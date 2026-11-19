Fitch Ratings elevó la calificación de riesgo soberano de Costa Rica de "BB" a "BB+" con perspectiva estable. (Foto: cortesía)

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La deuda del gobierno central de Costa Rica podría mantenerse por encima del 60% del PIB durante los próximos años, de acuerdo con las proyecciones de Fitch Ratings. La agencia estimó un nivel de 60.5% para 2026 y de 61.8% para 2027, en un escenario de menor superávit primario y límites para ampliar los ingresos.

Fitch Ratings elevó la calificación de riesgo emisor de largo plazo de Costa Rica de “BB” a “BB+” y mantuvo una perspectiva estable. La agencia también mejoró la calificación crediticia del país de “BBB-” a “BBB”.

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La decisión se apoyó en el crecimiento de la economía, la mejora de la posición externa, el aumento de las reservas internacionales y el acceso al mercado interno. La evaluación también señaló factores que continúan condicionando el perfil financiero, como la carga de intereses, la evolución de la deuda y las restricciones al financiamiento externo.

Costa Rica recibió una mejora en su calificación porque Fitch considera que el país mantiene una economía con capacidad de crecimiento, una posición externa respaldada por inversión extranjera directa y una mayor disponibilidad de reservas internacionales.

La perspectiva estable indica que la agencia espera continuidad en esas condiciones, aunque prevé que la deuda y las restricciones para emitir en el exterior seguirán presentes.

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La economía mantendría un crecimiento cercano al 3%

La agencia prevé que el producto interno bruto real crezca 3.2% en 2026, luego de una expansión de 4.6% en 2025. Para 2027, la proyección se ubica en 3.3%.

Fitch atribuyó la moderación esperada a la normalización de la actividad exportadora. Parte de la actividad se habría adelantado durante 2025 ante la previsión de aranceles de Estados Unidos.

El Índice Mensual de Actividad Económica registró una variación de 2.7% hasta septiembre de 2026. En todo 2025, el indicador había alcanzado 4.8%.

El producto interno bruto real de Costa Rica crecerá un 3.2% en 2026 tras el impulso exportador del año previo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad fuera de las zonas francas se aceleró hasta cerca de 3.3%, según la agencia. Ese comportamiento forma parte de los elementos que respaldan su previsión de una expansión estable en el próximo año.

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La inversión extranjera sostiene la posición externa

La posición externa continúa como uno de los factores favorables para la solvencia del país, según Fitch Ratings. Los déficits de cuenta corriente se mantienen en niveles bajos y las entradas de inversión extranjera directa permiten financiarlos.

La agencia proyectó que el déficit por cuenta corriente será equivalente al 1.6% del PIB en 2026. Las entradas netas de inversión extranjera directa llegarían a 7% del PIB.

El crecimiento de las exportaciones se desaceleró a 4.4% interanual hasta septiembre. Las ventas de dispositivos médicos se mantuvieron prácticamente estables, en un contexto de menor competitividad asociada a los aranceles estadounidenses.

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Las reservas internacionales superaron USD 20,400 millones a mediados de noviembre de 2026. Ese nivel representaba una cobertura aproximada de 5.1 meses y se situaba en línea con la mediana de los países calificados en la categoría “BB”.

La posición soberana de deuda externa neta se volvió positiva en 2024. Fitch espera que siga aumentando durante su horizonte de proyección y que supere en 2028 la mediana de 2.3% del PIB para la misma categoría de calificación.

Las entradas netas de inversión extranjera directa alcanzarán un 7% del producto interno bruto en 2026. (Foto: CNN)

Los ingresos fiscales limitan la consolidación

El crecimiento de los ingresos del gobierno central fue de 0.1% interanual hasta septiembre de 2026. Fitch vinculó ese resultado con la deflación persistente, algunas reducciones de impuestos y una mayor actividad en sectores de baja tributación.

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El límite de gasto permitió mantener la disciplina fiscal, de acuerdo con el análisis. La agencia observó que las medidas de administración tributaria podrían impulsar la recaudación, aunque sus resultados todavía son inciertos.

Fitch proyectó que el superávit primario del gobierno central baje de 0.9% del PIB en 2025 a 0.3% en 2026. Para 2027, espera una recuperación a 0.6% del PIB.

El déficit general podría ampliarse hasta 3.9% del PIB este año y reducirse a 3.6% durante el próximo. A nivel del gobierno general, la deuda llegaría a 55.4% del PIB en 2026 y aumentaría de forma gradual.

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La agencia indicó que la estructura fiscal presenta una dificultad adicional por la elevada relación entre los pagos de intereses y los ingresos del gobierno central. Ese aspecto fue uno de los motivos de los ajustes cualitativos aplicados a su modelo de calificación.

El mercado interno sigue siendo la principal fuente de financiamiento

La financiación del Estado depende en gran medida del mercado local, que ofrece recursos estables y costos de endeudamiento similares a los disponibles en el exterior. La falta de autorización para emitir deuda internacional continúa como una limitación.

Las autoridades promueven una iniciativa para permitir emisiones externas anuales de hasta USD 1,500 millones dentro de un programa plurianual. La medida busca ampliar las opciones de financiamiento soberano.

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El Poder Ejecutivo impulsa un programa para autorizar emisiones de deuda externa por 1.500 millones de dólares anuales. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

En los últimos años, Costa Rica emitió bonos de depósito globales denominados en euros dentro del mercado local. Los instrumentos fueron adquiridos por inversores extranjeros y evitaron la necesidad de autorización legislativa, aunque implicaron un mayor costo.

La inflación también incidió en el escenario económico. El indicador general fue negativo desde mayo de 2025 hasta agosto de 2026 y volvió a terreno positivo en septiembre, con 0.3%, antes de subir a 0.6% en octubre.

La baja inflación afectó el crecimiento nominal y la recaudación. Al mismo tiempo, la evolución de los precios permitió que el banco central redujera su tasa de política monetaria de 3.25% a 3.0% hacia finales de 2025.

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La agenda legislativa mantiene obstáculos para algunas reformas

La presidenta Laura Fernández asumió el cargo con el partido oficialista al frente de 31 de los 57 escaños de la Asamblea Legislativa. Pese a esa mayoría, Fitch señaló que el gobierno enfrenta dificultades para avanzar con parte de su programa.

Los problemas relacionados con el presupuesto de 2027, la autorización de endeudamiento externo y el retiro de un proyecto sobre electricidad reflejan las limitaciones para la formulación de políticas. La agencia consideró que persiste un historial de estancamiento institucional.

Fitch Ratings prevé que continúe el marco de política macroeconómica. También espera avances en medidas administrativas de recaudación que requieran mayoría simple en el Congreso.

La administración de la presidenta Laura Fernández enfrenta barreras en la Asamblea Legislativa para tramitar reformas y presupuestos. (Foto: FLICKR / ADELS)

La agencia destacó que Costa Rica se sitúa en el percentil 75 del Índice Mundial de Gobernanza del Banco Mundial. La evaluación consideró favorables la estabilidad de las transiciones políticas, la capacidad institucional, el estado de derecho y los indicadores de corrupción.

Una rebaja de la calificación podría producirse ante un deterioro fiscal que acelere el aumento de la deuda o frente a una pérdida relevante de dinamismo económico. Una futura mejora dependería de avances en reformas, una trayectoria descendente de la deuda y un crecimiento más sólido y extendido.