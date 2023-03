Aplaudieron a Natanael Cano por tener bailarines de danza contemporánea en sus conciertos de corridos tumbados

(Instagram/TikTok)

Natanael Cano es una de los cantantes más influyentes en cuanto a corridos tumbandos se refiere. Y, en esta ocasión, el polémico artista dio mucho de que hablar después de que una fan compartiera en redes sociales que el famoso contrató bailarines de danza contemporanea para sus conciertos.

Fue la usuaria identificada como Sofía Sandoval (@sofiasandovaldl) en TikTok quien compartió un breve clip en donde se ve el momento donde el artista de éxitos como Porte Exiberante, El drip o Qué me importa cantaba arriba de un escenario.

Pero, lo que más llamó la atención fue que atrás del famoso había un bailarín dando piruetas y mostrando todo su talento.

“Ok, pero Nata llevando bailarines profesionales a bailar corridos tumbados”, se lee en la descripción.

El audiovisual rápidamente llegó a las casi dos millones de vistas y los internautas aprovecharon para bromear un poco sobre la situación, pero también le aplaudieron al famoso por la producción en sus shows.

“Ballet Tumbado”. “Un genio incomprendido”. “Para que no digan que los corridos no son elegantes”. “Ese we inventó este pedo, literalmente lo que él haga, eso es la cultura CT, lo que el invente pasará a la historia de la música en México”. “Asi bailaremos a los corridos de ahora en adelante pq nata asi lo quiere”, se lee.

Algo que también llamó la atención de los usuarios fue que Natanael colocó en el medio del escenario un aparatoso trono que recordaba a una de las series más exitosas de HBO.

(Instagram)

“Y su trono como el de Game Of Thrones, esas si soy buenas producciones”. “Ni Daenerys de sentó en el trono de hierro JAJAJAJ”. “Uno bien confundido con el musical de game of thrones queriendo ver a nata”. “Juego de bélicos”, reaccionaron los internautas.

Cabe señalar que Natanael Cano suele estar constantemente involucrado en polémicas debido a su personalidad, sin embargo, en una antigua entrevista, el cantante confesó que muchas veces las trifulcas en las que se ve envuelto son parte del personaje público que ha creado.

Enuna entrevista con el productor musical Pepe Garza, el artista comentó que su personalidad es sumamente compleja.

“Está difícil que te entiendan en un celular. Yo soy de esas personas que no me vas a entender nunca a través de tu celular. Apenas puse, así cotorreando, que me conozcas, que sepas bien cómo soy”, remarcó y agregó:

Fotos: Getty Images

“Estamos a la orden trabajando, más humildes que nunca. Siempre fui humilde. Siempre soy humilde, pero me gusta demostrar lo contrario [...] Me gusta hacer el desmadr*, a veces estoy muy tranquilo, pero no puedo durar así siempre. Entonces es una vez al año y me aguantan, y más antes”, señaló.

Una de las controversias que más dieron de hablar sobre Natanael fue cuando lanzó un comunicado desde sus redes sociales en donde ahondó en que no estaba dispuesto a tomarse fotografías con sus fans.

“Mi gente, tal vez es tu cumpleaños y todo, pero yo también tengo 4599 broncas, negocios y trabajo como para ponerme a darles sus felicitaciones. Maduren, es parte del crecimiento mi gente”, escribió en sus Instastories.

Fotos: CUARTOSCURO

En este sentido, el joven oriundo de Hermosillo, Sonora, resaltó lo importante que es para él tener un espacio personal fuera de la esfera pública.

“Si me ves patinando o en la calle, mejor no me pidas foto ‘que no las doy’, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez. Hahahaha no funciona así, bebés, perdón”, escribió.