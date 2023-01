Travis Scott, Rosalía y Villano Antillano: todo sobre el Festival Ceremonia 2023 en CDMX

El Festival Ceremonia 2023 contará con la presencia de Travis Scott, Rosalía y Villano Antillano (Fotos: Instagram)

Los festivales musicales llegaron a México para quedarse: Ceremonia 2023 anunció su cartel oficial de artistas nacionales e internacionales que buscarán conquistar a los habitantes de la Ciudad de México.

Entre las grandes sorpresas se encuentra el rapero Travis Scott, la reguetonera española Rosalía y la sensación del rap femenino en español Villano Antillano. Sin embargo, hay muchos más artistas que a los largo de los dos días que durará el evento tocarán para los capitalinos que ya pueden adquirir sus boletos en diversas modalidades.

¿Cuándo y dónde será el Ceremonia 2023?

El próximo sábado 1 y domingo 2 de abril el Parque Bicentenario de la Ciudad de México abrirá sus puertas para los amantes de la música en vivo, siendo uno festival cultural más que ingresa a la capital del país, pues en años anteriores se realizó en el Foro Pegaso de Toluca, en el Estado de México. Pese a la modificación de la sede, se espera un lleno total debido a el line-up confirmado y la advertencia de que podría haber más estrellas.

(Foto: Instagram)

Cartel Axe Ceremonia 2023

La primera función será encabezada por el esposo de una de las influencers más populares del mundo, Kylie Jenner, Travis Scott. El rapero norteamericano posiblemente presentará algunos de sus más grandes éxitos como Highest in the Room, Bad Mood / Shit On You o Coffee Bean, aunque no será el único que pisará el escenario en su debut de la CDMX.

Para el cierre o segunda función, la española Rosalía será la encargada de hacer perrear a los capitalinos con algunos de sus hit mundiales - Con Altura, SAOKO, Yo x ti, tú x mí- , algo que ha alegrado a sus fans, pues recientemente debutó en tierra Azteca, siendo el Coloso de Reforma el escenario donde una ola de Dr. Simi personalizados como ella marcaron su presentación.

Otros reconocidos cantantes nacionales e internacionales que se presentarán son:

Fred Again..

Moderat

Tokischa

L’Impératrice

Honey Dijon

Junior H

Villano Antillano

Eme MalaFe

Tayhana Club Latinx Experience

(Foto: Instagram)

Domi & JD Beck

Usted Señálemelo

Avalon Emerson

Opium G

Ethel Cain

El Malilla

Rebe

Crystallmess

Zemmoa

Yoshi

Mehro

Cuauh

M.I.A

Jamie XX

Julieta Venegas

Willow

Trueno

TR/ST

Rojuu

Louta

Taichu

NSQK

La Goony Chonga

Zizzy

Foudeqush

Friolento

Rubio

Go Golden Junk

Meth Math

GRLS

DJ Guapis

Precios del Festival Ceremonia 2023

Este año, Ceremonia celebra diez años como uno de los festivales de música favoritos del público con dos días de pura música, arte y fiesta, por lo que los precios de sus accesos también ya han sido publicados y dependiendo la fase de venta, tendrán un precio específico:

Primera etapa

Abono general: 2 mil 820 pesos

Abono Comfort Pass: 3 mil 600 pesos

Abono Plus: 4 mil 320 pesos

Segunda fase

Abono General 2 días: 3 mil 420 pesos

Abono Comfort Pass 2 días: 4 mil 500 pesos

Abono Plus 2 días: 5 mil 400 pesos

Los boletos pueden adquirirse a través de la compañía de ventas y de distribución de boletos Ticketmaster, donde también se encuentran otros tipos de servicios exclusivos para hacer de la experiencia sensorial algo mucho más personalizado.

En redes sociales los fans de los diversos artistas han mostrado su aprobación por la selección de talentos y la diversidad de géneros, por lo que se espera que el Festival Ceremonia sea uno de los eventos musicales más importantes de la Ciudad de México en este 2023.

“Chica que dice… Rosalía regresa a tierra Azteca”. “Que más de uno no se la cree porque está desde el pop, reguetón al rap”. “Un show donde cualquiera podría disfrutar porque hay de todos los moles en ese cartel”, expresaron fans.

