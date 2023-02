Carlos Rivera reveló cuáles son sus canciones inspiradas en Cynthia Rodríguez

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tuvieron unas lujosas vacaciones en las que visitaron Egipto, Atenas y Turquía ( Instagram / @_ carlosrivera @cynoficial)

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son pareja desde hace años, pero siempre han sido muy reservados con su relación, ya que nunca han tenido una demostración de afecto en público e incluso el tema de su boda en 2022 lo mantuvieron en secreto.

Recientemente, el actor Carlos Rivera se sinceró con Ventaneando y contó que su forma de expresar amor hacia la presentadora de televisión es a través del arte, ya que ha compuesto muchas canciones inspiradas en en su romance.

Carlos Rivera expresa su amor hacia Cynthia Rodríguez a través de canciones (Captura de YouTube: CynthiaTV - Captura TikTok: @blancavzqz)

“Qué me inspiró Cynthia, obviamente tenemos tres (canciones) de este álbum, una es ‘Un viaje a todas partes’ y era nuestro aniversario; entonces me mandó un video con todas nuestras fotos de todos los momentos más importantes que hemos vivido juntos. Lo primero que se me ocurre después de que terminé de ver el video es ‘Cuánto quisiera decirte lo agradecido que estoy porque viniste a mi vida’. Esta canción habla de las cosas más bonitas e incluso de las no tanto, por eso dice ‘Cuando nos fuimos lejos de aquí, cuando huimos de todo y de todos’…”, comentó.

Además, mencionó las razones por las que decidieron ser tan reservados con su relación, ya que aparentemente esta dinámica de pareja les ha permitido evadir acoso por parte de fans, críticas en redes sociales, preguntas incómodas por parte de la prensa y en general, gente ajena al matrimonio opinando sobre el mismo.

Este fue el detalle que despertó más sospechas de matrimonio (Vatican Media, captura de Instagram/@vengalaalegriatva)

“Hemos descubierto que mientras más nos guardamos, más nos protegemos, más felices somos y menos se meten con nosotros. En este álbum, yo hablo todo lo que no habló nunca en las entrevistas, o sea todo aquello que la gente tiene curiosidad en saber, está en estas canciones”, explicó.

De esta forma, dio a entender que su romance es muy sólido, pero privado; aún así, esto no significa que descuide sentimentalmente a Cynthia Rodríguez, si no que simplemente decidieron no compartir ni hacer públicos los momentos especiales dentro de su relación.

Otra de sus canciones inspiradas en su esposa es La Carta, fue con este tema con el que le pidió matrimonio a Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez incluso tienen pocas fotos juntos (Foto: captura de pantalla)

A pesar de que son discretos, un detalle durante su visita al Papa Francisco despertó sospechas sobre su boda. Y es que cuando estuvieron en el Vaticano, rompieron un protocolo para estar en el sitio. Solo las mujeres recién casadas pueden vestir de blanco frente al lider religioso y fue así como Cynthia Rodríguez fue captada por las cámaras.

Sin embargo; tras sus largas vacaciones junto a su ahora esposo y entre rumores sobre un posible embarazo, finalmente Cynthia Rodríguez confirmó su enlace matrimonial con Carlos Rivera. La presentadora de televisión regresó al matutino de TV Azteca el 11 de agosto para compartir esta gran noticia con el público y aprovechó su visita para desemtir que está embarazada.

“¿Te casaste?”, preguntó Horacio Villalobos y con una gran sonrisa en el rostro la ex académica respondió que “Sí” desatando la euforia de los conductores.

En el programa Venga la Alegría se burlaron de los rumores con esta revista, se trató de un montaje (Foto: TikTok)

“Estoy feliz, estamos viviendo la mejor etapa de nuestras vidas. De verdad estoy muy contenta, ¿Qué les puedo decir?, creo que hay cosas que no se pueden ocultar y creo que el amor y la felicidad son de esas cosas.”

Ante esta esperada noticia que por fin confirmó, la conductora fue cuestionada sobre cómo le propuso matrimonio Carlos Rivera, pero prefirió no profundizar en detalles y solo compartir la felicidad que siente por casarse con “el amor de su vida”.

“Ustedes saben que somos muy discretos, que siempre hemos manejado esta situación, esta parte personal, mucho más privada y pues hay detalles que obviamente se van a quedar así, pero yo tenía que venir a contarlo aquí a mi casa, en Venga la Alegría con el público que tanto me escribió que tanto amor me dio”, agregó en su momento.