Alejandro Fernández reveló que Vicente Fernández le recomendó tomar antes de un concierto

Alejandro Fernández reveló que fue su papá quién le enseñó a tomar. Crédito: TikTOK@rolateunpodcast

Alejandro Fernández se presentó recientemente en el Palenque de la Feria de León y deleitó a sus admiradores con sus éxitos, sin embargo, se difundió que supuestamente estaba ebrio sobre el escenario.

Durante un podcast, el famoso cantante de mariachi y regional mexicano ya había explicado que fue su padre, Vicente Fernández, quien le recomendó beber un par de copas antes de cada presentación. Pero tras la viralización de su video en el que no pudo sostener la canción y parecía confundido, @rolateunpodcast volvió a publicar la entrevista.

En conversación con Roberto Martínez, de Creativo, El Potrillo reveló lo siguiente: “Se va a escuchar mal, pero mi papá fue el que me indujo al pe...o. No soy muy parrandero, a pesar de que tengo la fama.”

Además, el cantante de Hoy tengo ganas de ti mencionó que el consejo no fue por placer, si no para usar el alcohol como relajante antes de un concierto:

Vicente Fernández notó que su hijo tenía problemas de nerviosismo y ansiedad, por lo que le sugirió tomar alcohol antes de cada presentación

“Él fue el que me introdujo, yo era demasiado penoso, muy penoso. Mi papá, yo creo que con el ánimo de que me bajara el nervio cuando me iba a presentar, me dijo ‘ch...gate un traguito de coñac’ y me gustó”

Después de que se viralizara la grabación en la que estaba “borracho”, Alejandro Fernández también aclaró lo que había pasado en conversación con Ventaneando, pero además, volvió a recordar la anécdota con su padre, El Charro de Huentitán.

“(Ese día) llevaba dos meses sin tomar. Tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando, de repente, en mis conciertos, sí me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna manera me relaja. Sufro ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, ayuda muchísimo”

De igual manera, el cantante afirmó que en ese momento el efecto del alcohol fue mucho más intenso porque su cuerpo se descompensó. Y es que había viajado desde Colorado, Estados Unidos, en esta ciudad había pasado un tiempo con su familia y además, estaba viviendo los efectos secundarios de la vacuna contra la COVID-19.

La Dinastía Fernández está marcada por la unión padre e hijo en el escenario (REUTERS/Steve Marcus)

“Había viajado un día antes, dormí muy mal, estaba a dieta, el viernes no comí, el sábado me desperté tarde y no comí tampoco, entonces no traía nada en el estómago”, mencionó.

De igual forma, aperturó sus sentimientos y aclaró que hubo otros factores emocionales que lo hicieron parecer confundido, aturdido y afectado por el alcohol a niveles muy notables: “Me ganó el sentimiento y me solté a llorar como bebé, porque, además, estaba pensando en mi padre en ese momento, porque a Alex le había ido muy bien ese día, le estaba agradeciendo que nos estuviera acompañando, entonces se me vino todo ese momento y ahí, la foto, esa es la que salió mal”, se defendió.

Horas más tarde de la presentación, antes de que se viralizaran los videos, el ya había hablado sobre esta situación en su cuenta de Instagram. Y es que cantó frente a frente con su hijo Alex Fernández. Esto lo hizo tener imágenes y emociones muy vívidas respecto a lo que solía vivir sobre el escenario con Vicente Fernández.

“Una chamarra de mezclilla, proveniente de las maravillosas manos de una chica que amablemente se acercó al ruedo para obsequiármela, desencadenó una serie de memorias de tiempos en los que el mundo brillaba un poco más y todo parecía más simple. El viejo nos enseñaba a crecer y nosotros aprendíamos cada lección… Y cuántas nos siguen llegando, aún después de su partida. Y como dice esa canción que tanto ha unido a nuestra familia: ‘Ven, calma mis angustias con un poco de amor,que es todo lo que ansia mi pobre corazón’”, escribió.