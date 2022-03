Lady Gaga anunció “Chromatica Ball Tour” pero México no está incluido: llueven memes en redes sociales

El popular meme de un chico llorando afuera de uno de sus conciertos en México volvió a ser tendencia (Fotos: Instagram/@ladygaga/Twitter: @mothers_mex)

Tras días de rumores sobre las nuevas fechas de la gira Chromatica Ball Tour, Lady Gaga anunció el calendario oficial de lo que será su sexto tour mundial, que fue anunciado en verano del 2020 pero por la pandemia de COVID-19 fue pospuesta en dos ocasiones. Ahora, las esperanzas de los fans mexicanos fueron apagadas puesto que México no forma parte de los países que visitará a partir del 17 de julio en Düsseldorf, Alemania.

Aunque para los littles monsters -como se hacen llamar sus seguidores- la posibilidad era alta ya que la nueva gira consiste en visitar solo estadios de grandes capacidades como el Stade de France en París, Francia, o Tottenham Hotspur Stadium en Londres, Reino Unido, los fans de la cantante han hecho tendencia el hashtag #ChromaticaBallTourMexico y lo han acompañado de cientos de memes que han demostrado su tristeza por no ver a la también actriz en el Estadio Azteca como se había especulado en semanas anteriores.

El anuncio fue publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de 51 millones de seguidores, con una serie de fotografías que llevaban por título “Lady Gaga: Chromatica Ball Summer Stadium Tour” que dejaba ver las sedes oficiales que visitará, las fechas y los códigos de acceso para la venta de boletos de lo que pretende ser una de sus giras más ambiciosas, ya que en el pasado la cantante confesó que serían pocas fechas en recintos grandes para evitar un desgaste físico que pudiera hacer que se cancelara el resto de su gira como ocurrió con el Joanne World Tour en el año 2018.

Los fans mexicanos de la cantante aprovecharon para manifestar en redes sociales que a pesar de que el país es el segundo que más consume su música a nivel mundial en plataformas de streaming, como Spotify, nuevamente quedaron fuera sin explicación alguna después de que han apoyado toda la era musical que lleva el mismo nombre del tour -Chromatica- durante el 2020, convirtiendo dicho disco en uno de los 5 más vendidos en todo el país Azteca.

“Lady Gaga prácticamente dijo: no sé quiénes son ellos”, “Otra vez los mexicanos quedamos fuera de algo que tenga que ver con Gaga”, “La comunidad LGBT+ no aprende que los artistas internacionales no pisan México hasta que tienen hambre o necesitan volver a ser tendencia en algún lado”, “Los rumores sobre su regreso a América Latina hoy fueron destruídos por la misma Gaga que nos da la espalda una vez más”, “Tenemos al Estadio Azteca y podríamos ser cerca de 100 mil personas pero tal vez el dinero de los mexicanos vale menos que el de los ‘gringos’”, expresaron algunos fans molestos.

Entre memes y burlas, algunos fans aseguraron que la intérprete de éxitos como Bad Romance y Always Remember Us This Way tomó la decisión de no incluir a México, después de que en la controversial entrevista que tuvo con Martha Debayle, la presentadora corrigió la forma en que Lady Gaga pronunciaba Chromatica.

En ese momento, cuando Debayle mencionó el nombre del álbum, la artista le comentó con gracia: “Me encanta cómo lo dices: ‘Chromatica’”, acentuando la letra “r”, entonces, Martha contestó: “¿Cómo lo dices tú?” y la Pop Star respondió en la forma en la que pronuncia el nombre de su propio compilado de estudio. A esto, la conductora reiteró su postura en la dicción: “Es ‘Chromatica’” y la compositora sólo se limitó a asentir: “Y suena hermoso”.

“Si Martha no le hubiera dicho cómo pronunciar su propio disco, ahora estaríamos todos festejando la gira en México”, “Felicidades Debayle, espero estés contenta por esto”, “Pero la presentadora tenía que andar diciendo que Gaga no sabía pronunciar su propio disco”, expresaron en Twitter.

