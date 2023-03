Tenoch Huerta cobró más de mil pesos por foto en La Mole y genera polémica en redes sociales

Tenoch Huerta fue criticado y apoyado por cobrar más de mil pesos por una foto o un autógrafo en La Mole Convention (REUTERS/Mario Anzuoni)

Tenoch Huerta nuevamente se volvió tendencia en redes por su participación en La Mole de este año; sin embargo, fue tanto por críticas como comentarios a su favor por cobrar mil 800 pesos por foto.

El 17 de marzo, el protagonista de Güeros fue uno de los invitados de honor de La Mole 2023, realizada en el WTC. Esta convención es hecha, en su mayoría, para los fanáticos de los cómics; ya que Tenoch fue uno de los personajes principales de Black Panter: Wakanda Forever, los organizadores realizaron un encuentro especial con los fans.

Desde que se dio a conocer que Huerta formaría parte de la convención, se supo el precio por tener una foto con él o llevarse un autógrafo del actor.

La foto costaba mil 800 pesos, tomada por un profesional; por una selfie, los fans debía pagar mil 600 pesos; la firma de Tenoch en un artículo a elegir costó mil 600 pesos.

En su momento, esta información fue relevante para los fans que estuvieron interesados en acercarse al actor de Narcos y no se volvió viral hasta ayer, que algunos internautas cuestionaron el por qué de los costos elevados, según su opinión.

Y es que algunos usuarios argumentaron que algunos artistas dan gratis las fotos cuando los encuentras en la calle, por lo que no tenía sentido que el integrante de Poder Prieto cobrara tanto por una.

Asimismo, ya que Tenoch se ha mostrado en contra del capitalismo, algunos internautas señalaron que no tenía sentido que cobrara por que sus fans se le acercaran.

“Tenoch cobrará $1,800 por foto en La Mole Convention. Alamadre, otro socialista que cobra como capitalista”, “Doble moral”, “Jajaja 1,800 pesos por una foto con Tenoch. Las fotos con los artistas son gratis, bb”, fueron algunos de los comentarios.

Fue tal la cantidad de críticas al histrión, que su nombre se hizo tendencia en Twitter, lo que también causó que más personas se enteraran de la controversia.

No obstante, también hubo quienes lo apoyaron y celebraron que hiciera sold out en La Mole o lamentaron no haber comprado la foto de mil 800 pesos.

Inclusive, hubo varios internautas que compartieron que el actor se detuvo a tomarse fotos y videos con quienes lo pidieron y no pudieron comprar el acceso o que simplemente lo encontraron por la convención y él aceptó saludarlos con gusto.

Algunos de los comentarios en su defensa fueron: “Yo sí pago! Shut up and take my money! Tenoch!”, “El odio que les provoca Tenoch es digno de admirarse…. No es mi persona favorita pero vamos, el esta en Marvel y está haciendo lo que todos los de Marvel hacen en una convención”, “Hasta es barato el costo”.

Pese a que usualmente Tenoch responde a este tipo de polémicas, en esta ocasión no ha usado sus redes sociales para tocar el tema.

Cabe resaltar que en La Mole de México las fotos o autógrafos con artistas tienen precio, al igual que con Huerta, se cobró por los encuentros con los demás invitados especiales, Drake Bell y Ron Perlman.

Para tener una fotografía con protagonista de Hellboy, que estará en la convención el 18 y 19 de marzo, cobraron mil 300 pesos por dos personas; por una selfie se cobró mil 100 pesos y el autógrafo costó mil 100 pesos.

Por otra parte, para poder tomarse una foto en selfie con el protagonista de Drake & Josh que estará el 17 y 18 de marzo en la convención- se debían pagar 800 pesos; la foto digital para dos personas costó mil 100 pesos y por la firma se cobró 800 pesos.