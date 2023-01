Santa Fe Klan confesó que no se cierra a una reconciliación con Maya Nazor

Santa Fe Klan aseguró que la relación con Maya Nazor sigue siendo igual de buena que antes de terminar y no descarta ningún futuro juntos (Foto: Instagram/@nazormaya/@santa_fe_klan_473)

Pese a que Santa Fe Klan y Maya Nazor decidieron terminar su relación el pasado diciembre, el rapero no se cierra a volver a entablar un romance con la madre de su hijo.

En entrevista con Pepe Garza, Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan, volvió a dar de qué hablar al mencionar que el vínculo con Maya sigue siendo igual que antes de su ruptura y, además, él aseguró que su hijo, Luka, siempre los verá unidos, aunque no sepa lo que pasará en un futuro.

Estos comentarios del guanajuatense causaron expectativa entre sus seguidores, pues algunos aseguraron que sería una señal de que posiblemente regresen a estar juntos.

Maya Nazor y Santa Fe Klan dieron a conocer el nacimiento de su bebé a finales de junio de este 2022 (Instagram)

“No es enemiga y nunca lo será, ella es la que siempre estará ahí, en mi vida”, comenzó Quezada al ser cuestionado sobre Nazor.

Asimismo, Ángel mencionó que por ahora no quiere especular acerca del vínculo que los une, pues no se cierra a ningún futuro. “Mejor ni digo nada. No sé, a veces son problemas personales que es mejor callar porque no sabemos qué va a pasar”, agregó.

El rapero aseguró que, sin importar cuál sea la decisión que tomen en cuanto a su relación, tanto él como Maya harán lo mejor para que Luka los vea manteniendo un trato cordial.

En esta parte de su respuesta, Santa Fe Klan aprovechó para mencionar que las veces que se han vuelto a ver, se dieron cuenta de que todavía se tratan como si continuaran siendo pareja, por ello que se rumore una reconciliación.

“Mi Luka es mi Luka, y él siempre me verá con ella (Maya) y cada vez que la vea estaremos bien, lo otro es a parte. La veo, cotorreamos, nos reímos, quedamos bien. No sabemos qué va a pasar, Luka está bien chiquito, a ver qué pasa después”

Fue el pasado diciembre que la influencer dio a entender que decidieron poner fin a su romance, a casi seis meses después de que nació Luka.

Durante una transmisión en vivo, Maya fue cuestionada acerca de Quezada, a lo que ella se negó a responder y pidió respeto para ella y el rapero. Asimismo, aseguró que entre ambos había mucho cariño, principalmente por su hijo.

“Me gustaría que dejen de estar preguntando todo el tiempo (...) ya basta; Ángel es Ángel y yo soy yo, pregúntenle a él. Lo único que quiero decirles es que hay mucho respeto y cariño porque tenemos un bebé”

Esta ruptura y los comentarios de la joven causaron controversia entre los seguidores de la pareja porque Luka tenía poco de nacido y se cuestionaban qué pasaría con el menor.

La pareja terminó entre rumores de que él le fue infiel con otra influencer, Mona (Instagram/@nazormaya)

Después de que surgieron varios rumores sobre el porqué de su ruptura y se habló de que habría sido una relación por conveniencia o que alguno de los dos fue infiel, Nazor aclaró que en realidad simplemente se habría trató de una decisión que ambos tomaron. Además, aseguró que los dos se harán cargo de Luka.

Entre estas declaraciones, Maya también negó que ella o Ángel hubieran decidido estar juntos y tener un hijo porque les convenía ya fuera en su imagen o financieramente. Asimismo, expuso que lo único que ella quiere actualmente de su exnovio es que cumpla con sus responsabilidad como padre de su bebé.

“Yo no quiero que me de nada a mí. Con que se haga responsable de su hijo, yo no necesito nada de él”, dijo la influencer.

