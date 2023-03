Por qué Carlos Rivera no usa su anillo de matrimonio con Cynthia Rodríguez

El cantante y Cynthia Rodríguez son muy discretos en su relación, esto incluye detalles sutiles

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una pareja sólida; pero toda su relación ha sido hermética y privada. Aún así, los fans de ambos esperarían que tengan detalles sutiles como llevar el anillo de bodas, el cantante no se lo pone frecuentemente, pero ya explicó sus razones para no lucirlo en conciertos y entrevistas.

El intérprete de Te esperaba y Recuérdame mencionó que su versión de artista le “pertenece” a su público, mientras que él como persona, está totalmente entregado a su esposa y a su familia.

“Me gusta separar la parte del artista de la parte de la persona, en La Máscara dije una frase que era en broma, pero no es tan en broma, de que al final yo como artista siempre voy a ser de mi gente, de mis fans, pero como persona, le pertenece a mi mujer, le pertenece a mi familia”, explicó a Televisa Espectáculos.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera han tenido unas lujosas vacaciones donde visitaron Egipto, Atenas y Turquía (Foto: Instagram / @_ carlosrivera @cynoficial

Además, reveló que no lo lleva puesto cuando trabaja porque podría perderlo, sin embargo, lo lleva con él y lo usa cuando está en casa o cuando tiene una cita con Cynthia Rodríguez.

“Cuando trabajo no me lo pongo porque se me pierde, pero ya me lo pongo en mi casa, siempre lo tengo cuando vamos a cenar o cuando hago mi vida normal, ahí si lo traigo siempre”, externó el 14 de marzo.

Durante las vacaciones que tuvo la conductora con el oriundo de Tlaxcala comenzó a circular una imagen donde los dos famosos recibían la bendición del Papa Francisco en el Vaticano y ahí se apreció que Cynthia portaba la joya en su dedo anular izquierdo.

(Foto Instagram: @cynoficial)

Ante esta situación, la periodista de espectáculos Shanik Berman no se quedó con los brazos cruzados y en su momento dio a conocer desde su cuenta de Instagram que el anillo de Cynthia Rodríguez no sólo era bonito, sino que excedía el millón de pesos.

“El anillo de compromiso que le dio Carlos Rivera a Cynthia Rodríguez pesa tres kilates, es un anillo impresionante de diamantes”, se le escucha decir en el audiovisual.

De igual forma, el precio de la joya sería un estimado de 55 mil euros, lo que tuvo una equivalencia a 1 millón 118 mil 731 pesos mexicanos hacia agosto de 2022.

“Aquí también muestra su sortija de casamiento”, señaló Berman en la descripción de su publicación e hizo énfasis en algunas fotos en donde se veía a la conductora sonriendo y mostrando su mano.

(Foto: Venga la Alegría)

Recientemente, el actor Carlos Rivera se sinceró con Ventaneando y contó que su forma de expresar amor hacia la presentadora de televisión es a través del arte, ya que ha compuesto muchas canciones inspiradas en en su romance.

“Qué me inspiró Cynthia, obviamente tenemos tres (canciones) de este álbum, una es ‘Un viaje a todas partes’ y era nuestro aniversario; entonces me mandó un video con todas nuestras fotos de todos los momentos más importantes que hemos vivido juntos. Lo primero que se me ocurre después de que terminé de ver el video es ‘Cuánto quisiera decirte lo agradecido que estoy porque viniste a mi vida’. Esta canción habla de las cosas más bonitas e incluso de las no tanto, por eso dice ‘Cuando nos fuimos lejos de aquí, cuando huimos de todo y de todos’…”, comentó.

Además, mencionó las razones por las que decidieron ser tan reservados con su relación, ya que aparentemente esta dinámica de pareja les ha permitido evadir acoso por parte de fans, críticas en redes sociales, preguntas incómodas por parte de la prensa y en general, gente ajena al matrimonio opinando sobre el mismo.