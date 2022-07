Martha Higareda rechazó protagonizar “Y tu mamá también” de Alfonso Cuarón por escena sin ropa

Martha Higareda rechazó "Y Tu Mamá También" (Fotos: Instagram/@marthahigaredaoficial/@alfonsocuaron)

Martha Higareda se ha consagrado en el gusto del público no solo por sus interpretaciones en cine, televisión y teatro, sino también por sus polémicas y divertidas historias que en más de una entrevista se convierten en el atractivo principal dejando atrás todo aquello que está publicitando.

Y en esta ocasión no ha sido la excepción, la reconocida actriz mexicana fue invitada al programa de Tu-Night con Omar Chaparro en donde habló por primera vez de su pasión por la actuación, misma que inició a los 11 años, aunque fue hasta los 14 cuando realizó sus primeras audiciones, una de ellas con uno de los directores más importantes y reconocidos de México y el mundo que le ha valido ganar en dos ocasiones la máxima estatuilla de los Oscar: Alfonso Cuarón.

La historia que ya se ha convertido en un tema viral en redes sociales, tiene un trasfondo muy peculiar, pues su primer proyecto hubiera sido una de las películas mexicanas con mayor popularidad en las últimas dos décadas dentro del cine nacional y latino: Y tu mamá también. La popular intérprete contó la historia de como su primer casting fue con el afamado director y rechazó el papel por un controversial motivo.

"Y tu mamá también" fue un éxito en el cine mexicano

Al recordar sus primeros pasos en el mundo de la actuación y el entretenimiento en general, la famosa de 38 años que ya trabajó en otras producciones como Amar te duele, No manches Frida y Te presento a Laura, afirmó que su i primera audición fue con Alfonso Cuarón y resultó muy interesante porque hizo el casting y luego el tan esperado pero terrorífico callback, que es cuando te llaman ya definitivo. Sin embargo, el proyecto se vio frustrado, al menos para ella, ya que la película incluyó una escena sin ropa.

Este sería el motivo por el que a pesar de que ha tenido la oportunidad de trabajar junto a grandes actores como Ximena Sariñana, Luis Fernando Peña, Alfonso Herrera o Armando Hernández -Amar te Duele-, la actriz perdió la oportunidad de compartir la gran pantalla junto a Gael García Bernal y Diego Luna. Pues según reveló, estuvo a punto de formar parte del elenco de Y tu mamá también y rechazó el papel por eso.

La actriz no quiso hacer el desnudo Foto de instagram: @marthahigaredaoficial

“Tenían que firmar mis papás por mí porque había una escena de desnudos. Me quedé con el papel y hablé con Alfonso Cuarón y le dije: ‘Tengo muchísima pena de decirte esto, pero yo nunca, ni siquiera me he quitado la blusa con ningún niño’”, contó.

Aunque la idea ahora pude sola algo lejana, en ese momento era menor de edad y había muchas cuestiones de por medio, como el conseguir el permiso y autorización legalmente de sus padres, pero para ella lo principal era la concepción que tenía sobre su cuerpo y la privacidad en ese momento, declinando la oferta: “Yo quería ser muy honesta con mis principios, mis valores y mi juventud”, dijo.

Amarte duele la consagró para siempre en el cine de México

Aunque Martha Higareda no logró quedarse con el papel, un año más tarde protagonizó su primera película, Amar te duele de Fernando Sariñana. Este filme fue recordado porque en él también se incluye una escena sin ropa, misma que la actriz en esa ocasión sí decidió realizar. A pesar de ello, especificó que para este entonces también seguía realizando muchas “primeras” veces, entre las que también se incluyó su desnudo.

“Cuando yo hice la película de Amar te duele yo seguía sin tener un novio al que yo le enseñara mis atributos; nunca había mostrado ‘mi corazón’. Todo fue muy fuerte porque en esa película todo lo captó la cámara y hay mucha gente que no sabe eso, lo que están viendo en la pantalla, son mis primeras veces de muchas cosas”, explicó.

