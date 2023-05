Escándalo en el show de Kelly Clarkson: trabajadores aseguraron sentirse “traumatizados” por malos tratos en el set

Trabajadores y exempleados del programa The Kelly Clarkson Show se han manifestado de manera anónima por los malos tratos que han recibido por parte de los productores Foto: kellyclarksonshow

En 2019, la famosa cantante pop Kelly Clarkson comenzó un programa de variedades titulado The Kelly Clarkson Show en NBC, donde se presentan actuaciones musicales en vivo, juegos de todo tipo y entrevistas con personalidades de la talla de Dolly Parton, Sandra Bullock y Hillary Clinton. El show ha escalado a las posiciones más altas de rating de los EEUU, convirtiéndose en un favorito de los televidentes, sin embargo, varios trabajadores tras bambalinas aseguran que la experiencia de ser parte del programa ha sido completamente “traumática”.

Así lo reveló a la revista RollingStone un equipo de colaboradores y exempleados de The Kelly Clarkson Show que decidieron mantenerse en el anonimato para evitar represalias. Según los tetsimonios que los trabajadores llegaron a compartir, el problema gira en torno a la productora Alex Duda, a quien uno de los afectados ha definido como “un monstruo”.

“Creo que Alex Duda es un monstruo. Tengo un amigo que es productor ejecutivo que me advirtió sobre aceptar este trabajo, porque aparentemente ha hecho esto en todos los programas en los que ha trabajado”.

La productora Alex Duda (izquierda) es señalada como la principal responsable de los malos tratos en el set de "The Kelly Clarkson Show". REUTERS/Phil McCarten

Carga de trabajo excesiva, malos tratos e incluso ausencia de sus pagos, son parte de lo que ha tenido que sufrir el equipo del programa. “Recuerdo que subí al techo del escenario a llorar, en plan: ‘Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy metiendo en esto?”, dijo otro de los trabajadores.

La situación ha sido tan complicada que varios empleados hablan de haber tenido que ir al psiquiatra por primera vez en su vida debido a los efectos que el trabajo estaba generando en su salud mental. Otra de las víctimas definió su paso por The Kelly Clarkson Show como “la peor experiencia que he tenido en toda mi vida, de lejos”.

En lo que respecta a Kelly, el equipo asegura que ella no está al tanto del trato tan “inhumano” que se vive en el set, de hecho, un exempleado aseguró que es una de las pocas personas que los “trata con decencia”.

Según los trabajadores, Kelly Clarkson no estaba enterada de los malos tratos de Duda en el set REUTERS/Aude Guerrucci

“Kelly es fantástica. Es una persona que nunca trata a nadie más que con dignidad y es increíblemente agradecida. Me quedaría de piedra si ella lo supiera. Me quedaría de piedra si ella supiera que el personal no ha cobrado las dos semanas de parón navideño. La Kelly con la que yo interactuaba y a la que todo el mundo conoce probablemente se quedaría atónita si lo supiera”.

Kelly Clarkson responde a las denuncias

Finalmente, las denuncias llegaron a los oídos de la misma Clarkson, quien a través de sus redes sociales, tachó de “inaceptables” los malos tratos por parte de sus productores, asegurando que en la nueva etapa del programa en el que se trasladarán a la costa este de Estados Unidos habrá varios cambios en la dinámica con el fin de evitar más situaciones como las descritas por los trabajadores anónimos.

“En mis 20 años en la industria del entretenimiento, siempre he liderado con mi corazón y lo que creía que era correcto. Amo a mi equipo en The Kelly Clarkson Show, y descubrir que alguien se siente no escuchado y o faltado al respeto en este programa es inaceptable. Siempre he estado, y seguiré estando, comprometida a crear y mantener un ambiente seguro y saludable en The Kelly Clarkson Show. Ahora que nos preparamos para trasladarnos a la Costa Este, estoy más comprometida que nunca a garantizar que no sólo nuestro equipo que se traslada, sino también nuestro nuevo equipo en Nueva York, esté formado por los mejores y más amables del negocio”.

Kelly Clarkson se pronunció en Instagram ante las denuncias de los trabajadores y definió como "inaceptable" lo que han tenido que vivir Foto: Instagram/kellyclarkson

Hasta el momento, las personas señaladas por los trabajadores como los responsables del ambiente “tóxico” no han tenido consecuencias, de hecho, un trabajador señaló a RollingStone que tras hacer la denuncia formal en Recursos Humanos hacia los productores, no sólo no fueron sancionados, sino que además, fueron promovidos.

