AXE Ceremonia 2023: el festival contará con baños no binarios y accesibilidad para personas con discapacidad

(Instagram/@axeceremonia)

El próximo sábado 1 y domingo 2 de abril se llevará AXE Ceremonia 2023 en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, donde artistas como Rosalía o Travis Scott harán vibrar cada uno de los escenarios con sus más reconocidos éxitos.

Ante esto, Infobae México platicó con Monse Castera, directora de comunicación social del festival, quien ahondó en cómo esta edición buscará ser respetuoso ante las personas de la diversidad sexual y asistentes que cuenten con alguna discapacidad.

“Nos hemos enfocado que no sea un discurso, sino que sea solamente representado y que se vea en todo, desde como seleccionamos el lineup, hasta tener baños no binarios, hasta crear la iniciativa ceremonia social”, comenzó a decir.

(Instagram axeceremonia)

En este sentido, Castera explicó que este año el festival contará con baños no binarios, además de pruebas para la detección de VIH y muchas otras cosas más.

“Un porcentaje de la venta de boletos se va a Fondo Semillas (organizacion feminista), además, el festival se ve permeado en como seleccionamos a los talentos, en las últimas ediciones tenemos por lo menos a dos talentos trans”, comentó la organizadora.

Respecto a la implementación de baños no binarios, Monse explicó que adicionalmente se darán cursos al personal que trabaje en el evento, para prevenir cualquier tipo de discriminación o agresión.

“Se da capacitación en todo el equipo donde se explica la inclusión, la diversidad, quien es nuestro público, porque de nada sirve tener baños no binarios si la gente de seguridad o que está a cargo de los baños no sabe que es eso, capacitamos al equipo”, sentenció.

(Instagram/@axeceremonia)

En cuanto a las personas con discapacidad, la directora de comunicación remarcó que el sitio donde se realizará AXE Ceremonia es accesible y también se han incluido otras medidas para garantizar la mejor experiencia.

“El Parque Bicentenario tiene facilidades para personas con discapacidad que otros festivales no tiene, hay rampas, es todo plano (...) sí hay un sección para personas con discapacidad para que puedan ver los shows de una manera más sencilla para elles”, añadió.

Finalmente, Castera contó un poco sobre cómo es que los organizadores de este festival eligen a los artistas que formarán parte.

“Cada lineup sea una foto, un retrato de la época en la que vivimos, entonces nada más como en las tendencias musicales ya es diferente. Es chistoso que luego nos dicen: ‘Traigan a Rosalía’ y ella ya vino o traigan a muchos talentos que ya trajimos, siempre estamos en lo más nuevo de las tendencias. Puedes ir a ver a talentos que es una garantía que van a crecer mucho, pero también tienes a un Travis Scott o a una Tokischa”, aseguró.

(Instagram axeceremonia)

(Instagram/@axeceremonia)

Todo sobre AXE Ceremonia 2023

Entre algunas de las figuras más esperadas se encuentran Travis Scott, quien podría presentar algunos de sus más grandes éxitos como Highest in the Room, Bad Mood / Shit On You o Coffee Bean.

Asimismo, Rosalía hará bailar a los asistentes con algunas de sus canciones como Con Altura, SAOKO, Yo x ti, tú x mí.

Otras figuras imperdibles serán Villano Antillano, Julieta Venegas, NSQK, La Goony Chonga, Zizzy, Foudeqush, Junior H, Eme MalaFe,Moderat, Tokischa, Tayhana Club Latinx Experience, entre muchos otros más.

El Festival Ceremonia 2023 contará con la presencia de Travis Scott, Rosalía y Villano Antillano (Fotos: Instagram)

Los precios son los siguientes:

Primera etapa

Abono general: 2 mil 820 pesos

Abono Comfort Pass: 3 mil 600 pesos

Abono Plus: 4 mil 320 pesos

Segunda fase

Abono General 2 días: 3 mil 420 pesos

Abono Comfort Pass 2 días: 4 mil 500 pesos

Abono Plus 2 días: 5 mil 400 pesos