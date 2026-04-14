Sociedad

La mayoría de las personas en el AMBA percibe un mayor desgaste anímico por la situación económica, según la UBA

Una encuesta de la Facultad de Psicología expuso que crecen los sentimientos negativos entre los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Uno de cada tres personas (74%) cree que es grave el contexto socioeconómico

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Rostros de preocupación y cansancio en una parada de colectivo cerca de Constitución (REUTERS/Agustin Marcarian)
Rostros de preocupación y cansancio en una parada de colectivo cerca de Constitución (REUTERS/Agustin Marcarian)

Quienes viven en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transitan el momento del país con un clima emocional cada vez más negativo, marcado por incertidumbre, preocupación y el cansancio, según un estudio realizado por el Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.

La encuesta, que abarcó a 1.505 residentes adultos de la Ciudad y el Gran Buenos Aires en abril, revela señales del profundo desgaste y una percepción social atravesada por la crisis económica y la polarización política.

La investigación pone en primer plano la centralidad del malestar económico, y su impacto en la salud mental. “El 83% afirma que los problemas económicos tienen mucha o bastante importancia en su bienestar psicológico. Este indicador, que ya era elevado en la ola anterior, se intensifica, consolidando la centralidad del factor económico como organizador del malestar subjetivo”, señala una de las conclusiones del informe, a cargo de Gustavo González, director del OPSA.

En términos de bienestar general, la autopercepción muestra una tendencia al franco deterioro. Casi la mitad de los encuestados (46%) dice encontrarse algo o mucho peor que hace un año, frente a apenas un 36% que percibe una mejora real. La sensación contrasta con la situación de equilibrio que existía en informes previos. Por otro lado, una similar proporción de personas (49%) piensa que su situación económica personal estará aún peor dentro de doce meses, y un 48% se define como algo o muy pesimista sobre su futuro económico.

“A diferencia de la medición anterior, emerge un desplazamiento relevante: el clima emocional general se torna más negativo, con una mayor centralidad de la incertidumbre, la preocupación y el malestar”, apunta el Termómetro Psicosocial y Económico Nº3 del observatorio.

Tres gráficos de barras que muestran porcentajes de diversas emociones y sentimientos de votantes, junto a las fotos de Javier Milei y Sergio Massa
La OPSA identificó las emociones y sentimientos predominantes entre el electorado del AMBA

De la incertidumbre a la bronca

El estudio detectó a las personas consultadas que, al pedirles que definan su estado de ánimo con una palabra, las respuestas más frecuentes fueron “incertidumbre”, “bronca”, “reflexión”, “tristeza” y “hartazgo”.

La intensidad emocional es sostenida. Entre los estándares académicos relevados para el estudio, la preocupación obtiene un promedio de 4,0 (sobre 5), seguida de incertidumbre (3,9), ansiedad (3,4) y tristeza (3,2), todas muy por delante de sensaciones positivas como tranquilidad (2,3) o confianza (2,4). La esperanza aún está presente, aunque dejó de ser el sentimiento dominante.

Los temas individuales de mayor preocupación también giran en torno a la economía: espontáneamente se mencionan junto a la incertidumbre, inseguridad, desempleo, pobreza y salud. Al pedir por las principales preocupaciones personales o familiares, destacan: “que el país siga en decadencia” (53%), “no llegar a fin de mes” (52%), “mi futuro laboral” (46%) y “no poder realizar mis proyectos” (44%).

Captura de pantalla de gráficos de barras sobre la percepción del bienestar en Argentina, con datos generales y de votantes de Milei y Massa
Una encuesta revela la percepción del estado de bienestar general en Argentina comparado con el año anterior, desglosando las opiniones de votantes de Javier Milei y Sergio Massa en el balotaje.

La fractura política en las opiniones

La brecha política acentúa las fuertes diferencias en la percepción. Entre quienes apoyaron a Javier Milei en el ballotage de 2023, predominan la preocupación por la inseguridad (71%), no poder realizar proyectos (54%) y el futuro laboral (49%). Entre los votantes de Sergio Massa, lideran la inquietud por la decadencia nacional (65%), las dificultades para llegar a fin de mes (57%) y la jubilación (46%).

