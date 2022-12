Bellakath reaccionó a críticas por presunto plagio de ‘Gatita’: “No tienen ni la menor idea”

"Gatita" despuntó la carrera artística de la cantante. (Instagram/@labellakath)

Bellakath continúa envuelta en controversia por Gatita, un tema de cumbiatón que lanzó en octubre de 2022. Y es que tras posicionarse en diversas plataformas digitales como una de las canciones más escuchadas del año tuvo que ser retirada debido a que una persona -cuya identidad se desconoce- reclamó los derechos de autor. Desde ese momento, la cantante ha sido duramente criticada por presunto plagio.

En medio de tantos ataques Katherinne Huerta -nombre real de la intérprete- reapareció en su cuenta de Instagram para ponerle un alto a las especulaciones. Sin profundizar en detalles sobre el proceso legal que está siguiendo para recuperar su canción, arremetió en contra de todas las personas que la han señalado de plagio sin ningún fundamento.

Fue la propia cantante quien informó sobre el reclamo de derechos de autor. (Instagram/@labellakath)

“Hay gente que no tiene ni la menor idea de lo que está hablando. Si los abogados en propiedad intelectual siguen investigado, siguen informándose... un pelele cualquiera que pone que es plagio en qué se basa, o sea, ya estuvo bueno, ¿no?”.

La exparticipante de Enamorándonos no quiso hablar más al respecto, pero su postura fue clara, está en contra de las especulaciones y críticas que la han posicionado como la mala de la historia sin conocer el trasfondo de todo lo que ocurrió para la creación de Gatita. Asimismo, se ha dedicado a repostear videos y fotografías de sus seguidores escuchando la polémica canción.

Usuarios de redes sociales reaccionaron con memes ante la polémica. (captura de pantalla: Kiyoshi GL)

Sin embargo, desde que trascendió el reclamo de derechos de autor se abrió un debate en redes sociales sobre las implicaciones que conlleva no registrar una obra, en especial alguien que estudió la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM] como es el caso de Katherinne Huerta.

Otros usuarios indagaron sobre dos canciones que supuestamente tendrían la misma tonadita que Gatita. La primera es El hueso de mi perra, una colaboración que Little Key y Son de AK estrenaron hace aproximadamente una década. La segunda es La Carcacha que la Reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, lanzó en 1992.

La mayoría de los memes lamentaron que una estudiante de Derecho pasara por esa situación. (Captura Twitter)

Según explicaron algunos internautas que compararon Gatita con El hueso de mi perra, los coros son muy similares, no obstante, la letra es diferente, pues mientras que el tema de la mexicana dice: “Una gatita que le gusta el mambo y con todos los malos sale a bellaquear”, en la versión de Little Key se escucha: “Tengo una perra que le gusta el hueso. Ella no lo muerde, le gusta chupar”.

Hasta el momento se desconoce en qué etapa se encuentra el proceso legal para que Bellakath recupere su tema. No obstante, se sabe que nuevamente se encuentra disponible en Spotify y desde el primer minuto comenzó a escalar en el ranking de las canciones más escuchadas. Al respecto, la cantante del género urbano agradeció a todos aquellos que la han apoyado y dejó entrever que de ser necesario dará los créditos a quien corresponda.

(Instagram/@labellakath)

“Primero que nada, agradecer a todas las personas que me están apoyando en el proceso legal, a la distribuidora y a mi gente Bellaka. Pronto más detalles y créditos a quien corresponda. Mientras a perrear”, escribió en sus historias de Instagram.

Asimismo, en otra publicación aseguró que cuenta con todo lo necesario para comprobar que Gatita es una obra de su autoría: “Fue un trabajo que yo hice desde agosto, la canción salió en octubre. Yo tengo cómo comprobar que esa canción es mía, yo la escribí, yo la hice. Mi productor tiene cómo comprobar que él hizo esa pista”.

Yo la tengo reclamada aquí, en las instituciones y me la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok (...) la denunciaron, me llegó un correo y la distribuidora simplemente la borró.

