El Salvador firma una carta de intención con la Royal Academy of Dance de Londres para reforzar la enseñanza dancística

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Royal Academy of Dance, en Londres. Participaron su directora ejecutiva, Elizabeth Honer; el director artístico, Alexander Campbell; la examinadora principal, Jennifer Hale; el subdirector artístico del Área Artística, Alex Lowe; y el subdirector artístico de Educación, el doctor Nathan James.

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El Salvador firmó una carta de intención con la Royal Academy of Dance de Reino Unido para fortalecer la formación en danza del país, tras un encuentro de alto nivel entre la primera dama, Gabriela de Bukele, y las autoridades de la institución británica.

El acuerdo, suscrito entre la Royal Academy of Dance y el Ministerio de Cultura salvadoreño, busca sentar las bases de una agenda conjunta de trabajo. El objetivo es intercambiar conocimientos y experiencias en los métodos de enseñanza de la academia inglesa, con más de un siglo de trayectoria en la formación de bailarines.

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Gabriela Rodríguez de Bukele y una representante de la Royal Academy of Dance sostienen carpetas de sus instituciones frente a las banderas del Reino Unido y El Salvador.

Reunión con las máximas autoridades en Londres

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Royal Academy of Dance, en Londres. Participaron su directora ejecutiva, Elizabeth Honer; el director artístico, Alexander Campbell; la examinadora principal, Jennifer Hale; el subdirector artístico del Área Artística, Alex Lowe; y el subdirector artístico de Educación, el doctor Nathan James.

Durante la visita, la primera dama y las autoridades de la academia recorrieron sus instalaciones y conocieron los espacios y las dinámicas de formación que aplica con sus alumnos.

La carta de intención apunta a tres frentes: la preparación de maestros, el entrenamiento de nuevas generaciones de bailarines salvadoreños y el fortalecimiento de los procesos formativos en danza dentro de El Salvador.

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El edificio de la Royal Academy of Dance en Londres alberga la institución con la que El Salvador acordó fortalecer la enseñanza de la danza.

Matrícula artística multiplicada desde 2019

La cooperación con la academia británica se da en un contexto de expansión sostenida de la educación artística salvadoreña. El Centro Nacional de Artes pasó de cerca de 700 estudiantes en 2019 a aproximadamente 3.000 en 2026.

La Escuela Nacional de Danza registró un salto similar: de poco más de 300 alumnos a 1.700 en el mismo período. La Escuela Nacional de Música creció de 600 a más de 2.000 estudiantes entre 2024 y 2026.

La Escuela Nacional de Danza ofrece programas de ballet clásico, danza contemporánea y danza folclórica desde los tres años de edad, además de formación especializada para bailarines y docentes. El aumento de matrícula estuvo acompañado por la ampliación de su plantel docente, que hoy suma 32 maestros y permite ofrecer más cursos y horarios.

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La cooperación con la academia británica se da en un contexto de expansión sostenida de la educación artística salvadoreña.

La institución también desarrolla cursos libres y programas de extensión para acercar la enseñanza artística a más salvadoreños. Entre ellos se destaca el convenio con el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), que impulsa formación artística para niños y jóvenes bajo protección del Estado.

Tres compañías profesionales para los bailarines

El desarrollo de la danza en el país se apoya en tres compañías profesionales: el Ballet Nacional de El Salvador, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Folklórico Nacional. Estas agrupaciones ofrecen a los bailarines espacios para continuar su formación y desarrollar su carrera artística en escenarios nacionales e internacionales.

El Ballet Nacional de El Salvador nació por iniciativa de Gabriela de Bukele y funciona como plataforma para que los bailarines salvadoreños se profesionalicen sin salir del país. Su repertorio incluye El lago de los cisnes, El Cascanueces, Carmen y El pájaro de fuego, obras con las que ha representado a El Salvador en escenarios de Colombia, Estados Unidos, Bulgaria, Cuba y Dubái.

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Varios folletos de la Royal Academy of Dancing y fotografías históricas de ballet permanecen expuestos sobre una mesa blanca iluminada por luz natural.

La Compañía Nacional de Danza promueve la danza contemporánea mediante producciones con artistas y coreógrafos nacionales e internacionales. Entre sus obras figuran Pedro y el Lobo, La consagración de la primavera y El principito.

El Ballet Folklórico Nacional cierra el trío con un enfoque distinto: la preservación de las tradiciones salvadoreñas a través de la danza. Ha representado al país en festivales internacionales en México y desarrolló producciones inspiradas en la historia, la cultura y la identidad propias de El Salvador.