Carlos Rivera recordó cuando Alejandro Fernández y él casi llegaron a los golpes

El tlaxcalteco confesó que todo comenzó porque no le gustó la colaboración del Potrillo con Yatra

Aunque Carlos Rivera y Alejandro Fernández actualmente tienen una amistad cercana, el tlaxcalteco confesó que en una ocasión molestó tanto al Potrillo que casi llegan a los golpes.

El intérprete de Te esperaba fue invitado al programa español La Resistencia, en donde el presentador, David Broncano, recordó la ocasión en que conoció a Carlos y se llevó una impresión fuerte del cantante.

Según relató, los tres estaban en la casa de Yatra y comenzaron a discutir acerca del dueto del colombiano y Alejandro, pues Rivera confesó que no le había gustado, esto molestó al hijo de Chente y, supuestamente, estuvieron a punto de pelearse a golpes.

Pese a que Carlos Rivera aseguró que tiene una muy buena relación con el Potrillo, David Broncano dijo que él lo dudó ese día que los vio discutir (Instagram @_carlsoriver @eltatomx/@alexoficial)

Inclusive, David comentó que le dio la impresión de que su relación era muy mala por las criticas que se hicieron en aquel encuentro.

“Tú te acuerdas de que tú y yo nos conocemos, ¿no? El día que te conocí casi te peleas con otro cantante mexicano”, dijo Broncano. Carlos respondió que solamente “estábamos bromeando mucho, él sí es amigo mío”.

David dijo que ambos cantante comenzaron bromeando acerca de su música, pero llegaron al punto en que estaban discutiendo y a aparentemente iban a llevar sus palabras a lo físico.

“Coincidimos en una casa de un amigo en común, de Sebastián Yatra, y estaba ahí otra estrella de la música mexicana, Alejandro Fernández, el Potrillo, y entonces comenzaron con las bromas estos dos de quién era más fuerte y pensé que se iban a golpear”

En esta entrevista, Carlos confesó que él no ve como "intocable" a Luis Miguel, aunque reconoció que es un cantante talentoso (Captura de pantalla/YouTube)

No obstante, el intérprete de Que quede lo nuestro aseguró que la situación no fue así, aunque confesó que aparentemente el Potrillo sí se enojó por el comentario que hizo ya que criticó Contigo Siempre, una canción que Alejandro y Sebastián lanzaron en 2018.

“Yo a veces me paso de honesto. Estaba diciendo Alejandro con Yatra que hiciéramos algo los tres. Yo le dije: ‘Sí, una que sí esté buena, porque la que hicieron juntos, no’”, dijo entre risas.

El tlaxcalteco comentó que él solamente estaba jugando, como siempre suele hacerlo, pero, a la vez, confesó que la canción no le gustó porque no resaltó los atributos artísticos de ninguno de sus dos amigos.

Ambos han demostrado en redes sociales que tienen una muy buena amistad, pero se desconocía que esto fuera compartido con Carlos Rivera (Twitter/@alexoficial)

“La cara de Alejandro fue (se enojó). Digo: ‘Oye, es que esta canción’, le digo a Yatra, ‘tú con las cosas que escribes, tan bonitas. Y tú, Alejandro, las cosas que has cantado, tan bonitas, y de repente esa...’”

Esta crítica no habría sido del agrado del Potrillo, quien según Broncano, inclusive comenzó a quitarse la ropa para comenzar la pelea, pero en realidad su plática no llegó a más.

La amistad entre los intérpretes inició a partir de las ocasiones que han tenido que compartir escenarios, aunque nunca han cantado juntos. Asimismo sucedió con Sebastián Yatra, aunque con él ambos mexicanos han hecho dueto.

Esa foto fue de dos años atrás, cuando los tres fueron invitados al mismo evento en España (Instagram/@_carlosrivera)

En 2021 se reunieron en Madrid, España, en donde por primera vez evidenciaron que tienen una buena amistad e, inclusive, compitieron para ver quién es más musculoso de los tres.

Durante ese viaje estuvieron juntos por varios días, disfrutando de España y vieron juntos la semifinal de la Eurocopa, entre la selección de España y la italiana.

Pese a que supuestamente esa foto era la antesala a una colaboración entre los tres, hasta la fecha no han anunciado alguna canción juntos.

No obstante, Yatra además de haber cantando con Alex Fernández Contigo Siempre, también ha hecho dueto con Carlos. Hace un año, cuando el colombiano se presentó en el Auditorio Nacional con su Yatra Yatra tour 2022, tuvo invitados de lujo, entre ellos el intérprete de Me muero, con quien cantó No hay nadie más.