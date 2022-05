De nene tartamudo a estrella arrogante: la vida de Noel Gallagher, el compositor más celebrado y polémico del brit pop

Noel Gallagher con su banda High Flying Birds en una presentación en el festival de Roskilde, de Dinamarca, en julio de 2019 . (Foto de Rune Hellestad - Corbis/Corbis via Getty Images)

El guitarrista, cantante y compositor británico Noel Thomas David Gallagher, hoy cumple 54 años. El hombre que escribió las canciones más amadas del brit pop de los noventas, vive una de las etapas más normales de su vida. Ya había tenido demasiado rock and roll: un padre alcohólico que lo golpeaba, y un hermano pendenciero, Liam, con quién lideró la célebre banda Oasis hasta 2009 y protagonizó durante 15 años cientos de peleas absurdas y brutales. Cancelaban shows, se golpeaban con los puños y palabras hirientes.

No siempre fue Liam el de los exabruptos. Noel se ocupó de atacar con su verborragia y provocaciones a todos los músicos que simplemente no le gustaban. Qué no les dijo. La peor de todas fueron las declaraciones en The Observer, en 1995 dirigiadas a los músicos de Blur, banda con la que rivalizaban y eran comparadas en los medios como si se tratara de los Beatles y The Rolling Stones. Pero para Noel la comparación no era justa. Ellos creían que tenían tanto talento de los primeros, y también eran chicos malos, como los segundos. “Odio a Alex (por James, el bajista) y a Damon (Albarn, el cantante). Espero que se agarren sida y se mueran”. Después, cuando era tarde, se disculpó.

El pobre Michael Hutchence, el cantante de INXS, al entregarle un premio al mejor videoclip por Wonderwall en los Brit Awards de 1996, fue humillado en público. Noel dijo que la suya era la mejor banda del mundo y era ofensivo recibir un premio de manos de un grupo que “había sido”. Hacía cinco años que los australianos ya no ocupaban los primeros puestos del ránking Billboard. Para restar importancia al episodio, el líder de INXS dijo: “Dice estupideces todo el tiempo a todo el mundo”

De izquierda a derecha: Tony McCarroll, Paul 'Bonehead' Arthurs, Noel Gallagher, Liam Gallagher y Paul 'Guigsy' McGuigan conformaron Oasis (Photo by Michel Linssen/Redferns)

Noel también se ensañó con Phil Collins, la estrella de los ochentas. “La gente odia a tipos como Phil Collins, y si no lo hacen, deberían” y “¿Por qué vendió tantos discos en los 80?, digo, ¡qué mierda me importa!” Y la lista sigue: atacó a George Michael, Kylie Minogue. Y eso no es todo. No dudó en lanzar un contraataque a uno de sus ídolos máximos, un Beatle. Es que George Harrison había dicho que Oasis era poco más que una moda pasajera. La respuesta de Noel fue contundente: “George siempre fue el Beatle más callado y tranquilo, quizá debería seguir con esa postura”.

Noel nació un 29 de mayo de 1967, en Longsight, Mánchester. Su hermano mayor, Paul había nacido el año anterior. Y Liam, cinco años después. Sus padres, de origen irlandés, Peggy y Tommy decidieron instalarse con la familia en Burnage, un suburbio de Manchester. Los hermanos mayores fueron los más sufridos durante la infancia, ya que el padre era alcohólico y golpeador. Ambos tartamudeaban, como consecuencia de la violencia y Noel fue bastante retraído. Finalmente, su madre logra el divorcio y se queda con la custodia de los tres varones.

Retrato de familia a mediados de los setentas. A la izquierda está Noel (de cejas pobladas), Paul, un año mayor que él, Liam y su mamá Peggy (Photo by Dan Callister/Liaison)

Al padre continuaron viéndolo durante la adolescencia, porque conseguían trabajos en la construcción. Noel por primera vez empezó a tocar una guitarra a los 14 años. La había dejado su padre. Un año antes había robado en una tienda y estaba con libertad condicional, porque lo que se dedicó a aprender a tocar la música que pasaban en la radio. Estaba deslumbrado por The Smiths, el grupo inglés de rock alternativo, donde se escuchaba la voz de un joven Morrisey. En 1983 esa banda había debutado en el programa Top of the Pops, con el tema This Charming man, y para Noel fue toda una inspiración. Noel es zurdo, pero la guitarra empezó a tocarla con la derecha.

Un accidente hizo que pudiera dedicarle más tiempo a su guitarra y a componer canciones. En una constructora se le había caído una chapa de un tubo de gas sobre el pie derecho. Después de un período de recuperación, optó por un trabajo más relajado, en un almacén, que también le ofreció más tiempo libre para dedicarle a la música. Noel asegura haber escrito entre las paredes de ese negocio al menos tres canciones de Definitely Maybe, el primer álbum de Oasis lanzado en 1994, por Creation Records.

Antes de poner un pie en la banda que le daría fama mundial, Noel era un desempleado que vivía en un monoblok. Su tiempo lo pasaba obsesionado por el rock británico. Los Beatles fueron siempre su mayor influencia, pero también fue bebiendo de otras grandes bandas como The Who, The Rolling Stones, T.Rex, The Kinks y otras más. Las drogas recreativas ya formaban parte de su mundo.

Noel Gallagher y Liam Gallagher of Oasis, posando en Tokyo, en septiembre de 1994, cuando el mundo era de ellos. (Photo by Koh Hasebe/Shinko Music/Getty Images)

Su primer trabajo en una banda lo obtuvo técnico de apoyo Inspiral Carpets, después de trabar amistad con su guitarrista Graham Lambert. Noel había intentado ser el reemplazo del cantante de esa banda, pero fue rechazado y tuvo que conformarse con ese puesto. Al menos hizo una gira con la banda durante dos años.

La historia de la banda más famosa de britpop comienza en 1991 cuando Noel regresaba a Inglaterra y se entera que Liam era vocalista de una banda. Su hermano había cambiado el nombre original de esta agrupación, Rain por Oasis, e invita a Noel a ser parte de ella. Como las canciones que escribía eran buenísimas y encontró su lugar como compositor principal.

Para lograr un primer contrato con una discográfica hicieron lo imposible. Y hasta casi prenden fuego un local. Así fue. En 1993 les llegó a sus oídos que un representante de Creation Records daría una vuelta por un local de Glasgow, King Tut’s, en busca de nuevas promesas. Alquilaron con sus ahorros una camioneta y viajaron durante 6 horas para llegar a destino. Una vez allí, no los dejaban entrar al club porque no estaban inscriptos. Tras semejante movida los músicos quisieron tocar sí o sí, de lo contrario, amenazaron con incendiar el local. A la semana siguiente, firmaron el primer contrato en Londres con la discográfica.

Después del debut Definitely Maybe, la banda tuvo un ascenso vertiginoso, convirtiéndose en la más popular de Gran Bretaña. Por escribir tantas canciones exitosas logró fama y dinero. El máximo elogio llegó por parte de Sir George Martin, el productor de Los Beatles que dijo que era “el compositor más refinado de su generación”. En 1995, el segundo álbum What’s the Story Morning Glory, se convirtió en el segundo más vendido de la historia del Reino Unido.

Noel junto a su máximo referente, Paul McCartney, en Abbey Road Studios, en 1995 (Photo by Brian Rasic/Getty Images)

A la par de los éxitos, las peleas entre los hermanos también empezaron a ganar notoriedad y lugar en los medios. Desde 1994 hasta 2009, cuando Oasis se separa definitivamente, los hermanos vivían abandonando la banda. Si no era uno, era otro. Fueron 15 años de locura arriba y fuera de los escenarios. En un tour por Estados Unidos, en 1994, Liam le cambió las letras a algunas canciones para ofender a su hermano y al público. Ese día volaron sillas.

Liam era más de dejar plantada a la banda minutos antes de un concierto. Por lo que Noel tenía que tomar el micrófono. Eso sucedió en el MTV Unplugged, donde argumentó una repentina laringitis. Los periodistas más tarde vieron cómo se divertía en el sector vip del estudio fumando y tomando cerveza durante toda la noche. Luego quiso unirse para Hello, el primer tema del recital que había que volver a grabar por problemas técnicos y su hermano no lo dejó. El material quedó archivado y en YouTube pueden encontrarse algunas imágenes de ese caótico día.

Noel Gallagher en los BMI President Award junto a su actual mujer, Sara MacDonald, y su hija Anais (de su primer matrimonio) en 2019 (Photo by Dave J Hogan/Getty Images for BMI London Awards)

Por otra parte, la especialidad de Noel era dejar colgada a la banda en medio de una gira. Eso sucedió tras la cancelación de un show en Barcelona, en mayo de 2000, por lesión en el brazo del baterista Alan White. Esa noche, Liam le dijo a Noel que no creía que la hija que tenía con Meg Mathews, fuera de él. La respuesta fue una trompada que lo dejo en el suelo. En una de las últimas entrevistas que dieron, por el último trabajo, Dig out your soul, Liam le rompió la guitarra a Noel diciendole: “Vos no sos mi hermano”. Ese fue el fin. Se cancelaron los shows y Noel dijo que ya no podría seguir tocando más con Liam. Pidió disculpas y devolvieron entradas.

En junio de 1997 Noel se había casado con Meg Matthews y en enero de 2000 había nacido Anaïs. Después de Meg, llegó Sara MacDonald. Con ella tuvo dos hijos, Donovan, nacido en 2007 y Sonny, en 2010. Desde la separación de la Oasis, Noel se ocupa de su proyecto personal Noel Gallagher’s High Flying Birds. Su último trabajo publicado fue Who built the moon en 2017. Todavía sigue peleado con Liam, a quien tildó de idiota.

