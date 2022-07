Según una encuesta, Alberto Fernández alcanzó la imagen positiva más baja desde el inicio de su gestión

El presidente Alberto Fernández y su gobierno sufren una crisis de imagen Foto: Markus Schreiber via REUTERS

Una encuesta realizada por la consultora Analogías demuestra que el optimismo respecto de una mejora en la economía se mantiene en un nivel constante y por debajo del 24%. Asimismo, la política economía del oficialismo es desaprobada por el 69% de la población encuestada. Pero el dato que se destaca por sobre el resto en el estudio de opinión publica tiene relación con la imagen positiva del Presidente de la Nación, que registra su punto más bajo desde el inicio de su gestión.

También queda demostrado que el Gobierno nacional ostenta un apoyo del 38%, aunque la imagen positiva del presidente Alberto Fernández se ubica en el 33%, la más baja desde su asunción en diciembre del 2019.

Es necesario destacar que participaron de la encuesta 2689 personas, entre el 27 y el 29 de junio pasado, en las 24 jurisdicciones y con un nivel de confianza del 95% y un error muestral de +/-2% . Y si bien el estudio se realizó antes de la renuncia de Martín Guzmán y la llegada de Silvina Batakis al Ministerio de Economía, los datos que arroja son ayudan a comprender el escenario el cual se generó esa renuncia.

Asimismo, solo un 61% de los consultados está informado de la iniciativa que tiene el Ejecutivo nacional respecto de la aplicación de la segmentación de subsidios a las tarifas de servicios públicos y la energía. Además, solo el 24% opinó que hay “muchas” o “bastantes” probabilidades de que eso suceda.

Se les preguntó a los participantes del sondeo que no fueron a votar en las legislativas del año pasado, si en las presidenciales de 2023 irían a votar. Un 55% respondió que seguro o que probablemente mientras que un 29% respondió que no.

Al ser consultados sobre cómo estará la situación económica en los próximos dos años, el 24,5% cree que va a estar mejor; 67,7 que va a empeorar y un 7,7% no sabe.

El 68,8% tiene una imagen negativa respecto de las políticas económicas del gobierno, mientras que un 27,8% las ve de forma positiva y un 3,4% no sabe.

El Gobierno salió en los últimos días a aclarar y a insistir con que hay un crecimiento y una recuperación económica. El 11,09% opinó en forma positiva; el 20,8% asegura que es insuficiente; mientras que el 68,11 analiza que la recuperación es negativa.

En tal contexto, el estudio asegura que con los datos del Producto Bruto Interno del primer trimestre del corriente 2022, la producción alcanzó los mismos niveles de los 7 años anteriores. Asimismo, cuando se evalúa el agregado macroeconómico del consumo privado, este crece un 2,3% en relación al primer trimestre del 2019, aunque cae un 9% en comparación con el mismo período del 2018.

También del estudio se desprende que hay un estancamiento en el salario real registrado. Resulta que su valor cayó un 4,5% en referencia al 2019. Si se tiene en cuenta los salarios procesados estadísticamente por el Ministerio de Trabajo, el salario promedio medido en términos reales se ubica un 0,15% por encima del valor en el que se encontraba en marzo del 2019. No obstante, si se observa la denominada Mediana de las Remuneraciones, en comparación con el mismo período la caída en términos reales es de 2,2%.

También asevera que es cierto que hay un crecimiento en la creación de empleo, ya que el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) registra al mes de marzo 22 meses consecutivos de creación de trabajo a un promedio del 0,3% intermensual.

Sin embargo aclara que el promedio intermensual de creación de empleo en el sector privado es de 0,26% mientras que en el caso de los registrados como monotributistas el promedio es de 0,79%, por tanto, queda demostrado que la generación de empleo es mayormente de carácter más precario y peor remunerado.

En el mismo sentido, los encuestados fueron consultados sobre si creen que se están recuperando los ingresos en la Argentina. El 12,4% eligió entre las opciones “mucho” o “bastante”; el 77,6% optó por “poco” o “nada” y por último un 10% dijo no saber.

Al ser consultados sobre si creen que la economía creció en el último año, un 14,8% dijo “mucho” o “bastante”; un 78% “poco” o “nada”; mientras que un 7,2% dijo no saber.

“¿Usted cree que se recuperó el empleo en el último año?”, fue otra de las preguntas. Un 12,4% respondió “mucho” o “bastante”; un 81,9% “poco” o “nada” y un 5,7% “no sabe”.

También se preguntó sobre el conocimiento que se tiene respecto de la segmentación en los subsidios a las tarifas de los servicios públicos y la energía. De esa pregunta se desprende que el 61% estaba consciente de ello, aunque un 39% aseguró no estar informado al respecto.

“¿Cree usted que el Gobierno logrará aplicar en los próximos meses una segmentación de los subsidios a las tarifas de servicios públicos y energía que sea justa y eficaz?”, se les inquirió: Un 23,9% opinó que “mucho” o “bastante”; un 58% dijo que “poco” o “nada”. Un 18,1% aseguró no saber.

Asimismo, a los participantes se les mencionó la modalidad programática de los planes de fomento y apoyo a los ingresos de los trabajadores de la economía popular. En ese contexto se les consultó si se debiera transparentar la administración de los programas y planes sociales. Un 64,4% afirmó que “mucho” o “bastante”, mientras que un 15% respondió “poco” o “nada”. El 20,6% dijo no saber.

Tras la baja participación del padrón en las elecciones legislativas del 2021 y en medio de una crisis política con ineludible repercusión social, se hizo especial hincapié en las próximas elecciones presidenciales. En tal sentido se les preguntó solamente a aquellos que no participaron del último sufragio si planean hacerlo en 2023. El 29,9 dijo estar seguro de participar; el 24,3% respondió que probablemente irá; el 29,35 lo negó tajantemente y el 16,5% no sabe qué hará.

También se hizo referencia a las elecciones de la región y se puso como botón de muestra a Brasil. Un 39,6% manifestó no estar informado al respecto mientras que un 60,4% si; y, de ellos, un 42% cree que ganará el ex presidente Lula Da Silva mientras que un 35% proyecta la reelección de Jair Bolsonaro. 23% dijo no saber.

Hace unos días se celebraron elecciones presidenciales en Colombia en las que ganó el candidato de la izquierda Gustavo Petro. En esa línea se les preguntó a los encuestados si creen que está volviendo una ola de fuerzas populares y progresistas a Latinoamérica. Un 40,6% respondió “mucho” o “bastante”; un 29,3 “poco” o “nada” y un 30,1% “no sabe”.

En una época donde la tecnología y las redes sociales se renuevan día a día se consultó a los participantes de qué manera elegían informarse. Del estudio se desprende que el método para adquirir información más utilizado es la televisión con el 40%, le sigue “portales de noticias” con el 18%, radio con 14%; redes sociales con 11,4%; diarios impresos con el 6,6%; otro con el 3,9%; no sabe con el 3,3% y por último Whatsapp con el 2,7%.

Mientras que un 38,3% asegura no usar redes sociales, hay un 61,7% dice si utilizar. De estos últimos, el 40,1% la red social que más usa es Facebook; un26,6% Instagram; un 5,3% Twitter; 8,3% Tiktok; 10,3% otra y 9,5% no sabe.

Respecto del motivos por el cual respondieron los encuestados utilizar las redes sociales, un 36,3% aseguró que lo hace para informarse; 30,8% para entretenerse; 16,4% para comunicarse con amigos y familiares; 12,9 para otros motivos y, por último el 3,6% dijo no saber.

