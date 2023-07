Daniel Radcliffe aseguró que no está interesado en ser parte de la nueva serie de Harry Potter

Daniel Radcliffe señala que no le interesa salir, ni en cameo, en la nueva serie de Harry Potter.

Daniel Radcliffe le tiene un gran cariño a Harry Potter; sin embargo, esto no quiere decir que él quisiera estar en todos los nuevos proyectos que involucre a la exitosa saga. Luego de que HBO anunciara que se realizará una serie del mundo mágico que inventó J.K Rowling, y en el que muchos fans lo celebraron y otros aseguraron que no lo verían por miedo a que los decepcione, el actor británico aseguró que no le interesa ser parte, ni siquiera en un cameo.

A través de una entrevista con ComicBook.com, Radcliffe también se refirió a la nueva serie de ‘Harry Potter’ que estará a cargo de Max, el nombre que sustituirá a HBO Max, la cual será adaptada a siete temporadas, uno por cada libro. En esta conversación, le consultaron si, quizás lo llaman, habría la posibilidad de que aparezca, aunque sea como un cameo, en algún capítulo, a lo que el protagonista de la saga original fue bastante firme con su respuesta y dijo que no.

“Tengo entendido que están tratando de comenzar de nuevo, y estoy seguro de que quien sea [el showrunner] querrá dejar su propia marca, y probablemente no quiera tener que pensar en cómo hacer para que el viejo Harry haga un cameo (..) Así que no, definitivamente no lo estoy buscando”, respondió.

Eso sí, Daniel quiso enviarle los mejores deseos al nuevo actor que se convierta en el nuevo Harry Potter: “Toda la suerte del mundo. Estoy muy emocionado por pasar a ser el testigo, pero no creo que me necesite”.

Las novelas de 'Harry Potter' fueron un éxito de ventas, de los cuales salieron ocho películas.

El éxito

La saga de Harry Potter, cuyo primer libro salió en 1997 y diez años después el último (2007), es una de las más exitosas. Pues, no solo las novelas lograron ser el número uno en ventas, sino que las ocho películas, en conjunto, recaudaron más de 7.7 mil millones de dólares en la taquilla mundial. Estas cifras fueron sin contar la trilogía spin-off de ‘Animales Fantásticos’.

El mundo mágico creado por Rowling también inspiró parques temáticos, juguetes, videojuegos, la obra de teatro ‘Harry Potter y el legado maldito’.

“Las historias de cada uno de los libros de ‘Harry Potter’ de Rowling se convertirán en una serie de una década producida con el mismo arte, amor y cuidado por los que esta franquicia global es conocida. La serie contará con un nuevo elenco para liderar una nueva generación llena de detalles fantásticos, personajes muy queridos y lugares dramáticos que los fanáticos de ‘Harry Potter’ han amado durante más de 25 años. Cada temporada será leal a los libros originales y traerá estas increíbles aventuras a nuevas audiencias en todo el mundo, mientras que las películas originales permanecerán en el centro de la franquicia y seguirán estando disponibles para verlas en cualquier momento”, relata Warner en la sinopsis.

Nuevos proyectos

El actor británico, que hace poco se convirtió en padre por primera vez, contó que regresa a la interpretación en la temporada 4 de la serie de antología Miracle Workers.

Daniel Radcliffe regresa muy pronto en un nuevo proyecto en la serie de antología Miracle Workers. REUTERS/Tom Nicholson

Además, adelantaron que en esta cuarta temporada veremos sobre el futuro postapocalíptico, un guerrero del páramo, que será interpretado por Daniel Radcliffe, y un señor de la guerra despiadado, en el que Geraldine Viswanathan le dará vida, que se enfrentan a la pesadilla más distópica de todas: establecerse en los suburbios.

