywalker’ (2019) también estuvo presente.

Los productores y cineastas utilizaron técnicas de efectos visuales y tomas de archivo para incorporar a Carrie Fisher en la película después de su fallecimiento.

Carrie Fisher se despidió de la saga en el 2019 gracias a la tecnología. (Photo by Sunset Boulevard/Corbis via Getty Images)

River Phoenix - Dark Blood (1993/2012)

El joven actor participó en la película ‘Dark Blood’ (1993). Sin embargo, la cinta no se completó en su totalidad debido al fallecimiento prematuro de River Phoenix en 1993. Después de su muerte, la producción se detuvo y la película quedó incompleta.

River Phoenix, estrella de Cuenta Conmigo, murió tras una sobredosis de drogas en 1993

Años después, en 2012, el director George Sluizer decidió retomar el proyecto y utilizar las escenas ya filmadas de River Phoenix para terminar la película. El cineasta utilizó narración en off y material de archivo para completar la historia.

Marlon Brando - Superman Returns (2006)

Es importante aclarar que Marlon Brando no fue “resucitado” en la película ‘Superman Returns’ (2006). En realidad, se utilizaron escenas previamente filmadas del actor en la película original de ‘Superman’ (1978) para su aparición en el largometraje.

En la película de 1978, Marlon Brando interpretó el papel de Jor-El, el padre biológico de Superman. Para ‘Superman Returns’, los cineastas obtuvieron permiso para utilizar las imágenes de archivo y las incorporaron en la nueva película. Esto se hizo como un homenaje al legado del actor en el papel y para establecer una continuidad con la película original.

Marlon Brando interpretó el papel de Jor-El en Superman y gracias a la tecnología pudo regresar a la película.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo se han utilizado técnicas de efectos visuales y edición creativa para “resucitar” a actores fallecidos y terminar las películas en las que estaban trabajando. Es importante tener en cuenta que estas decisiones se toman en consulta con los familiares de los intérpretes y los equipos de producción, y se hace con el objetivo de honrar su contribución al proyecto.

Seguir leyendo: