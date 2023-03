Hijo de Gustavo Adolfo Infante defendió a su padre tras pastelazo del Rey Grupero

Hijo de Gustavo Adolfo Infante lo defiende tras el pastelazo (foto: captura de pantalla/instagram/@gustavoinfantejr)

Gustavo Infante Jr, hijo del conductor de De primera mano salió en defensa de su padre Gustavo Adolfo Infante luego de que el youtuber Rey Grupero le soltara un pastelazo en la transmisión de su programa en YouTube.

En su cuenta de Instagram, Gustavo Infante Jr, arremetió contra el creador de contenido e hizo énfasis entre la diferencia de edad que tenía con el conductor y la inmadurez con la que había actuado. Además le lanzó una advertencia directa.

“Les quiero contar que el día de ayer mi papá invitó a este pendej*, el Rey Grupero, a su programa, pero el güey le dijo que tenia una gala que no podía ir, el cabr*n nada más fue a darle un pastelazo. Y de verdad no entiendo qué chingad*s te sientas o sea quién te crees”, manifestó. También dijo: “Mi papá tiene 58 años, ¿tú cuántos tienes? ¿36, 37? Madura, cabr*n”.

Del mismo modo, aprovechó para burlarse del influencer y cuestionar su carrera como comediante, pues no le parecía que sus acciones se acercaran a un digno regreso al mundo de las bromas.

Gustavo Adolfo Infante recibió un pastelazo en la cara luego de retar a Rey Grupero (Fotos. Instagram/@vengalaalegria/ Facebook)

“Güey, ¿tu regreso a las bromas es este? No te vas a meter con mi familia, y menos con mi papá”. Asimismo externó: “A parte lo que me da risa es que te haces llamar el “Rey de las bromas”, y ahorita solo sales en realities, llorando, y haciendo pura pendejad*. Güey, de verdad con mi familia no te vas a meter”.

Finalizó diciendo: “Y vas a ver, me las vas a pagar”. Hace algún tiempo, en el año 2021, el Rey Grupero le jugó una broma pesada al titular de De primera mano, pues le hizo creer que estaba siendo víctima de un secuestro, incluso le apuntó con un arma.

En su momento, Gustavo Adolfo Infante había invitado a Rey Grupero a su programa de YouTube; sin embargo, el influencer dijo que no podía asistir. Ante esto, el periodista de espectáculos manifestó que seguramente estaba declinando la invitación por el miedo a ser criticado, pues el encuentro no tenía un objetivo amistoso.

En su momento, Gustavo Adolfo Infante había invitado a Rey Grupero a su programa de YouTube (Captura de pantalla/Instagram/@reygruperomx)

Después de ello, Gustavo Adolfo Infante lo llamó “mequetrefe”. Mientras acontecía el programa de YouTube de Infante, el Rey Grupero apareció en el show para arrojar un pastelazo en la cara del conductor, lo que desató el enojo del periodista.

Ante la situación, y luego de desaparecer de la cámara para seguirlo, volvió diciendo que había escapado corriendo. “Opino que antes era un máster de las bromas, pero ya no lo es. Creo que entró a dar la peor de las caras, a hacer un ridículo a “La Casa de los Famosos”, a mostrarse vulnerable”, manifestó.

Rey Grupero apareció en el show para arrojar un pastelazo en la cara del conductor, lo que desató el enojo del periodista (Captura de pantalla/YouTube)

Quién es Gustavo Infante Jr.

Gustavo Infante Jr. estudió en la Universidad Anáhuac, en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Ha externado su deseo de seguir los pasos profesionales de su padre.

Actualmente tiene un podcast en YouTube que se llama “Carcajada y Confesión”, que el define así: “Carcajada y Confesión es un podcast donde hablaremos de nuestras anécdotas más chistosas, no solo nuestras sino de amigos y familiares, conocidos, y también vamos a hacer muchísimas bromas ya sean callejeras, telefónicas, entre otras más”.

Manifestó en entrevista con el programa de su padre De primera mano, que la idea le surgió luego de un proyecto escolar y descubrir que tenía muy buena química con su amigo con quien lidera el show.

Del mismo modo, dijo que los temas se cuidarán mucho para evitar un problema, pues; la sociedad es muy sensible actualmente”, y temas relacionados a las mujeres o la comunidad LGBT pueden llegar a ser controversiales; sin embargo, dijo que su contenido sí está cargado de humor negro.