A nivel país, el malestar se desagrega en múltiples problemas: bajos salarios (70%), falta de empleo (68%), corrupción (66%) y pobreza (64%) son señalados de manera prioritaria. A estos se suman el funcionamiento de la Justicia (60%), la recesión (56%) y el endeudamiento externo (48%). En sectores alineados con el oficialismo, la inseguridad es mencionada por el 90% como la principal inquietud.

“Entre los votantes de Milei, emergen con mayor fuerza la inseguridad, el futuro y la autonomía económica, mientras que entre los votantes de Massa predominan la pobreza, la incertidumbre estructural y la percepción de deterioro social. Esta diferencia no es menor: muestra que incluso el malestar cotidiano se construye desde marcos interpretativos distintos”, puntualiza el informe.

Por otro lado, la visión general de la Argentina sigue dominada por el desencanto y la polarización. El 67% la describe como “un país que da vueltas siempre sobre los mismos problemas”, el 50% la define como “buena gente pero pésimos políticos” y el 33% la considera “impredecible”. En paralelo, la mirada sobre la crisis se endurece: el 74% califica la situación socioeconómica como bastante o muy grave, con un énfasis mayor entre los sectores opositores, donde la desaprobación asciende al 99,6%.

Captura de pantalla de una página web con gráficos de barras sobre la situación socioeconómica y fotos de dos políticos vinculados a votantes de ballotage
El 74% de los consultados calificó la situación socioeconómica como grave

Pese a la fractura entre los oficialistas y los críticos, el grado de aprobación del gobierno de Javier Milei alcanzó niveles más bajos: solo el 32% de los encuestados lo respalda, mientras el 68% desaprueba su gestión. Entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA), el 65,4% apoya su gestión y el 34,6% la rechaza; entre los de Massa, la desaprobación es prácticamente total (99,6%). El dato destacado que es al menos un tercio de los habitantes del AMBA que votó por la opción libertaria presenta algún grado de desencanto.

El informe también indaga sobre “prioridades defensivas” ante la situación socioeconómica, que se manifiestan con fuerza. Ante una posible caída de ingresos, el 83% de los hogares recortaría en ocio y salidas, el 74% en vestimenta y el 57% en mantenimiento del hogar, pero solo el 14% reduciría gastos en salud y apenas el 5% en educación para los hijos. “Esto revela la existencia de jerarquías simbólicas en el consumo, donde ciertos bienes son percibidos como irrenunciables incluso en contextos críticos”, consigna el reporte de la Facultad de Psicología de la UBA.

La presión financiera convive con cierto grado de resiliencia. El 24% declara estar muy o bastante endeudado, mientras el 47% afirma no registrar deudas con el sistema financiero.

“La visión del país refuerza una narrativa estructural de estancamiento. La Argentina es definida mayoritariamente como un país que gira sobre los mismos problemas y como un país con buena gente pero malos dirigentes. Esta percepción, ya presente en la ola anterior, se consolida y profundiza, mostrando una continuidad en la forma en que los argentinos interpretan su realidad colectiva”, concluye la OPSA.

Gráfico de torta que muestra 68% desaprobación y 32% aprobación de la gestión de gobierno de Javier Milei. Tabla detallando afinidad política y porcentajes de aprobación/desaprobación
La encuesta muestra que el 68% desaprueba la gestión del gobierno de Javier Milei. Apenas el 32% la aprueba

Ficha técnica de la encuesta

Tipo de investigación: Cuantitativa.

Modalidad: Encuestas On-Line GEOLOCALIZADAS.

Contactabilidad: La invitación a completar la encuesta se realiza a través de redes sociales, según parámetros de geolocalización.

Universo: Población general, mayores de 18 años.

Tamaño de la muestra: 1.505 casos.

Error muestral ±2,5%; nivel de confianza 95%.

Cobertura geográfica: AMBA.

Diseño muestral: Muestra probabilística al azar simple, ponderada por parámetros poblacionales de género, edad, educación, región de residencia y voto en la 2º vuelta de las elecciones generales. La aleatorización se realiza a través de los algoritmos de distribución de publicaciones de las redes sociales.

Fecha de campo: 1 al 8 de abril de 2026.

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