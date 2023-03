Ana María Alvarado se sorprendió por foto de Maxine Woodside y Pati Chapoy

La Reina de la Radio por primera vez posó en una foto junto a Pati Chapoy, algo que sorprendió inclusive a sus compañeros

Luego de que Pati Chapoy compartiera una fotografía con Maxine Woodside luego de entrevistar a Paulina Rubio, Ana María Alvarado dijo estar sorprendida por dicho encuentro ya que se sabe que nunca mantuvieron una buena relación.

Y es que en la imagen que el 15 de marzo compartió la titular de Ventaneando con la Reina de la Radio escribió que le dio mucho gusto saludar a su colega y, además, tienen planes juntas. Maxine, por su parte, escribió: “Un gusto volver a verte mi adorada @chapoypati”.

Esta publicación no pasó desapercibida por Ana María, quien dijo en su programa de YouTube que le había llamado la atención que precisamente ahora se mostraban como amigas.

Las presentadoras se encontraron y acordaron una entrevista en las próximas semanas (Instagram/@maxwoodside)

“Claro que nunca hubo una relación cercana entre Maxine y Pati. Ahora que ponga Pati Chapoy ‘mi querida Maxine’, no, no, no. Nunca han sido queridas y nunca se han caído bien”

La conductora de Sale el Sol aseguró que, contrario a lo que aparentaron las dos periodistas de espectáculos en las redes, nunca han tenido una buena relación y que esa fotografía posiblemente aceptaron tomársela porque maduraron.

Alvarado compartió que lo que más le sorprendió es que ahora tengan planes juntas porque antes no se soportaban.

Pati Chapoy planea que la entrevista a Maxine sea para su canal de YouTube, donde ya lanzó algunas pláticas con famosos (Instagram/@chapoypati)

“Que ahora con el tiempo ya lo vean distinto lo veo perfectamente y qué bueno que son adultas y maduras y se tomen la fotografía, pero ¿amistad? ¡Jamás! ¿Que tengan planes juntas? No... eso me sorprendió aún más cuando se caían de verdad mal. No, no es así”

¿De qué hablaron Pati Chapoy y Maxine Woodside en su encuentro?

Durante la emisión de este viernes de Ventaneando, la titular del programa compartió que cuando vio a Maxine en las entrevistas de Paulina Rubio, la saludó, la abrazó y le dijo que lamentaba la situación por la que estaba pasando con Ana María, además de la muerte de su hijo.

Según Chapoy, Maxine espera terminar el conflicto legal con Ana María en las próximas semanas, por lo que no avanzaría de Conciliación y Arbitraje (Instagram/@maxwoodside)

“Yo la abracé, le comenté obviamente que lamentaba mucho por lo que estaba pasando en términos laborales y obviamente por lo que pasó... triste en su vida personal”

Chapoy aseguró que le pidió una entrevista, a la cual Woodside accedió, pero la harán hasta que se resuelvan sus problemas con Ana María, que podría ser el próximo mes.

Asimismo, comentó que toda esta interacción tiraría todos los rumores de que se llevan mal. “Esto rompe con los rumores de que somos archienemigas, por supuesto que no”.

Daniel Bisogno hizo mofa del encuentro dado que se sabía que las presentadoras tenían una muy mala relación (Instagram/@maxwoodside)

Durante el programa, Daniel Bisogno comento que a el también le sorprendió este reencuentro y menciono que fue como ver a Enrique Peña Nieto y a Andrés Manuel López Obrador abrazándose.

Anteriormente, en entrevista con Mara Patricia Castañeda, la titular de Todo para la mujer aseguró que siempre ha considerado a Pati Chapoy como una buena periodista y que nunca habían tenido roces a pesar de que constantemente son comparadas.

En aquella ocasión, también señaló que se conocían desde que ambas comenzaron sus carreras en la televisión; sin embargo, no eran amigas.

Chapoy no ahondó acerca de su relación con Maxine, así como tampoco de su conversación (Captura de pantalla/Azteca Uno)

“Creo que es una periodista bien, en todo el sentido de la palabra. No te digo que es mi íntima amiga, para nada, pero nos conocemos hace muchos años, muchísimos años”, dijo la Reina de la Radio.

¿Cómo ha avanzado la denuncia de Ana María Alvarado contra Maxine Woodside?

La presentadora de Sale el Sol compartió en su programa de YouTube que gracias a las entrevistas que ha hecho su exjefa se enteró de que Maxine sí está al tanto de la situación y que ya que contrató abogados para su defensa, es decir, que sí afrontará sus reclamos.

Cabe recordar que el lunes 13 de marzo ambas habrían sido citadas en los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, pero Woodside no fue. Al día siguiente comentó en Chisme no Like que nunca la notificaron al respecto.