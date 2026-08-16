Filipinas pidió explicaciones al régimen chino tras la detención de un centenar de sus ciudadanos

El secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., interviene en la cumbre de seguridad IISS Shangri-La Dialogue en Singapur, el 31 de mayo de 2026 (REUTERS/Caroline Chia)

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El ministro de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro Jr., pidió explicaciones al régimen chino por la presunta implicación de ciudadanos chinos en actividades ilegales en territorio filipino y por la detención en China de cerca de un centenar de filipinos en situación irregular.

“El Ministerio de Exteriores chino sigue eludiendo la cuestión crucial”, declaró Teodoro en un comunicado recogido por el diario The Inquirer. “¿Estaban estas personas (detenidas en Filipinas) involucradas en actividades ilegales? La respuesta, simple y llanamente, es sí”, agregó.

El funcionario se refirió a los 69 ciudadanos chinos arrestados en mayo durante un operativo en una planta siderúrgica de Tagoloan, al suroeste del país. La central se encontraba bajo sospecha de producir materiales de baja calidad y contaminar el medio ambiente con emisiones y aguas residuales sin tratar. Según Teodoro Jr., las autoridades filipinas recopilaron “pruebas irrefutables y legalmente admisibles” mediante órdenes judiciales locales.

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Las declaraciones surgen después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, defendiera la actuación de las autoridades de su país contra más de 100 filipinos que residían irregularmente en China. Guo subrayó que los extranjeros tienen la obligación de cumplir con las leyes chinas y precisó que las medidas “no están dirigidas a ningún país en particular”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun (REUTERS/Florence Lo/Archivo)

Además, el vocero acusó a Teodoro Jr. de utilizar a las Fuerzas Armadas filipinas para la “incautación y detención” de ciudadanos chinos que, según Beijing, trabajaban legalmente en Filipinas. El ministro filipino sostuvo que el régimen sigue evitando aclarar si funcionarios de su embajada en Manila participaron en los procesos de deportación y si amenazaron con represalias a ciudadanos filipinos afectados. “La respuesta, tal como se reveló en una audiencia del Senado, es sí”, concluyó el funcionario filipino.

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China reconoció dos muertos en un incidente marítimo con Filipinas

La tensión entre Beijing y Manila fue en aumento durante los últimos años y se agravó en 2025 por cuestiones marítimas. La semana pasada, el régimen reconoció oficialmente la muerte de dos miembros de su Guardia Costera durante una operación en el mar de China Meridional el 12 de agosto de 2025, fecha en la que se produjo una colisión entre embarcaciones chinas en un incidente con Filipinas cerca del disputado atolón de Scarborough.

Las fichas del registro oficial de mártires de China identifican a los fallecidos como Yi Xinyu, nacido en 2003, y Cheng Long, nacido en 2000, ambos originarios de la provincia de Shandong. Según los registros, Yi pertenecía a la Guardia Costera china y murió durante una misión en el mar de China Meridional, mientras que Cheng integraba una oficina subordinada al mismo cuerpo y perdió la vida en una operación de “protección de derechos” ese mismo día.

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Un barco patrulla chino dispara su cañon de agua contra un barco filipino en las aguas disputadas del mar de la China meridional, a 12 de octubre de 2025 (Europa Press)

La televisión estatal CCTV informó que ambos forman parte de un grupo de cuatro mártires condecorados póstumamente. Esta publicación constituye la primera confirmación oficial de víctimas mortales en el episodio, ya que Pekín no había reportado fallecidos en ese momento.

El 12 de agosto de 2025, la Guardia Costera filipina acusó a embarcaciones chinas de realizar “maniobras peligrosas” cerca de Scarborough —llamado Huangyan por Pekín y Bajo de Masinloc por Manila— mientras perseguían a un buque filipino que prestaba apoyo a pescadores. Según la versión filipina, un barco de la Guardia Costera china maniobró a gran velocidad y colisionó con una nave de la Armada del Ejército Popular de Liberación, lo que provocó daños en la embarcación china.

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Beijing argumentó que varios buques filipinos entraron en aguas adyacentes a Huangyan bajo el “pretexto” de reabastecer a pesqueros y que sus fuerzas los expulsaron mediante “operaciones de seguimiento, bloqueo y control”, calificadas por las autoridades chinas como “profesionales, reguladas y legales”.

(Con información de EFE)