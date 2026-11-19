Efectivos de las fuerzas especiales de El Salvador despliegan patrullajes tácticos en Puerto Príncipe como parte de la operación contra las bandas armadas y la búsqueda de cuatro compatriotas desaparecidos. (AP Foto/Odelyn Joseph)

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El despliegue militar salvadoreño en Haití, que inició tras el ataque contra una patrulla de compatriotas, ha evolucionado hacia una ofensiva directa contra las bandas armadas que le ha valido al presidente Nayib Bukele un fuerte respaldo popular en las calles haitianas y ha consolidado su proyección internacional en materia de seguridad.

A un mes del incidente, la intervención en el país caribeño deja resultados operativos visibles y un impacto político que trasciende las fronteras centroamericanas. Desde la respuesta de emergencia inicial hasta las manifestaciones de apoyo en Puerto Príncipe y el debate diplomático, estos son los puntos clave que explican el alcance de esta misión:

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1) El origen de la misión y el despliegue táctico

El punto de inflexión ocurrió el pasado 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Un vehículo en el que se transportaban cuatro militares salvadoreños, integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), misión respaldada por la Organización de las Naciones Unidas, fue víctima de una emboscada. Desde ese momento, se desconoce el paradero de los efectivos.

Ante este escenario, el presidente Bukele ordenó una respuesta inmediata bajo una premisa clara: “Hoy hemos lanzado una operación militar para rescatarlos. Tenemos un solo objetivo: hacer que nuestros cuatro compatriotas regresen a casa vivos, sin ningún daño”. Para cumplir con esta meta, El Salvador movilizó un contingente superior a los 2,000 soldados, integrado por unidades de fuerzas especiales, vehículos blindados y apoyo aéreo.

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2) Operativos en el terreno y recuperación territorial

Si bien tanto el presidente Bukele como el vicepresidente Félix Ulloa han reiterado que la prioridad absoluta sigue siendo el hallazgo y retorno de los cuatro soldados, la magnitud del contingente ha permitido ampliar el alcance táctico sobre el terreno.

En coordinación con las autoridades locales, las tropas salvadoreñas han ejecutado incursiones directas para desalojar a las estructuras criminales que mantenían el control de sectores estratégicos de la capital haitiana.

Entre las acciones más contundentes destacan la toma y aseguramiento del Estadio Sylvio Cator utilizado como bastión por los grupos armados, así como el operativo ejecutado ayer 18 de octubre, en el que las fuerzas desplegadas procedieron a la destrucción de la vivienda de un cabecilla pandillero, golpeando directamente la logística y los símbolos de poder territorial de estas bandas en Puerto Príncipe.

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En plena conmemoración de la Batalla de Vertières, la gesta que selló la independencia de Haití, efectivos militares de El Salvador lanzaron un ataque aéreo.

Estos avances han sido reconocidos oficialmente por las instituciones del país caribeño. El Gobierno de Haití destacó que la intervención salvadoreña está resultando clave para “recuperar el control del territorio”, mientras que el Consejo de Ministros haitiano ya evaluó y avanzó en la formalización de un acuerdo de cooperación bilateral con El Salvador para dar respaldo institucional a esta ofensiva en materia de seguridad.

Respaldo en las calles de Haití y proyección regional

El impacto de los operativos se ha reflejado de manera directa en el ánimo de la ciudadanía haitiana. Durante las últimas semanas, miles de personas han salido a manifestarse en Puerto Príncipe y otras ciudades para expresar su respaldo a la presencia militar salvadoreña.

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En estas marchas, los asistentes han coreado el nombre del mandatario salvadoreño, calificándolo como un “liberador” y solicitando que las tropas permanezcan en el país hasta desarticular por completo a las bandas armadas.

A través de la red social X, Bukele ha mantenido una comunicación directa con el pueblo haitiano, publicando varios de sus mensajes en criollo haitiano para aclarar el propósito de la presencia militar. En sus intervenciones, el gobernante enfatizó que “no es una invasión” y trazó un paralelismo con la experiencia de su propio país.

Escolares del departamento del Oeste corean el nombre del mandatario salvadoreño en un video difundido en redes sociales.

En el plano diplomático regional, el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, ha agradecido públicamente el apoyo brindado por San Salvador, mientras que el Gobierno de República Dominicana también ha manifestado su respaldo logístico y de inteligencia a la labor emprendida por las fuerzas salvadoreñas.

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El debate internacional y el horizonte electoral

Mientras la operación avanza en el terreno, el despliegue también ha suscitado observaciones por parte de organizaciones internacionales y analistas. Entidades como Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han solicitado garantías sobre el respeto a los derechos humanos, transparencia en los protocolos de coordinación con la fuerza multinacional y precaución ante el riesgo de una escalada de violencia en zonas urbanas densamente pobladas.

De igual forma, especialistas en sociología consultados sobre el tema señalan las diferencias estructurales entre las pandillas salvadoreñas y las bandas haitianas, advirtiendo sobre los retos que implica trasladar un modelo de seguridad de un contexto a otro.

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No obstante, en el ámbito interno y regional, la gestión de esta crisis ha reforzado el liderazgo de Bukele en la lucha frontal contra el crimen organizado. Con altos índices de aprobación sustentados en la transformación de la seguridad en El Salvador.