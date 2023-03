“Fue una pesadilla”: Carlos Rivera habló sobre la muerte de su papá

ARCHIVO - "No ha sido nada fácil": Carlos Rivera habló por primera vez a detalle sobre la muerte de su papá. (Foto Eric Jamison/Invision/AP, archivo)

Carlos Rivera habló a detalle por primera vez sobre cómo vivió la muerte su papá, el señor José Gonzalo Rivera Ramírez, el pasado 28 de agosto de 2022.

El cantante se encontraba en España cuando recibió una llamada de su hermana quien le informó que su papá se cayó y no reaccionaba, posteriormente la familia del músico le avisó que su padre falleció a consecuencia de un infarto fulminante.

“Fue la pesadilla más grande... me quedé mudo, no podía hablar, estaba con Cynthia y me tuvo que tomar el teléfono porque no podía hablar, solamente decía ‘necesito ver a mi papá’... fueron las horas más difíciles y duras”, declaró Carlos Rivera en una entrevista exclusiva que concedió a Paty Chapoy.

El músico, originario del estado de Tlaxcala, recibió esta lamentable noticia a pocas semanas de revelar su unión matrimonial con la cantante Cynthia Rodríguez en junio de 2022 tras seis años de noviazgo secreto, ellos tuvieron una boda secreta para mantenerse alejado de los reflectores lo que permitió que tuvieran una boda “de ensueño secreta” para poder disfrutar su luna de miel en Europa.

Cynthia Rodríguez apoyó de manera incondicional a su esposo Carlos Rivera tras enterarse del fallecimiento de su papá (Foto: Instagram / @_ carlosrivera @cynoficial

Su esposa Cynthia Rodríguez lo ayudó a sobrellevar esos momentos difíciles en los que Rivera sólo buscó viajar a México de manera desesperada y a cualquier costo, pero aseguró que como el viaje era de sábado a domingo no logró conseguir ningún boleto de avión, sin embargo encontró un vuelo a Nueva York y desde ahí solicitó un avión privado con destino a Puebla para finalmente pudo llegar a ver a su papá un día después de su muerte.

Carlos Rivera consideraba a su padre como su fan número uno, en la entrevista contó la siguiente anécdota: “Lo descubría viendo videos míos de cuando estuve en la Academia, él siempre creyó en mí”. El intérprete de Otras Vidas reveló que la muerte de su papá fue repentina porque, a pesar de que padecía Parkinson, el señor gozaba de buena salud y mantenía estable su enfermedad.

El nuevo álbum de estudio del cantante mexicano titulado Sincerándome está dedicado a su familia como un homenaje, principalmente a su papá que está representado en la portada del disco como un colibrí el cual también tiene un significado dentro de las culturas prehispánicas de México, donde simbolizaba que cuando un ser querido muere y una de estas aves viene a visitarte es el alma del difunto que viene a avisarte que todo está y estará bien.

“El colibrí es porque durante la misa que hicimos en el jardín de la casa un colibrí voló encima de donde él estaba”, detalló el cantautor.

Carlos Rivera pensó alejarse de los escenarios después de la muerte de su papá el señor José Gonzalo Rivera Ramírez (Archivo)

Por la mente de Carlos Rivera pasó la idea de dejar de cantar por un tiempo, cancelar los siguientes shows y alejarse de los escenarios. Pedía a su equipo que no le dijeran nada sobre la muerte de su ser querido. Pocos días después pensó en cancelar la presentación que tenía en el Palenque de Zacatecas, concierto al que asistiría su familia, pero finalmente cantó para todos los asistentes gracias al apoyo de su esposa Cynthia.

“Sigue siendo mi soporte y sigue siendo quien me acompaña siempre”, aseguró el intérprete de Recuérdame a siete meses de la muerte de su papá.

Regresando al tema del disco Sincerándome el músico tlaxcalteca aseguró que quien lo escuche podrá conocerlo de manera más personal, dentro de las canciones que forman parte de este álbum dedicó dos a su esposa, la primera es Un Viaje a Todas Partes, la cual se inspiró en todos los viajes que la pareja realizó juntos. La siguiente es La Carta, tema con el que le pidió matrimonio a Cynthia.