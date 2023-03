“Te veo futuro, pero de noche”: los ácidos comentarios de Paulina Rubio a Galilea Montijo en Hoy

La aparición de Paulina en el programa coincidió con la ausencia de Andrea Legarreta, quien se encuentra en confinamiento tras dar positivo a COVID-19. (Captura YouTube: Hoy)

Paulina Rubio se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales durante las últimas horas del pasado 23 de febrero por un comunicado donde Erik Rubín y Andrea Legarreta anunciaron su separación tras casi 23 años de matrimonio. Y es que muchos internautas bromearon sobre las reacciones que habrían tenido la Chica Dorada y Alejandra Guzmán -exnovias del cantante- al enterarse del rompimiento.

En medio del escándalo, la cantautora de 51 años estrenó su nuevo sencillo No es mi culpa desatando controversia por la coincidencia que tuvo con el inesperado truene. Pese a los memes y comentarios sarcásticos que revivieron el triángulo amoroso que protagonizó con su excompañero de Timbiriche, comenzó con la promoción de su canción en nada más ni nada menos que Hoy.

El juego se llama "Canta la palabra". (Foto Instagram: @paulinarubio)

Su aparición estelar en el matutino de Televisa coincidió con la ausencia de Andrea Legarreta, quien se encuentra en confinamiento voluntario desde el 13 de marzo tras dar positivo a COVID-19. Como era de esperarse, durante su estancia evitó hablar sobre la separación amistosa de su exnovio de juventud con la conductora titular del matutino y en su lugar se sinceró sobre la pérdida de su madre, Susana Dosamantes.

Después de contar hasta el mínimo detalle de su nueva canción, participó como juez en una dinámica donde los conductores cantaron algunos de sus éxitos como solista. Fue justamente en ese espacio donde lanzó unos ácidos comentarios sobre la interpretación de Galilea Montijo, los cuales aclaró al cabo de unos segundos con el fin de evitar escándalos.

Todo comenzó cuando la Chica Dorada seleccionó “mujer” como la primera palabra para que los presentadores buscaran entre su amplio repertorio y cantaran una canción donde la nombrara. Fue así que Andrea Escalona coreó Yo no soy esa mujer, mientras que Galilea Montijo dedicó unas palabras a todas las féminas antes de interpretar Ni una sola palabra.

“Parezco la drag de Pau”, comentó entre risas la conductora tapatía cuando terminó su participación, pero la ex Timbiriche hizo caso omiso y comenzó con su crítica: “Me gusta que sale adelante del ruedo, que tiene el pelo como mi tía Amanda Miguel y que es más linda que yo en las mañanas, o sea, te veo futuro, pero de noche”.

(Captura YouTube: Hoy)

“Allá en Insurgentes”, dijo Raúl Araiza. “En Sullivan”, continuó la propia Galilea Montijo.

Paulina Rubio tomó la palabra ante los comentarios que lanzó el elenco de Hoy y aclaró cuál era la verdadera intención de su opinión: “Oigan, no. Aquí no hay trabajo feo, no juzguen”.

Tanto el staff como los conductores aplaudieron las palabras de Paulina Rubio y la dinámica continuó sin más. Respecto a la breve interpretación de Andrea Escalona, la cantante de 51 años mencionó: “Me ha gustado ese pronto de subirte al piano con todo, tu te sientes ya famosa, te veo un tacón arriba del zapato”.

[Instagram/Paulinarubio]

Durante el concurso Tania Rincón también cantó Yo no soy esa mujer, Paul Stanley entonó con Lo haré por ti y Arath de la Torre cerró con Amor de mujer. Paulina Rubio ya había terminado su intervención en Canta la canción cuando los conductores pidieron en unísono que cantara otra canción y dio pauta para que todos corearan “mío, ese hombre es mío, a medias pero mío, mío mío, para siempre mío”.

Mientras Tania Rincón, Galilea Montijo, Raúl Araiza, Andrea Escalona, Paul Stanley y Arath de la Torre cataban a todo pulmón, la Chica Dorada se golpeaba el pecho con su puño. Ese fue el momento que más llamó la atención del público, fue esa canción la que Paulina dedicó a Erik Rubín cuando eran novios.