Con este cambio, las entidades financieras deberán incluir otros créditos de consumo en dólares, excepto las operaciones con tarjetas de crédito. Foto: difusión

Guardar

Para muchos hogares salvadoreños, un préstamo personal dejó de ser una herramienta reservada para compras extraordinarias y pasó a ser una vía para cubrir gastos que el salario no absorbe. El crédito de consumo ganó peso dentro del sistema financiero de El Salvador mientras los ingresos laborales permanecen por debajo de las necesidades de una parte de la población, según el informe “Vivir pagando y morir debiendo”, presentado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El estudio señala que la participación relativa de los créditos para consumo dentro de la cartera total de las instituciones financieras se duplicó en los últimos 20 años. En ese período, perdieron peso relativo los préstamos para vivienda y para actividades productivas, como la agricultura.

PUBLICIDAD

La tendencia ocurre en un contexto de estrechez salarial. De acuerdo con el informe, el salario promedio de los hombres era de $461.76 y el de las mujeres, de $372.55, según datos de la Oficina Nacional de Estadística y Censos citados por la investigación. En agosto de 2025, la canasta ampliada para un hogar de cuatro personas costaba $537.89.

El documento también indica que cerca del 55% de las personas cotizantes al Instituto Salvadoreño del Seguro Social no obtenía ingresos suficientes para cubrir una canasta ampliada en 2024, cuando su valor se ubicaba en $562.29. La situación alcanza incluso a trabajadores con empleo formal, prestaciones y cobertura de seguridad social.

PUBLICIDAD

Una persona sostiene tres tarjetas de crédito de diferentes colores, verde, azul y dorada, mientras realiza sus compras en un supermercado con un carrito de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los préstamos multidestino cubren gastos que van más allá del consumo

Saira Barrera, académica e investigadora del Departamento de Economía de la UCA, afirmó que las personas asalariadas cotizantes suelen considerarse entre quienes tienen mejores condiciones laborales. “Pero lo que estamos viendo es que sus remuneraciones están al límite de la línea de pobreza relativa”, sostuvo en el programa de entrevista Frente a Frente.

Barrera explicó que la inclusión financiera puede facilitar la compra de una vivienda o atender otras necesidades, aunque también puede abrir riesgos cuando los hogares usan préstamos para sostener sus gastos cotidianos. “Las familias no necesariamente se endeudan para invertir en un negocio, sino que también se endeudan para gastos corrientes, para los que no les alcanza el salario”, señaló.

PUBLICIDAD

La investigadora explicó que los créditos de consumo, conocidos en el sistema como préstamos multidestino, suelen tener menos requisitos y desembolsos más rápidos. Esa facilidad explica parte de su expansión, pero no implica que los recursos se destinen únicamente a compras personales.

Según los datos citados durante la entrevista, el 31% de quienes se endeudan lo hace para financiar un negocio; el 23%, para gastos o mejoras de vivienda; y otro 23%, para atender emergencias. Barrera advirtió que una enfermedad, un accidente, un despido o daños en una casa pueden alterar las finanzas de familias que ya operan con poco margen. “Es el tipo de crédito más costoso, más oneroso”, afirmó.

PUBLICIDAD

En San Simón y otras zonas de Morazán, la falta de agua obliga a modificar cultivos, reducir la producción y buscar alternativas para resistir la sequía. (Foto Marvin Recinos / AFP)

Remesas y deuda completan los ingresos de los hogares

El informe ubica a las remesas como el principal complemento de los ingresos laborales. En 2024, representaron el 29% del consumo final de los hogares y, en mayo de 2025, el 99% de esos recursos se destinó al consumo, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR), incluidas en la investigación.

En promedio, los hogares salvadoreños recibieron $713.18 mensuales en 2024, de los cuales $186 correspondieron a remesas. Sin esos envíos, el ingreso promedio habría cubierto el 94% de la canasta ampliada, lo que habría situado a esos hogares en pobreza relativa, según el estudio.

La deuda también forma parte de esa ecuación. La Encuesta de Capacidades Financieras registró que el 24% de la población mayor de 18 años tenía algún tipo de deuda. Los trabajadores asalariados acceden con mayor frecuencia al financiamiento formal que las personas autoempleadas o fuera de la fuerza laboral.

PUBLICIDAD

Para César Sánchez, académico e investigador de la UCA, el factor de fondo son los ingresos laborales. “¿Por qué se endeuda uno? Porque tiene bajos ingresos”, afirmó. Durante la entrevista, sostuvo que el salario medio anual ronda los $4.000, unos $333 mensuales, y planteó que el peso de las remuneraciones dentro del Producto Interno Bruto (PIB) permite discutir un aumento de los ingresos reales.

Barrera resumió el riesgo de una familia que recurre una y otra vez a préstamos para enfrentar necesidades básicas: “Por eso es vivir pagando y morir debiendo”.