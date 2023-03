Hugh Grant y la incómoda entrevista con Ashley Graham por la que fue criticado tras el Oscar 2023

Hugh Grant y Ashley Graham (captura/ABC)

Como cada año, la ceremonia de los premios de la Academia de Artes Cinematográficas dejó momentos memorables en el mundo del entretenimiento. En esta ocasión de la entrega 95 fue el actor Hugh Grant quien se volvió tendencia en redes sociales por protagonizar un incómodo momento durante la alfombra color champagne de los Oscar 2023.

Y es que el protagonista de Un lugar en Notting Hill recibió múltiples críticas por aparentemente haber respondido de manera grosera a la modelo y presentadora de televisión Ashley Graham, quien —en el intento de hacerle un par de preguntas previo a la noche más esperada de la industria cinematográfica— recibió un trato descortés por parte del actor.

Pese a que durante la alfombra el británico de 62 años de edad saludó y se tomó fotos con sus fans, en su encuentro con Graham —el cual fue transmitido en vivo para la ABC— Hugh mostró otra imagen de sí.

Hugh Grant pasaba por allí.

Vaya crack😂😂😂 pic.twitter.com/LPLtlGbr9x — R E P L I C A N T (@Roybattyforever) March 13, 2023

La entrevistadora saludó gustosa al actor y, para comenzar, le preguntó qué era lo que más le gustaba de asistir a los Oscar en esta edición. “Es fascinante... toda la humanidad está aquí”, respondió Grant con una media sonrisa. Graham continuó y quiso saber si estaba emocionado por la posibilidad de que algún actor se lleve la estatuilla. “Ninguno en particular”, expresó.

Sin embargo, Ashley quiso cambiar de tema y optó por saber qué estaba vistiendo durante la alfombra, a lo que el coprotagonista de El diario de Bridget Jones contentó sencillamente y de forma irónica: “Solo mi traje”, “¿quién te lo hizo? ¿no lo habrán hecho tú?”, remató la presentadora en un intento por salvar la conversación. “No recuerdo el nombre del diseñador”, atajó Grant.

Aún con una sonrisa en el rostro y frente a la actitud del actor, Ashley Graham le pregustó sobre su experiencia y participación en la cinta Glass Onion: A Knives Out Mystery. “Me encantó la película, me pareció increíble, ¿fue divertido grabar un proyecto así?”, apuntó ella, a lo que el también productor simplemente dijo: “Bueno, casi no salgo. Creo que aparezco tres segundos”.

Hugh Grant y Ashley Graham (captura/ABC)

“Sí, pero aún así apareces y seguro que la pasaste muy bien, ¿no?”, dijo Ashley con la misma actitud que en todas sus intervenciones, aunque su aseveración chocó de frente con un, “Casi” dicho por Grant, quien dibujó una leve sonrisa en su rostro para acompañar su corta respuesta, para luego cambiar por un templo más serio.

En ese momento, Graham decidió concluir la breve entrevista con amabilidad y dar paso a otro set. “Muchas gracias, ha sido genial hablar contigo”, finalizó la modelo, mientras Hugh miraba hacia los lados, aparentemente buscando una salida de aquel momento.

La actitud del actor le valió diversas críticas tras el evento, pues fue considerad como “prepotente” y “grosero”. “Hugh Grant es un idiota con un Oscar. Ella lo promocionaba a él y su trabajo y, en respuesta, Grant fue grosero y desdeñoso. Como si fuera tan difícil ser rico y famoso”, sentenció la periodista Emily Miller.

Hugh Grant y Andie MacDowell presentaron en conjunto uno de los premios en los Oscar 2023 (REUTERS/Carlos Barria)

Por su parte, este lunes 13 de marzo por la mañana, Graham fue interceptada y habló de su incómodo momento con el actor. “¿Saben qué? Mi mamá me dijo que matara a la gente con amabilidad, así que ahí tienes”, respondió la modelo de 35 años para TMZ.

Durante su encuentro con la prensa, Ashley le dio la razón al reportero que señaló: “Siempre quieres el compromiso, pero realmente no depende de ti”, a lo que respondió: “Correcto, así es”, mientras reveló que ella está bien con las decisiones que tomó durante la entrevista.

Finalmente, aseguró que se divirtió en la entrega de premios, pese a que terminó con dolor de pies. Por su parte, tras la incómoda entrevista en la alfombra, Hugh Grant presentó un premio en la gran noche junto a Andy MacDowell, con quien hace casi tres décadas protagonizó Cuatro bodas y un funeral.