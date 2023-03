Compararon a Bellakath con Lana del Rey tras estreno de su canción “Papi quiero perrear”

(Instagram)

Bellakath se ha convertido en una de las artistas más polémicas en la escena del reguetón mexicano y el estreno de su nuevo sencillo Papi quiero perrear no fue la excepción.

Y es que la cantante, además de lanzar su canción con un controversial video en donde aparece vestida como colegiala, realizó un trend en redes sociales que desató reacciones en redes sociales al punto en que fue comparada con Lana del Rey.

Fue a través de TikTok donde la intérprete de otros éxitos como Gatita o Lluvia de Micheladas hizo un tutorial de baile para su nueva melodía.

Rápidamente los internautas reaccionaron y varios de ellos se mostraron emocionados con el contenido.

“Lana del Rey si hiciese música en español”, colocó de broma una usuaria, mientras que otros añadieron: “No sé ustedes, pero a mí me mamó la rola”. “Cada quien escoge que escuchar…y yo escogí escuchar Papi quiero perrear”.

A pesar de los buenos comentarios, también otros cibernautas atacaron a Bellakath y a su nueva canción.

“Y piensa que todo el mundo va a escuchar esta basura”. “Qué horribles están tus canciones, quién te dijo que cantas”. “Ya pasó su fama la única canción que le pego fue gatita y de ahi todos la olvidan”, se lee en TikTok.

La cantante se ha posicionado como una de las mexicanas más reproducidas a nivel mundial (Foto: Instagram/@labellakath)

A través de su cuenta de Instagram Bellakath les mandó un mensaje a sus seguidores con motivo de su nueva canción.

“Hello mi gente, estamos ya de estreno con Papi quiero perrear y ya estamos disponibles en todas las plataformas para que le den like, dejen su comentario porque es super importante para mí, los quiero mucho”, dijo.

Asimismo, la influencer instó a sus fans para que replicaran su baile de TikTok y les pidió si podían ayudarla a mejorar ciertos pasos.

“Prepárense para hacer el trend de TikTok, la verdad es que no se me ocurrieron muchos pasos, pero si se les ocurren para mejorar el trend, pero sin quitarle la esencia a los pasos que puse, porque tomen en cuenta que como yo, hay gente que no sabe bailar entonces soy muy tiesa, pero intento hacerlo lo mejor que puedo”, explicó.

Hace unos días, Bellakath estuvo una vez más en tendencia debido a que compartió desde sus redes sociales que se afilió a la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

A través de su cuenta de Instagram, la famosa, cuyo nombre real es Katherinne Huerta, publicó algunas fotografías en las instalaciones de la SACM, en una imagen se le vio firmando la documentación requerida para formar parte de este registro.

“Estoy muy contenta de formar parte de la Sociedad de Autores y Compositores @sacm_oficial “Aquí vive la música más bella del mundo” -Armando Manzanero. Gracias por hacerme parte y por poner en alto nuestro arte y creatividad”, escribió.

(Instagram/@labellakath)

Las reacciones no se hicieron esperar y múltiples internautas la criticaron por citar a uno de los compositores más importantes de la música mexicana.

La cantante de reguetón limitó los comentarios de su publicación pues empezó a recibir mensajes hostiles, los cuales hicieron referencia al supuesto plagio que cometió con la canción que la catapultó a la fama. Esta acusación la vivió en diciembre de 2022.

Entre mensajes de odio y apoyo de sus fans, estos son algunos de los comentarios que pudieron leerse en su publicación. “Para que dejes de plagiar”, “la gente no está soportando”, “Tú música es arte Diosa”, “Bellakath es mi pastora y nada me faltará”, “una gatita que le gusta brillar”, “¿Qué diría Manzanero de esto?, yo creo se vuelve a morir” y “Sigue así”.