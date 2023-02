Cuando Lady Gaga dedicó una canción a Alejandro Fernández en México (Instagram)

Fue en el año 2011 cuando la cantante neoyorkina Lady Gaga arribó a México para celebrar tres conciertos como parte de su gira The Monster Ball Tour. Durante la primera noche que tocó en el Foro Sol, dedicó su canción Alejandro al intérprete mexicano Alejandro Fernández.

La lluvia caía sobre el escenario y las más de 50 mil personas que disfrutaban del espectáculo cuando la cantante sorprendió a la audiencia agregando la palabra “Fernández” cuando cantaba su famoso tema “Alejandro”, canción pop inspirada en “Fernando” de la banda sueca Abba.

Steffani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, estaba cubierta de sangre falsa cuando dedicó la canción.

Por el día de San Valentin, el director de Joker 2 lanzó la primera imagen de Lady Gaga y Joaquin Phoenix en "Joker: Folie à Deux"

Al día siguiente, durante una conferencia de prensa, la intérprete de Poker Face explicó la razón de su dedicatoria: “De hecho no lo conozco en persona (a Alejandro Fernández), me gustaría, es muy guapo. Aparentemente ellos piensan lo mismo. Pero cuando llegué a la Ciudad de México, mis amigos que están aquí me dijeron que hay una especie de mito entre los Little Monsters (como llama a sus fans) que dice que la canción “Alejandro” es acerca de Alejandro Fernández”.

Dijo que había decidido seguir con el mito y hacer reír a la audiencia agregando el “Fernández” a la canción.

Recientemente, Alejandro Fernández realizó un show para Viña del Mar donde protagonizó un bochornoso momento cuando fue acusado de acosador por su actitud para con la modelo que le entregó su Gaviota de Plata en el concierto. Ante eso, las redes sociales explotaron en su contra y recordaron la polémica en torno a Mátalas, canción acusada de hacer apología a los feminicidios, problema social y delicado para las mujeres mexicanas.

Extraño momento entre Alejandro Fernández y una modelo en Villa del Mar (Instagram)

Resulta extraño imaginar una relación entre Lady Gaga y Alejandro Fernández, pero dadas las declaraciones de la también actriz de Nace una estrella y La casa Gucci, y conociendo la afinidad del potrillo con las mujeres podría no ser descabellado.

Lady Gaga protagonizará el próximo año la secuela de la multipremiada versión de Joker de Joaquín Philips, dirigida por el cineasta Todd Philips.

En aquella ocasión, la cantante de Bad Romance le contó a los mexicanos que no se fijaba en los comentarios de los críticos, y que si hiciera su trabajo pensando en las reacciones no estaría donde está. Los críticos no entendían su música, su ropa o sus formas de expresarse.

También explicó que su canción “Americano” estaba inspirada en la cultura mexicana y en la relación que tenía el país con la música de mariachis, de ahí también que se refiriera a Alejandro Fernández, intérprete de Me dediqué a perderte y Hoy tengo ganas de ti, en dueto con Christina Aguilera, cantante con quien Lady Gaga también ha compartido créditos, y con quien tuvo cierta rivalidad en el pasado.

Alejandro Fernández se encuentra inmerso en su gira Amor y Patria con próximos conciertos en Estados Unidos (Instagram)

Alejandro Fernández no ha dado declaraciones al respecto de su episodio en Villa del Mar, pero la modelo en cuestión, llamada Rubia Soares dijo que aquello “no había sido para tanto” y defendió al potrillo del ataque de las personas en Twitter y redes sociales.

Alejandro Fernández ha tenido ya en el pasado algunos escándalos relacionados con modelos, pues en el año 2011 estalló la polémica ante rumores de una supuesta contratación de modelos para acompañamiento del cantante, donde su tarea tenía más que ver con ser “escort masculino” que con otra cosa.

La polémica no terminó en mucho y el interprete de Como quien pierde una estrella no dio declaraciones al respecto. Actualmente se encuentra inmerso en su gira Amor y Patria con próximos conciertos en Nueva York, Los Ángeles, California, Texas, Florida, Georgia, Illinois y otros sitios de Estados Unidos.