Maya Nazor habría lanzado una indirecta a Santa Fe Klan con TQG de Shakira

Maya Nazor compartió parte de la nueva canción de Shakira en colaboración con Karol G, por lo que se piensa que sería una indirecta (Instagram/@nazormaya/@santa_fe_klan_473)

A más de dos meses de la ruptura entre Santa Fe Klan y Maya Nazor, la influencer compartió una imagen que podría ser un mensaje a su exnovio, pues menciona la letra de TQG, la más reciente canción de Shakira contra Piqué, en colaboración con Karol G.

En su cuenta de Instagram, Maya primero compartió una imagen en la que se lee “Yo me puse triple M: más buenas, más dura, más level”, que es parte de la letra de TQG.

En la canción, antes de tocar esta parte, menciona: “Tú te fuiste y yo me puse triple M”, por ello es que sus seguidores inmediatamente lo relacionaron con Ángel Quezada.

Maya compartió esta imagen en sus historias temporales y después utilizó la frase para una publicación (Instagram/@nazormaya)

A las pocas horas, Nazor compartió una serie de fotografías, donde también puso la letra de la canción de Shakira y Karol G.

En la sección de comentarios, sus seguidores mencionaron a Santa Fe Klan, dando por hecho que era una indirecta para él.

“Bien hermosa y Santa Fe con otras viejas mientras tanto”, “Ay mi Angelito, con razón se la aplicaron”, “Y el Santa Fe Klan callado”, fueron algunas de las reacciones de los usuarios.

Algunos comentarios se sus seguidores mencionaron al rapero porque se rumora que él ya tiene una nueva pareja (Instagram/@nazormaya)

Esta no es la primera vez que la influencer lanza este tipo de mensajes, que supuestamente serían dedicados a Ángel, pues utiliza canciones que tratan sobre rupturas dolorosas y retomar romances.

Casi al mismo tiempo de que Maya publicó estas fotos, comenzó a circular un video en TikTok de Santa Fe Klan en su automóvil junto a una mujer.

Lo que llamó la atención del video, tomado por un fanático que se encontró al cantante en la calle, fue que la joven que acompañaba a Ángel intentó ocultarse al momento en que se dio cuenta de que estaban siendo grabados, pero ya que estaba en el asiento del copiloto, fue evidente su presencia.

La joven junto a Santa Fe se ocultó inmediatamente al notar que estaban siendo grabados (Captura de pantalla/TikTok)

La ruptura de Maya Nazor y Santa Fe Klan

Fue a finales de diciembre de 2022 que comenzaron a circular rumores de que la pareja se había separado, pues ya no se les veía juntos como antes. Tras varios días en que las redes sociales de ambos se llenaron de preguntas de sus seguidores, finalmente anunciaron que decidieron terminar su relación.

Esto causó críticas ya que su bebé, Luka, acababa de nacer cinco meses atrás. A partir de esto surgieron rumores de que Nazor estaría pidiendo una cuantiosa suma a su exnovio para la manutención de su hijo.

En su momento, la modelo se enojó y pidió que la dejaran de molestar y cuestionarla por lo que hace con Luka, pues ella ha estado todo el tiempo con el bebé.

Maya es quien cuida a Luka tras su separación de Ángel, mientras que él los visita de forma ocasional (Instagram/@nazormaya)

“Con mi hijo me la paso 24/7 desde que lo tuve, desde que estaba embarazada, es un bebé y no se tienen que meter con él, punto. No se tienen que meter con mi bebé, ya basta”, dijo en enero a través de una transmisión.

Por su parte, Santa Fe Klan ha compartido que a él le gustaría retomar su relación con Maya, pues a pesar de que decidieron tomar rumbos distintos, aún los une su hijo y no descarta que este vínculo pueda volver a unir de forma romántica.

“Mi Luka es mi Luka, y él siempre me verá con ella (Maya) y cada vez que la vea estaremos bien, lo otro es a parte. La veo, cotorreamos, nos reímos, quedamos bien. No sabemos qué va a pasar, Luka está bien chiquito, a ver qué pasa después”, dijo el rapero en entrevista con Pepe Garza el pasado enero.

Según dijo en aquella ocasión Ángel Quezada, él constantemente visita al menor porque desea que crezca en una familia.