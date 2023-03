Criticaron a Martha Higareda por sus comentarios a la película ‘Todo en Todas Partes al Mismo tiempo’

Foto de instagram: @marthahigaredaoficial @lewishowes

Everything Everywhere All At Once fue una de las películas más nominadas y galardonadas de la edición 95 de los Premios Oscar 2023, está protagonizada por Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis.

La película se llevó el trofeo de mejor elenco y galardones de actuación para Michelle Yeoh y Ke Huy Quan, además le valió una estatuilla a Jamie Lee Curtis. La película fue dirigida por los directores mejor conocidos como Los Danieles, Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

Aunque la cinta fue aclamada tanto por el público como por la crítica, hubo personas que no estuvieron de acuerdo con el afán por la película, una de ellas fue la actriz mexicana Martha Higareda, quien dividió opciones en redes sociales por el comentario que hizo a la cinta.

Martha Higareda no volvería a ver Everything Everywhere All At Once

Fue en entrevista con Yordi Rosado que la actriz de la película Amarte Duele dijo que ya había visto la película y le parecía “superloca” y que es probable que no la vea de nuevo.

“Hay una película que salió hace poco que se llama Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, se me hace una película superloca. La vi una vez, pero ya no la volvería a ver”, dijo Higareda.

Y es que según Martha, la película se encuentra cargada de información, además de que no le gustaron los movimientos de cámara: “Fue como esas cosas que vez y que algo se siente raro porque es demasiada información, la cámara se mueve, muchas cosas suceden al mismo tiempo. Esa película no la volvería a ver”.

Foto: Cuartoscuro

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, ya que le reclamaron a la actriz que las películas en donde ella ha participado han sido de “lo peor” del cine mexicano.

Las polémicas de Martha Higareda por sus comentarios

Esta no es la primera vez que la actriz de No Manches Frida se hace viral, en distintas ocasiones los usuarios han resaltado sus comentarios en varias historias que ha contado en entrevistas, por lo que varios la han tachado de mitómana.

En una ocasión, afirmó que se encontró con el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y este se acercó a pedirle una foto, pero ella se asustó, ya que pensó que se trataba de un narcotraficante: “El acento medio norteño, pero no tan, por dentro dije ‘¡híjole será que son narcos!’”.

Martha Higareda llamó la atención de Jared Leto durante un concierto de 30 Seconds to Mars (Foto: Instagram)

Ya en el avión, les tocó sentarse juntos y este le preguntó si sabía quien era, a lo que ella le contestó que no y cuando le reveló su identidad, incluso la invitó a su pelea.

En otra ocasión contó que el vocalista de 30 Seconds to Mars, Jared Leto, se acercó a saludarla, pero ella no le contestó: “Se acerca, se para enfrente de mí y me dice: ‘Hi’, yo ni le respondí”, aunque explica que fue por pena, posteriormente recuerda que se lo encontró en una fiesta íntima en donde solo asistieron amigos de la banda, ahí mucha gente quería saludarlo y estar con él, pero según la actriz, su hermana se dio cuenta de que la estaba buscando.

Cuando lo tuvo de frente, este la volvió a saludar y le contestó en español, ya que, según ella, “le gustó por ser latina”, pero ella no quiso salir con él, aunque le pidió sus datos porque tenía novio en ese tiempo y quería respetar su relación.

Fotografía cedida por ColoürsCMX de la actriz mexicana Martha Higareda que habla de experiencias personales y múltiples temas junto a Yordi Rosado en el pódcast "De todo un mucho", una experiencia que está siendo una motivación para ella en una época compleja para todo el mundo debido a la pandemia del coronavirus. EFE/ Coloürscmx /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Además, dijo que una de sus peores vergüenzas fue frente a Keanu Reeves y Chris Evans. Fue en 2008, justo antes de que comenzaran las sesiones de grabación de la cinta “Street Kings”, y el director inventó una escena en la que tenía que nadar a través de una piscina, luego salir al exterior con el actor Forest Whitaker, quien estaría cocinando hamburguesas. Luego ir a Keanu Reeves para que la tapara con una toalla, y finalmente ir a una mesa donde estaban Chris Evans, Hugh Laurie y otros actores.

Empezó a cansarse porque tardaba un rato, y cuando estaba nadando tras la señal del director, empezó a quedarse sin aire. Cuando salió de la piscina, en lugar de salir de una manera “sexy y glamurosa”, salió tratando desesperadamente de respirar. Martha Higareda obedeció las instrucciones del director, pero cuando empezó a flotar a esperar el famoso “¡acción!”.

Una vez que ya no pudo más, Higareda preguntó a sus compañeros qué pasaba y le dijeron al unísono: “¡Tienes un moco!”.