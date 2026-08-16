Crimen y Justicia
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Un grupo de hinchas de Patronato agredió a los jugadores luego de la derrota ante Colón

El ataque ocurrió en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella de Paraná. La Policía de Entre Ríos trabaja para dar con los responsables

El hecho está siendo investigado por la Policía de Entre Ríos (Gentileza: X/@GabyObelar1)
El hecho está siendo investigado por la Policía de Entre Ríos (Gentileza: X/@GabyObelar1)
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Luego de que el plantel de Patronato regresara a Paraná tras la derrota por 3 a 0 ante Colón de Santa Fe en la Primera Nacional, un grupo de hinchas agredió a los jugadores apenas llegaron al estadio Presbítero Bartolomé Grella. El caso ya se encuentra bajo investigación de las autoridades locales.

El episodio se produjo este sábado por la noche, cuando los futbolistas fueron interceptados por simpatizantes molestos por la nueva caída en el torneo. Hasta el momento, se confirmó que el capitán y arquero Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz resultaron heridos.

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De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, Sosa habría sufrido varios golpes. Uno de ellos le dejó un moretón a la altura del pómulo izquierdo, mientras que el otro impactó cerca de su oído, mandíbula y cuello izquierdo.

En el caso de Díaz, se difundió una imagen en donde se lo vio con la cabeza vendada. Aparentemente, habría sufrido un corte, que también provocó que la campera que llevaba puesta quedara manchada con sangre. El resto de sus compañeros también fueron agredidos, pero no trascendió si hubo más heridos.

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El plantel fue agredido cuando regresaron al estadio tras la derrota ante Colón
El plantel fue agredido cuando regresaron al estadio tras la derrota ante Colón

A raíz de los incidentes, el personal de la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos acudió a la sede de Patronato para intervenir ante los incidentes y recabar información sobre lo ocurrido. Según la información publicada por Diario UNO de Entre Ríos, la presencia policial buscó contener la situación y prevenir mayores disturbios en el club.

Actualmente, las autoridades trabajan para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y la responsabilidad de quienes participaron del episodio de violencia. Asimismo, se informó que la División Investigaciones de la Policía de Entre Ríos continuará recabando testimonios y evidencia, a fin de esclarecer lo ocurrido tras el regreso del plantel a su ciudad.

La derrota de Patronato ante Colón por 3 a 0 en la Primera Nacional generó un clima tenso en el entorno del equipo, debido a que profundizó la preocupación entre los simpatizantes por el presente deportivo del club entrerriano. Hasta el momento, ni la dirigencia ni los jugadores afectados se pronunciaron ante la gravedad de los hechos.

Denunciaron violencia contra jugadores infantiles de Bella Vista: una madre y un barra, señalados como agresores

A principios de julio, el Club Bella Vista denunció que jugadores menores de edad habían sido agredidos tras el partido frente a Rosario Puerto Belgrano en Punta Alta. Una mujer, identificada como madre de uno de los futbolistas rivales, fue señalada como una de las principales responsables del ataque, según la información elevada por la policía a la Fiscalía.

De acuerdo a ese reporte, la mujer habría golpeado con el puño a un jugador de Bella Vista, y tras la caída del adolescente, las agresiones continuaron. La investigación también apuntaría a la participación de un integrante de la barra del club local, de aproximadamente 30 años.

Uno de los menores heridos requirió puntos de sutura por un corte (Instagram)
Uno de los menores heridos requirió puntos de sutura por un corte (Instagram)

Frente a esto, el Club Bella Vista difundió un comunicado en el que repudió la violencia sufrida por los jugadores de la categoría 2009 y sus familias. En el texto, la institución expresó su “profunda preocupación” y confirmó que varios futbolistas y familiares resultaron heridos, por lo que debieron ser atendidos en el Hospital Eva Perón.

Según datos aportados por La Brújula 24, uno de los jóvenes necesitó puntos de sutura en el rostro, mientras que otro menor fue evaluado por lesiones en un dedo de la mano. “Estos actos no pueden pasar desapercibidos. Son sumamente preocupantes y repudiables, que atentan contra los valores del deporte y las normas de convivencia que promueve la liga”, apuntaron.

La agresión se desató al finalizar el encuentro y la rápida intervención de las autoridades evitó daños mayores. De acuerdo con el parte policial, la identificación de los involucrados se logró mediante testimonios y registros fílmicos aportados por testigos.

Las autoridades del Club Bella Vista pidieron que se sancione a los responsables
Las autoridades del Club Bella Vista pidieron que se sancione a los responsables

Por disposición de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales, se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley del Deporte, mientras la investigación sigue bajo supervisión judicial para determinar responsabilidades y posibles sanciones. Asimismo, la Comisión Directiva del Club Rosario Puerto Belgrano también repudió lo sucedido y manifestó su solidaridad con Bella Vista a través de redes sociales.

En su comunicado, la entidad afirmó que los hechos no representaban los valores ni principios del club y aseguró que están colaborando activamente con la investigación y a disposición de la institución afectada para asistir en todo lo necesario.

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