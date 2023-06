La condición que puso la ex esposa de Kevin Costner para abandonar la mansión de USD 145 millones que compartían

Christine Baumgartner estaría dispuesta a salir de la casa de su exesposo, Kevin Costner, siempre y cuando cumple con algunas condiciones REUTERS/Eric Gaillard

El 1° de mayo de 2023, Kevin Costner y Christine Baumgartner terminaron su matrimonio después de casi 10 años. Si la relación se tensó al punto de tener que tomar diferentes caminos, el divorcio ha sido aún peor, sobre todo para el actor ganador del Oscar que durante varias semanas ha tratado de que su ex esposa saliera de la mansión que compartieron durante todo este tiempo.

Y es que, según el acuerdo prenupcial que ambos firmaron, se estipulaba que en caso de divorcio, Baumgartner debía encontrar otro lugar para vivir en un lapso de 30 días. Christine se negó a salir de la casa. De hecho, reportes del medio Daily Mail aseguraban que Baumgartner interpuso una orden de restricción contra el actor, complicando cada vez más la resolución de su separación.

Ahora, nuevos reportes del medio radar.com confirman que Baumgartner está dispuesta a salir de la casa valuada en 145 millones de dólares siempre y cuando Costner acate una condición: “Cumplir con cualquier orden de manutención y honorarios que el tribunal dicte el 12 de julio”.

Para que Baumgartner salga de la casa de su exesposo, Costner deberá “cumplir con cualquier orden de manutención y honorarios que el tribunal dicte el 12 de julio”. Backgrid/The Grosby Group

De esta forma, Christine estaría dispuesta a salir de la mansión el próximo 31 de agosto de 2023, extendiendo su estadía en la mansión de Kevin Costner por 50 días más.

Según datos de Daily Mail, Costner habría dado 1 millón de dólares para ayudar a su exesposa con su búsqueda de una nueva casa, y al parecer, estaría dispuesto a darle 200 mil dólares más como depósito en efectivo para agilizar la compra y pagar los gastos de hipoteca y seguro durante su primer año en un nuevo hogar.

Sin embargo, nuevas declaraciones de Christine aseguran que Costner sólo habría dado cierta cantidad no para comprar una casa, sino con la intención de Christine alquilara una residencia. Esto no le pareció correcto a la madre de sus hijos, quien aseguró que su prioridad era darle a los ya adolescentes un lugar seguro donde vivir, y es que, uno de los argumentos de Baumgartner es que cuando se firmó el acuerdo prenupcial, sus hijos no estaban contemplados.

"Mi objetivo ha sido y sigue siendo mantener la mayor estabilidad posible para nuestros hijos, lo que incluye tener los recursos adecuados y un plan en marcha para que puedan establecer un hogar estable para ellos", dice Christine acerca de su situación con Kevin REUTERS/Aude Guerrucci

“Kevin me quiere alquilar lugar sin plan financiero en su lugar. Sin embargo, tenemos que pensar en nuestros tres hijos. Es contrario a sus intereses comprometerse a un alquiler que tal vez no pueda permitirse, sobre todo porque eso conduciría en última instancia a múltiples reubicaciones. Mi objetivo ha sido y sigue siendo mantener la mayor estabilidad posible para nuestros hijos, lo que incluye tener los recursos adecuados y un plan en marcha para que puedan establecer un hogar estable para ellos, en lugar de hacer arreglos de vivienda temporales e inconsistentes”.

Christine reiteró que no cuenta con ningún ingreso para solventar los gastos que supondrían tanto mudarse como mantener a sus hijos. En lo que respecta al millón de dólares que Costner depositó a su cuenta tras el divorcio, aseguró que no piensa tocarlos debido a que en el momento que lo haga perdería la oportunidad de impugnar la validez del acuerdo prenupcial.

Costner estaría dispuesto a pagar 38 mil dólares mensuales de manutención. No obstante, Baumgartner estaría exigiendo 248 mil dólares al mes REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

El actor de Yellowstone estaría dispuesto a pagar 38 mil dólares mensuales de manutención (456 mil dólares al año), cantidad que se iría disminuyendo conforme los hijos del actor vayan cumpliendo la mayoría de edad. Sin embargo, Christine no está de acuerdo con esta cifra, exigiendo un total de 248 mil dólares por mes (2.97 millones de dólares al año). Esta cantidad representaría alrededor del 10% del ingreso total del actor, quien hoy ostenta un patrimonio neto de 250 millones de dólares.

“Christine se mudará a su debido tiempo, pero se trata de una empresa de gran envergadura que sólo puede llevarse a cabo con una cuidadosa planificación, sobre todo teniendo en cuenta que hay tres hijos menores a los que hay que prestar atención”, declaró el abogado de Baumgartner. Este 12 de julio, ambas partes tendrán que llegar a un acuerdo sobre la manutención, a partir de ahí, se podrá considerar la salida de Christine de la casa de su antiguo esposo.

Te puede interesar: