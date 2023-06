A los 53 años, Naomi Campbell volvió a ser madre

Naomi Campbell compartió en sus redes el nacimiento de su segundo hijo (REUTERS/Yara Nardi)

A través de sus redes sociales, la actriz y modelo Naomi Campbell ha confirmado la llegada de su segundo hijo. El anunció llegó junto a una fotografía donde se puede ver a la orgullosa madre sosteniendo al bebé mientras la mano del pequeño es tomada por su primogénita, de la cual se sabe muy poco y tiene alrededor de dos años de edad.

“Querido mío, que sepas que te apreciamos sin medida y que te rodeamos de amor desde el momento en que nos honraste con tu presencia. Un verdadero regalo de Dios, ¡bendito! Bienvenido Babyboy (...) Nunca es tarde para ser madre”, Escribió Campbell en su cuenta de Instagram.

"Nunca es tarde para ser madre", escribió Campbell en sus redes sociales (Foto: Instagram/Naomi Campbell)

El anuncio ha llamado la atención de muchas figuras públicas. Ashley Graham, Kelly Rowland, Jackie Aina y hasta Donatella Versace celebraron la llegada del nuevo hijo de Campbell en los comentarios de la publicación. Algo que ha causado toda clase de reacciones en redes es la edad de la modelo, quien el pasado 22 de mayo cumplió 53 años, una edad en la que, por lo regular, las mujeres viven la menopausia (entre los 45 y 55 años).

Incluso tras compartir fotos de su primera hija, la controversia llegó prácticamente de inmediato, pues las redes aseguraron que la niña había sido adoptada debido a la avanzada edad de la modelo. Fue en 2021 cuando Cambell anunció su maternidad con un tierno mensaje en sus redes sociales.

En una entrevista celebrada con Vogue en 2021, Naomi Campbell aseguró que su primera hija no fue adoptada (VOGUE)

“Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, me siento muy honrada de tener esta tierna alma en mi vida. No hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay amor más grande”.

En ese entonces, Campbell desmintió estos rumores y compartió que se sentía nuevamente como “una niña” al vivir la infancia a través de los ojos de su hija.

“Estoy reviviendo canciones infantiles, jugando y descubriendo cuántos juguetes nuevos y geniales hay en el mundo. Cosas con las que ni siquiera podría soñar”.

La identidad del padre de ambos niños también es un misterio. Naomi tuvo una relación entre 2018 y 2019 con el cantante de 27 años Liam Payne, pero nunca hubo noticias de un posible embarazo. Posteriormente, un fugaz amorío con el rapero inglés Skepta encabezó los titulares un tiempo, pero nuevos rumores de su relación con Adele se robaron la atención.

La identidad de los padres de los niños también es un misterio (Foto Scott Garfitt/Invision/AP)

La forma tan “amorosa” en que la protagonista del video musical In The Closet de Michael Jackson se pronunció sobre sus hijos también ha dado mucho de qué hablar. Durante años, Campbell se caracterizó por tener un muy mal carácter, siendo acusada de agresión en al menos 11 ocasiones, golpeando a varias de sus amas de llaves, colegas del modelaje y varias de sus asistentes. El punto llegó a tal grado que British Airways le prohibió de por vida volver a subir a uno de sus aviones.

Las adicciones de la modelo también han sido documentadas. Naomi se calificó a si misma como “adicta activa”, pues ninguno de sus vicios le impidió salir de la cama.

Pareciera que la edad y la maternidad han cambiado mucho la actitud de Naomi Campbell (REUTERS/Yara Nardi)

“Salía mucho. Me divertía. No era que no pudiera levantarme de la cama por la mañana sin ello. No era un mecanismo de supervivencia. Era una cosa de divertirse y no me daba cuenta de lo poderosa que era, de una manera muy mala. La diversión trajo consecuencias, te matas a ti misma. Yo era una adicta activa. Pero todavía podía funcionar”.

Todo parece indicar que tanto la edad como la maternidad han hecho que Naomi Campbell vea la vida con otros ojos.

