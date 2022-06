Más de la mitad de los votantes del Frente de Todos apoyan la Boleta Única de Papel

El proyecto de ley de Boleta Única de Papel ya se encuentra en el Senado. Con media sanción de la Cámara de Diputados, la oposición está a la espera de que se gire a la comisión de Asuntos constitucionales. Sin embargo, la negativa del kirchnerismo en avanzar con el cambio de modelo para votar hace suponer que el proyecto tiene poco futuro en la Cámara Alta .

A pesar de esto, y de los argumentos que esgrime el Frente de Todos, buena parte de la sociedad y de sus votantes apoyan el sistema de Boleta Única de Papel. Por lo menos así lo explica una encuesta de Poliarquía Consultores.

El trabajo fue a pedidor de la Fundación Red de Acción Política, la ONG que viene impulsando el uso del sistema desde hace varios años. Su director, Alan Clutterbuck, se aseguró de aclarar que, a diferencia de varios de los discursos que se escucharon en la Cámara de Diputados cuando la oposición obtuvo media sanción a la norma, desde RAP “no hablamos de fraude, no ponemos en duda legitimidad de pasados comicios, lo impulsamos para mejorar. Este no es un cambio que se improvisa, viene del interior del país y funciona muy bien”.

Otro punto que buscó dejar en claro Clutterbuck es que la particularidad que presenta el debate de la BUP es que no está cruzado por la grieta y que no es propiedad de nadie. “Esto no es de la oposición ni del oficialismo, es una oportunidad de trabajar todos juntos y garantizar derechos”, señaló.

Según el trabajo, el 67% de los encuestados están de acuerdo en reemplazar el sistema actual por la Boleta Única Papel para las elecciones de 2023 . En el caso de los votantes del oficialismo, el porcentaje se reduce a 55% de sus seguidores. Sólo 27% de los consultados se opone a su uso.

A la hora de establecer la valoración de los beneficios claves, el trabajo de la consultora señala que del total de los encuestados el 71% señaló que les parece “importante que no falten boletas porque todos los candidatos están en el mismo papel”. Asimismo, en los votantes del Frente de Todos, este punto tiene una valoración positiva del del 59%.

Un porcentaje similar de los encuestados, el 72%, les pareció importante “el ahorro generado por la BUP”; algo que también valoró el 55% de los votantes del Frente de Todos.

El encargado de explicar la encuesta fue el director de Poliarquía, Alejandro Catterberg, quien señaló que el formato fue telefónico en más de 40 ciudades “grandes, medianas y pequeñas” y que el primer resultado a tener en cuenta es que la Boleta Única de Papel “cuenta con niveles de apoyo social más que significativos”.

Pero quizás el dato más destacable de la discusión para Catterberg es que al alto porcentaje de respaldo se le suma que “hay un nivel de apoyo homogéneo a lo largo de la sociedad que es atípico. No hay grieta . Aunque en los votantes de Juntos por el Cambio duplica al Frente de Todos cuando se les pregunta si están muy de acuerdo (70% JxC y 38% FdT) cuando se suman las respuestas positivas (de acuerdo y muy de acuerdo) es mayoritario” en ambos grupos.

Un dato no menor es que la encuesta, que se realizó en diferentes provincias y que abarcó 1150 casos, se realizó entre el 9 y el 13 de junio, el mismo 9 de junio con 132 votos a favor la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de la BUP para cargos nacionales.

Teniendo en cuenta la discusión entre oficialismo y oposición respecto del proyecto de ley y su viabilidad para que sea aprobado, hay una posibilidad —lejana, pero real— de que Juntos por el Cambio lo logre hacer pasar por el Senado pero aún debería sortear el veto presidencial.

En la consulta se refirieron a este punto y frente a la pregunta si el Gobierno debería oponerse al proyecto de ley “sólo 18% cree que el Gobierno debería oponerse al proyecto de BUP”, traducido en relación a las elecciones electorales, el 32% de los votantes del FDT cree que el Gobierno debería oponerse.

Por último, la encuesta de Poliarquía explica que sólo el 15% de los consultados cree que el sistema de votación no debería ser modificado.

