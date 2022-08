Cuando Martha Higareda rechazó a Jared Leto: “Me estaba haciendo la difícil”

Martha Higareda llamó la atención de Jared Leto durante un concierto de 30 Seconds to Mars (Foto: Instagram)

Jared Leto estuvo en tendencia este fin de semana pues el actor estadounidense se encuentra en Italia de vacaciones junto a Belinda, quien con una serie de fotografías compartió que viajó al país europeo en compañía de amigas y del actor estadounidense.

Se conoce que la cantante de Amor a primera vista es gran amiga del protagonista de Suicide Squad desde hace varios años, por lo que no sorprende del todo que estén disfrutando juntos de las vacaciones, en las que se les ha visto escalar montañas y disfrutar de la vegetación.

Esta cercanía con el también vocalista de la banda 30 Seconds to Mars ha generado especulaciones respecto a una supuesta relación sentimental, lo cierto es que a Belinda se le ve muy sonriente con el actor de 50 años, a quien la mexicana le enseñó a gritar “Eso mamona”, una porra muy local para infundir ánimo.

Belinda con Jared Leto en Italia. Los cantantes se encuentran disfrutando juntos de sus vacaciones en Europa

Por su parte, se sabe que el ganador del Oscar en 2014 a Mejor actor de reparto por la película Dallas Buyers Club en el pasado tuvo interés por otra famosa actriz mexicana, Martha Higareda, quien contó en el programa de radio de Yordi Rosado cómo en cierta ocasión rechazó salir con el actor de Hollywood.

Fue durante uno de los tantos conciertos de 30 Seconds to Mars en Estados Unidos, donde Martha se dio cuenta del notable interés del intérprete de Morbius en ella. Así lo contó en 2019 la protagonista de Amarte duele: “Se acerca y se para enfrente de mí y me dice: ‘Hi’, yo ni le respondí”

La actriz, quien también es podcaster, contó que tras el saludo del actor ella se sintió impresionada y nerviosa y no supo qué decirle; una vez que terminó el show, fueron a otra sala donde únicamente se encontraban amigos y familiares de la banda, fue ahí donde Leto la abordó.

La mexicana lamentó haber tenido novio en el momento en que Leto la abordó (Foto: Instagram/@marthahigaredaoficial)

“Ya de ahí nos fuimos al Green room. Sale Jared Leto de una esquina y entonces había chavas, personas que le querían decir hola y él buscaba. Mi hermana me decía: ‘te está buscando’. Y yo ‘cómo crees’ Entonces se empieza a acercar y se para enfrente de mí y me dice: ‘hi’ y yo le contesté: ‘hola’, en español, porque le gusté por latina”, recordó entre risas.

“Y me dice “¿Te he visto en algún lado?” Y yo le contesté ‘no’ y me quiere hacer la plática, me dice ¿Dónde vives? Y yo, en Los Angeles, pero yo todo en monosílabos, de los nervios.” Pero la anécdota no quedó ahí, pues luego de que el actor fue abordado por otra persona, tomando distancia de Martha, el representante del histrión la buscó.

“Después su manager me escribió y me dijo: la próxima vez que estés en Los Angeles, por fa avísame por que Jared quiere que salgan”, contó la actriz, quien reveló que al tiempo Jared la buscó, sin embargo ella se mostró un tanto distante, pues entonces tenía novio.

El extravagante actor convivió con Higareda en el llamado 'Green room' después del concierto Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona

“¡Y sí me escribió después! y yo: ‘tengo novio, tengo novio... Ahí la verdad, todas las reglas, estrategias, se me fueron. Yo la verdad tenía novio. Mira, qué interesante, porque yo sin querer me estaba haciendo la difícil, pero no me estaba haciendo la difícil, yo tenía mi vida, mis cosas”, expresó.

Esta no ha sido la única vez que Higareda ha tenido que rechazar a un hombre, pero en el terreno de lo profesional, la actriz contó recientemente que le tuvo que decir que no a trabajar con el prestigiado director mexicano Alfonso Cuarón, esto porque la película que le propusieron incluía un desnudo.

Martha Higareda rechazó trabajar con Cuarón debido a que no deseaba hacer un desnudo a sus 14 años (Fotos: Instagram/@marthahigaredaoficial/@alfonsocuaron)

“A los 14 años hice mi primera audición, fue para Alfonso Cuarón, para una película que se llama Y tú mamá también. Hice el casting, me quedé con el papel, pero mis papás tenían que firmar por mí porque había una escena de desnudo... Hablé con Alfonso Cuarón y le dije: ‘tengo muchísima pena pero yo nunca, ni siquiera, me he quitado la blusa con ningún niño’. Yo quería ser muy honesta con mis principios, mis valores y mi juventud”, contó en julio de este 2022 a Omar Chaparro.

