Evacuaron el concierto de Noel Gallagher por una amenaza de bomba

Noel Gallagher tuvo que cancelar su show en Saratoga después de que se notificara a las autoridades una amenaza de bomba (Photo by Javier Bragado/WireImage)

Este sábado 8 de julio, Noel Gallagher y su banda The High Flying Birds iban a brindar un concierto en el Centro de Artes Escénicas de Saratoga. Todo estaba listo para que el músico inglés se presentara ante sus 25 mil fanáticos, de hecho, las bandas teloneras, Garbage y Metric, ya habían calentado los ánimos del público, pero para sorpresa de todos los asistentes, el show se canceló de manera abrupta después de que se alertaran a las autoridades por una amenaza de bomba.

“¡ATENCIÓN! En este momento, tendremos que evacuar el recinto. Les rogamos que se dirijan con calma a la SALIDA más cercana. Por favor, sigan las indicaciones del personal y de los agentes de policía. Por la seguridad de todos, por favor NO se apresuren ni empujen. Gracias por su cooperación”, fue el mensaje que apareció en las pantallas previo al show de Noel Gallagher and the High Flying Birds. Ninguno de los asistentes al recinto resultó herido, y en un comunicado emitido durante las primeras horas del domingo 9 de julio, las autoridades confirmaron que no se encontraron explosivos dentro del Centro de Artes Escénicas de Saratoga, Nueva York.

“La Policía de Parques del Estado de Nueva York, la Policía del Estado de Nueva York, la Policía de la ciudad de Saratoga Springs, la Policía de Troy y el Departamento del Sheriff de Saratoga Co. Sheriff respondieron a una amenaza de bomba en el Saratoga Performing Arts Center el sábado. Por precaución, el concierto se suspendió a las 9:40 p.m. del sábado y los asistentes fueron evacuados sin incidentes. Caninos completaron un barrido de la sede después de la multitud salió, con resultados negativos“, se lee en el comunicado emitido por la policía de Nueva York.

Las autoridades aseguraron que el caso continúa bajo investigación Foto: Facebook/New York State Park Police

Hasta el momento, los responsables del recinto no se han pronunciado al respecto, de hecho, comentarios que cuestionan sobre el incidente y los reembolsos han sido ocultados en varias de sus redes sociales. En lo que respecta a las agrupaciones, sólo han sido los miembros de Garbage los que compartieron su preocupación por los fanáticos, además de reiterar que no recibieron nada de información sobre las razones que obligaron a todos los asistentes a evacuar.

“Nuestro amor y preocupación a todos los fans en nuestro show en Saratoga Springs esta noche. Rezamos para que estén sanos y salvos. Esto es una p*ta locura”, se leyó en un primer tuit de la banda. “No tenemos ni idea de lo que ha pasado esta noche. ¡Acabamos de ser evacuados y estábamos preocupados por todos! ¡Lo siento, no tenemos información real! ¡Sólo nos dijeron que había una evacuación de emergencia!”.

Garbage ha sido la única agrupación que se ha pronunciado sobre el caso del concierto de Saratoga Foto: Twitter/Garbage

Esta es la segunda amenaza de bomba que se da en un concierto en lo que va del año. El primero se dio el pasado 29 de marzo en Chile durante una presentación de Romeo Santos en la Movistar Arena de Santiago. En esa ocasión, la policía comenzó un operativo alrededor de las 8:30 PM, haciendo que el concierto del bachatero se retrasara una hora. La amenaza de bomba resultó ser falsa y el concierto pudo llevarse a cabo sin problema.

Las amenazas de bomba han sido tomadas con mucho más seriedad después de que en 2017, un hombre se inmolara tras un concierto de Ariana Grande en la ciudad de Manchester, causando la muerte de 22 personas y 60 heridos. El hombre fue identificado como Salman Abedi de 22 años, mientras que el Estado Islámico se adjudicó el ataque.

Romeo Santos es otro de los artistas que ha vivido una amenaza de bomba este 2023

