Bizarrap confirmó que su nueva Music Sessions es con Arcángel

Bizarrap confirmó que su próxima Music Sessions es con Arcángel. Foto: Instagram @bizarrap

El productor argentino, Bizarrap consiguió consolidar su lugar en la industria internacional del entretenimiento gracias a las sesiones musicales que ha realizado con artistas de diferentes géneros y gran reconocimiento. En su listado de colaboraciones han figurado estrellas de la música urbana como Trueno, Cazzu, Residente y Quevedo y famosas figuras del pop como Shakira, con su icónica ‘Music Sessions #53′, en la que la colombiana le envió varias “indirectas” a su expareja Gerard Piqué y a la actual novia del exfutbolista, Clara Chía.

Esta colaboración con la cantante colombiana, que data de principios de enero, ha sido esu producción más reciente hasta el momento; sin embargo, Bizarrap ha dado a conocer que ya tiene lista su próxima sesión, es decir, la número 54, ¿con qué artista?, pues bien, nada más y nada menos que con Arcángel, cotra figura de la música urbana.

Fue así que el argentino y el estadounidense de ascendencia latina compartieron desde sus respectivas cuentas en Instagram una fotografía en la que posan juntos. En la descripción de la imagen solo pusieron ‘BZRP #54 || Arcángel’ y que se estrenaría este 22 de marzo.

Bizarrap confirmó que su próxima Music Sessions es con Arcángel

A su vez, desde sus Historias de Instagram, el productor compartió un corto de video que data de hace una año, cuando Arcángel había dicho desde un live en sus redes sociales lo que pasaría si llegaba a colaborar con él.

“El día que yo haga una session con Bizarrap va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos... es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que asesino los ritmos... esa es mi destreza... aunque no diga nada... aunque diga: ajá, un ajá mío suena cabrón en el ritmo... eso es lo que podría a suceder el día que yo haga una sesión con Bizarrap”.

Y, bueno, ese día ha llegado. Ahora solo resta esperar si su junte es tan exitoso como sus seguidores lo esperan. No sobra recordar que, la Music Session con Shakira ya va por sus más de 400 millones de reproducciones en YouTube.

Arcángel, en 2022, hablando sobre lo que pasaría si llegaba a colaborar con Bizarrap

“Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español. Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras”, escribió la cantante barranquillera en Instagram sobre su ‘Music Sessions #53′.

No sobra mencionar que, su separación de Gerard Piqué fue confirmada a mediados de 2022 en medio de rumores de infidelidad por parte del exfutbolista.

Arcángel ha colaborado con varios artistas colombianos

El cantante urbano ha realizado varios juntes con estrellas colombianas de la música, por ejemplo, J Balvin. En 2018 lanzó el tema ‘Corte, porte y elegancia’ en conjunto con el reguetonero paisa.

Con Farina, cantante urbana antioqueña, tiene un amplio trabajo y entre sus temas juntos figuran: ‘Comas y ceros’, ‘Montoya’, ‘Pégate’, entre otras.

Más recientemente, Maluma estrenó en agosto de 2022 el videoclip de ‘Tsunami’, canción que grabó no solo junto a Arcángel, sino también con De La Ghetto.

A sus 37 años de edad, Arcángel es una de las figuras más reconocidas del género urbano, especialmente el reguetón y el trap.