J.K. Rowling reveló cómo su exesposo secuestró el primer manuscrito de Harry Potter

J.K. Rowling expone a su exesposo maltratador en su podcast.

Al contrario de su personaje, la vida de la creadora del mundo mágico de Harry Potter no ha estado llena de aventuras fantásticas; durante años J.K. Rowling ha vivido en medio de la polémica, a pesar de los millones de dólares que ha amasado gracias al éxito de su famosa saga. A finales de febrero 2023, su exesposo, Jorge Arantes ha declarado que él mismo ayudó a la autora británica en la creación del universo del famoso mago.

Esta declaración llega después de una de las declaraciones de Rowling en su podcast The Witch Trials of JK Rowling. En la emisión aseguró que Arantes le quitó el manuscrito inédito de “Harry Potter y la piedra filosofal” para mantenerla bajo su control. La respuesta de su excónyuge no se hizo esperar, el hombre aseguró desde su residencia en Portugal que todo lo dicho por la autora es una mentira.

“El controlador exreportero de la televisión portuguesa, Jorge Arantes, mantuvo las páginas de Harry Potter y la Piedra Filosofal como “rehenes” mientras su matrimonio se rompía. Temía que él “quemara las páginas”, y comenzó a fotocopiarlas en secreto para protegerlas en caso de que se perdieran”, fragmento de The Witch Trials of J.K. Rowling.

J.K. Rowling y Jorge Arantes el día de su boda.

Durante la entrevista con un tabloide británico, Arantes expuso que las declaraciones de su exesposa sobre el supuesto “secuestro” del primer libro de Harry Potter se debían a un delirio de Rowling tras los tres años de encierro por covid. Al tiempo que se declaró sorprendido de haberse enterado de lo que se dijo de él en el podcast de la autora.

“El primer libro era fascinante; la escritura era maravillosa, y siempre me gustó porque compartíamos la pasión por la literatura, y especialmente por la infantil. El proyecto era de siete libros, y yo me impliqué mucho en el primero, y ella lo sabe, porque empezó a escribirlo cuando estábamos juntos”, dijo Jorge Arantes en entrevista con el Daily Mail.

Rowling y Arantes contrajeron nupcias en 1992. Fruto de aquella relación tuvieron una hija, Jessica Isabel Rowling Arantes, de quién se sabe que no mantiene relación o cercanía alguna con su padre. La autora de “Vivir bien la vida” ha compartido a lo largo de los años que tuvo que alejarse del portugués por ser un hombre infiel, alcohólico y golpeador.

"Harry Potter y la piedra filosofal" fue publicado el 26 de junio de 1997 y adaptada a cine en 2001.

“El matrimonio se había vuelto muy violento y muy controlador. Buscaba en mi bolso cada vez que llegaba a casa. No tenía llave de mi propia puerta de entrada porque él tiene que controlar la puerta de entrada. Y creo que no es una persona estúpida. Creo que él sabía, o sospechaba, que iba a intentar huir de nuevo”. J.K. Rowling.

En su podcast también compartió que, de ese episodio de escape, Arantes se puso muy violento al tiempo que le decía “puedes irte, pero no te vas a llevar a Jessica, me la voy a quedar, la voy a esconder”. El resultado de aquella discusión, ella tirada en la calle, y ese fue el punto en el que decidió denunciarle y alejar a su hija de él.

Ella se separó de Arantes hace 30 años (1993). Rowling ha compartido que a pesar de aquellos momentos de tensión, la historia seguía creciendo. Pero para la época la autora no imaginaba todo lo que Potter representaría para una generación; El manuscrito era de vital importancia para su carrera y ha revelado, “eso fue lo que realmente prioricé para ahorrar. Lo único que prioricé más allá de eso, obviamente, fue mi hija”.

