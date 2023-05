Irina Shayk causó polémica con un osado vestido transparente en el Festival de Cannes

Irina Shayk volvió este lunes a Cannes con un atuendo a cargo de Gucci que la convirtieron en la favorita de los paparazzis Arnold Jerocki/GC Images

El Festival de Cannes ya lleva siete días de actividades y cada uno de ellos ha dado mucho de qué hablar. Controversias por la presencia de Johnny Depp tras su juicio con Amber Heard, las repulsivas tácticas de Jude Law para interpretar a Enrique VIII y Natalie Portman asegurando que el trato de las mujeres en el festival es muy diferente al que se le da a los hombres, ha sido parte de lo que los asistentes han vivido en el renombrado festival.

Ahora, es la modelo rusa Irina Shayk la que se ha llevado las primeras planas de todos los medios franceses gracias a un atuendo que ha causado muchos suspiros (y por supuesto, controversia) tanto en la gala como en redes sociales.

Shayk se presentó el lunes 22 de mayo a Cannes con un conjunto de sujetador y bragas de la marca Gucci semitransparente color negro que dejaba al descubierto su cuerpo de infarto que la mantiene como reina de las pasarelas a sus 37 años.

A su 37 años, Irina Shayk lució su cuerpo escultural con un conjunto bragas y sujetador a cargo de Gucci (Photo by Arnold Jerocki/GC Images)

Irina completó su conjunto con una capa de tul negro transparente, guantes arriba del codo, medias hasta la rodilla zapatos de tacón negro y como joya de la corona (literalmente), un ostentoso collar y aretes de diamantes de 33 quilates.

En lo que respecta a su rostro y maquillaje, Shayk optó por un estilo minimalista con lentes de sol triangulares de la marca Gucci, cabello suelto partido a la mitad y labios pintados de un rojo carmesí que logró un contraste perfecto con la piel ligeramente acaramelada de la modelo rusa.

Irina Shayk es vista en el Hotel Martínez durante la 76ª edición del festival de cine de Cannes el 22 de mayo de 2023 en Cannes, Francia.(Photo by Arnold Jerocki/GC Images)

Con un atuendo como este, el mayor problema de Irina Shayk fue deshacerse de los paparazzis que la asediaban a cada paso que daba durante la gala. Si bien, medios y fanáticos estuvieron de acuerdo que Irina hizo lucir ese conjunto como muy pocas personas hubieran logrado, no a todos les pareció la mejor opción para el festival de Cannes.

Shayk fue criticada por varios medios argumentando que Cannes no era el lugar para lucir ese conjunto (Photo by Arnold Jerocki/GC Images)

“Es guapísima, su cuerpo es innegable y este es un look súper cool, pero para cualquier otro sitio que no sea Cannes como los VMA o los Grammy o el desfile de la semana de la moda del diseñador... pero para Cannes creo que es un poco demasiado conceptual”, “Nunca he visto un error mayor en Cannes”, son algunos de los comentarios que críticos de moda hicieron del conjunto de Shayk.

Este no fue el único atuendo de Irina que ha dado mucho de qué hablar. El pasado sábado, durante la presentación de la cinta Firebrand (cinta donde Jude Law se transforma en Enrique VIII), Shayk apareció con con un top de cuero negro con detalles rojos en “X” que apenas cubría sus pechos, dejando lucir con completa libertad sus abdominales de acero. El conjunto fue completado con una falda de tiro largo con los mismos detalles en rojo que daban una apariencia sensual y al mismo tiempo agresiva, todo de la mano de la marca Giorgio Armani.

El sábado 20 de mayo, Irina Shayk también causó revuelo por su conjunto de cuero a cargo de Giorgio Armani REUTERS/Sarah Meyssonnier

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Irina se presenta en un evento masivo con un atuendo tan revelador. A principios de mayo, la exnovia de Cristiano Ronaldo se presentó en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 utilizando una blusa blanca a la altura del ombligo, un vestido transparente en color negro que dejaba ver su ropa interior negra. Irina fue acompañada de la modelo italiana Stella Maxwell quien uso un conjunto muy parecido al de su compañera rusa a cargo del diseñador de moda Riccardo Tisci.

Irina Shayk apareció en el Gran Premio de Miami con una falda transparente que dejó al descubierto su ropa interior Foto: Instagram/irinashayk

Te puede interesar: