La dura crítica del actor Richard Dreyfuss a los nuevos estándares de diversidad de la Academia de Hollywood para los premios Óscar

El actor criticó que estas nuevas exigencias para seleccionar las películas que competirán prestan mucha atención a las minorías

El nombre de Richard Dreyfuss es bien reconocido en la industria cinematográfica, pues en su historial laboral cuenta con producciones como Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo y ¿Qué pasó con Bob? Ganador de un Premio de la Academia y reconocido por ser una de las caras más comerciales en la pantalla grande, está en el ojo del huracán por cuenta de unas declaraciones ofrecidas en entrevista con la cadena PBS.

El actor tuvo una conversación con el programa Firing Line With Margaret Hoover en la que habló acerca de diferentes temas en la industria del cine y fue un dato en particular el que generó polémica cuando la periodista le indicó que desde 2024, las películas tendrán nuevos estándares de inclusión para ser seleccionadas en la contienda de los Premios Óscar.

“Me hacen vomitar”, fue la respuesta de Dreyfuss. “Esto es arte. También una forma de comercio y genera beneficios, pero es arte. Nadie debería decirme como artista que tengo que ceder a la última y más actual idea de lo que es la moralidad”, indicó Dreyfuss.

El actor Richard Dreyfuss se despachó en contra de los nuevos estándares de inclusión de la Academia. (Photo by Frazer Harrison/Getty Images)

El actor también señaló que a su parecer no hay una minoría o mayoría en el país para que esta “tenga que llamar la atención así”: “Lo siento, pero no creo que tengamos que proteger así a una minoría en el país”.

Para ejemplificar su argumento, Dreyfuss utilizó el trabajo que realizó Laurence Olivier como protagonista de la película Otelo de 1951. Según el actor, esta producción sería el blanco perfecto para acusarlo de blackface, ya que el inglés fue el último de hombre blanca en interpretar al personaje de la obra de Shakespeare.

Richard Dreyfuss no está de acuerdo en que se deban proteger a las minorías en la industria del cine (Gentileza: nydailynews)

“Oliver fue el último actor blanco que interpretó a Otelo, y lo hizo estupendo actuando a un negro … ¿Me están diciendo que no podré interpretar a un negro nunca? O si no eres judío no podrás hacer ‘El mercader de Venecia’, estamos locos”, concluyó en la entrevista.

Cuáles son los estándares de inclusión desde 2024

Cabe destacar que, de los nuevos estándares a los que hizo referencia el actor se habló en 2020 por primera vez y que se institucionalizarán para las entregas que se lleven a cabo desde 2024.

La Academia de Hollywood ha estipulado que las producciones aspirantes a mejor película deberán cumplir al menos dos de cuatro estándares, que son: representación en pantalla, en equipo creativo, oportunidades de acceso a la industria audiovisual y/o promoción de las audiencias.

La nueva cinta cinematográfica inspirada en el clásico infantil, La Sirenita, tiene como actriz a Halle Bailey que ha sido blanco de críticas por su color de piel (Disney)

Para el apartado de representación en pantalla y narrativa, la cinta tendrá que incluir uno de los siguientes tres criterios:

1. Que uno de sus protagonistas sea de una minoría racial

2. Que el 30% del reparto secundario sea de colectivos poco representados

3. Que el argumento se centre en la historia de alguno de esos grupos.

La actriz malasia Michelle Yeoh sostiene su estatuilla del Oscar (Foto AP/Vincent Thian)

Para el apartado de equipo creativo, los tres criterios entre los que deberá cumplir con uno son:

1. Al menos dos de los puestos de dirección creativa deberán ser de grupos poco representados

2. Que formen parte de seis posiciones inferiores

3. Que, al menos, el 30% del equipo sea de esos grupos

Por minoría racial la Academia cita: asiático, latino/hispano, negro/afroamericano, indígena, persona de medio oriente, nativo de Hawái o del Pacífico y “otras etnias o razas poco representadas”.

Por colectivos poco representados en pantalla se entiende: mujeres, minorías raciales, colectivo LGBTQ+ o personas con capacidad diversa.

