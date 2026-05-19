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Denuncian a tres hombres del programa ‘Casados a primera vista’ por violación y conducta sexual inapropiada

Channel 4 retiró todas las temporadas de “Married at First Sight UK” de sus plataformas tras las denuncias de exparticipantes

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Denuncian a tres hombres de programa reality de citas por violación y conducta sexual inapropiada
Tres ex participantes del reality presentaron testimonios de conducta sexual inapropiada y violación contra sus respectivas parejas en pantalla (Channel 4)

Dos mujeres que participaron en el programa de citas británico Married at First Sight UK (Casados a primera vista) denunciaron haber sido violadas por sus parejas durante el rodaje, según reveló un reportaje del programa Panorama de la BBC, lo que llevó a Channel 4 a retirar todas las temporadas anteriores de sus plataformas.

Las denuncias, difundidas el lunes, incluyen los testimonios de tres mujeres que acusaron a sus respectivas parejas en pantalla de violación o conducta sexual inapropiada durante la filmación de los episodios.

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Dos de ellas fueron identificadas con los seudónimos Lizzie y Chloe para proteger su anonimato; la tercera se presentó con su nombre real: Shona Manderson.

En el formato del programa, emitido por la cadena televisiva y producido por la empresa independiente CPL, personas solteras son emparejadas por expertos y se “casan” con desconocidos a quienes ven por primera vez el día de la boda, para luego convivir durante una luna de miel filmada a diario.

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Lizzie relató ante la BBC que su pareja televisiva la obligó a mantener relaciones sexuales después de que ella dijera que no quería hacerlo, y que los encuentros posteriores siguieron el mismo patrón.

Denuncian a tres hombres de programa reality de citas por violación y conducta sexual inapropiada
Shona Manderson acusó a su pareja televisiva Bradley Skelly de comportamiento controlador y acto sexual no consensuado (BBC)

También afirmó que él la amenazó con “hacer que alguien le arrojara ácido” si contaba lo sucedido.

Los abogados del hombre negaron las acusaciones y sostuvieron que todo contacto sexual fue consensual, y que él no ejerció violencia ni realizó amenazas.

Chloe declaró ante la BBC haber sido manoseada mientras dormía y haber dicho “no” en otra ocasión antes de que su pareja procediera de todas formas. “Simplemente me quedé ahí, mirando por la ventana”, dijo.

Añadió que el hombre se enojó porque ella no había “gritado ni armado un escándalo” para rechazarlo. Sus abogados respondieron que el acto comenzó de forma consensual, que él detectó a través del lenguaje corporal que ella retiraba el consentimiento y que se detuvo de inmediato. También negaron el manoseo.

Chloe además señaló que informó de la violación tanto a Channel 4 como a CPL antes de que sus episodios salieran al aire, pero que la emisión se realizó igualmente.

Denuncian a tres hombres de programa reality de citas por violación y conducta sexual inapropiada
Channel 4 retira todas las temporadas de "Married at First Sight UK" tras denuncias de violación durante la grabación (Channel 4)

Shona Manderson acusó a su pareja en el programa, identificado por la BBC como Bradley Skelly, de un acto sexual no consensual y de comportamiento “controlador”.

Skelly negó categóricamente “cualquier acusación de conducta sexual inapropiada” y afirmó que su relación estuvo basada en “consentimiento mutuo, cuidado y afecto”, según recogió la BBC. Ninguna de las tres denuncias fue presentada ante la policía.

Ante la difusión del reportaje, Channel 4 anunció la retirada de todas las temporadas anteriores del programa de sus plataformas de streaming y de sus redes sociales.

La directora ejecutiva del canal, Priya Dogra, sostuvo que, cuando se plantearon las inquietudes sobre el bienestar de los participantes, el canal “actuó con rapidez, de forma adecuada y con sensibilidad, anteponiendo en todo momento el bienestar de las personas”. Sin embargo, reconoció que en abril se había puesto en su conocimiento la existencia de acusaciones graves.

Dogra informó que Channel 4 encargó dos revisiones externas: una a cargo del estudio jurídico Clyde & Co, que examina los protocolos de bienestar aplicados durante el rodaje y la respuesta del canal y de CPL ante las denuncias; y otra liderada por la ex ejecutiva de la BBC Lorraine Heggessey, orientada a determinar si los protocolos actuales deben modificarse para reforzar la protección de los participantes.

La cadena británica encargó revisiones externas de los protocolos de bienestar implementados durante el rodaje del reality (REUTERS/Tom Nicholson)
La cadena británica encargó revisiones externas de los protocolos de bienestar implementados durante el rodaje del reality (REUTERS/Tom Nicholson)

La ex directora ejecutiva de Channel 4 Alex Mahon, quien estaba al frente del canal cuando se originaron los hechos denunciados, calificó el asunto de “muy serio y preocupante” ante el Comité de Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico, donde compareció el martes.

Agregó que era correcto que el canal hubiera iniciado revisiones al respecto.

La baronesa Kennedy, presidenta de la Autoridad Independiente de Estándares de las Industrias Creativas (CIISA), exigió ante la BBC que se lleve a cabo una investigación externa y fue más allá al pedir que el programa deje de emitirse.

“Personalmente, no creo que deba estar en el aire”, afirmó, al señalar que no se habían aplicado las protecciones necesarias para prevenir los hechos denunciados.

Married at First Sight UK es uno de los programas más populares de Channel 4 y se emite desde hace más de una década. También se transmite en otros países, incluidos Estados Unidos, donde se difunde a través de Peacock.

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